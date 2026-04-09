ETV Bharat / sports

ஐபிஎல்: டெல்லி அணியை 1 ரன் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி குஜராத் த்ரில் வெற்றி

டெல்லி அணியின் டேவிட் மில்லர் இறுதி வரை போராடி 41 ரன்கள் வரை எடுத்தார். இருப்பினும், 20 ஓவர் முடிவில், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 209 ரன்களை எடுத்தது.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 9, 2026 at 12:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

டெல்லி: ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணியை 1 ரன் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி தோற்கடித்தது.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் 14வது லீக் போட்டி, டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இன்றிரவு(ஏப்.8) நடைபெற்றது. இதில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும், டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணியும் மோதின. டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி, முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்து, குஜராத் அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.

இதையடுத்து, குஜராத் அணியின் சாய் சுதர்சனும், கேப்டன் சுப்மன் கில்லும் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கினர். அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் சுப்மன் கில் 70 ரன்களும், வாஷிங்டன் சுந்தர் 55 ரன்களும், ஜோஸ் பட்லர் 52 ரன்களும் எடுத்தனர். சாய் சுதர்சன் 12 ரன்களும், கிளென் பிலிப்ஸ் 14 ரன்களும் எடுத்தனர். 20 ஓவர் முடிவில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 210 ரன்களை எடுத்தது.

டெல்லி அணி தரப்பில் முகேஷ் குமார் 2 விக்கெட்டுகளையும், குல்தீப் யாதவ், இங்கிடி ஆகிய இருவரும் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர்.

இதையடுத்து, 211 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் டெல்லி அணியின் பதும் நிசங்கா, கே.எல்.ராகுல் ஆகியோர் களமிறங்கினர். பதும் நிசங்கா 41 ரன்கள் எடுத்து அவுட் ஆனார். அதன் பிறகு களமிறங்கிய நிதிஷ் ரானா, கேப்டன் அக்சர் பட்டேல், திரிஷ்டான் ஸ்டப் ஆகியோர் சொற்ப ரன்களின் ஆட்டமிழந்தனர். தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்கிய கே.எல்.ராகுல் 16 ஓவர் வரை நின்று விளையாடி 92 ரன்கள் வரை சேர்த்தார். 5-வதாக களமிறங்கிய டேவிட் மில்லரும் இறுதி வரை போராடி 41 ரன்கள் வரை எடுத்தார். இருப்பினும், 20 ஓவர் முடிவில், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 209 ரன்களை எடுத்தது. இதனால், குஜராத் அணி 1 ரன் வித்தியாத்தில் வெற்றி பெற்றது.

குஜராத் அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக ரஷித் கான் 3 விக்கெட்டுகளையும், பிரஷித் கிருஷ்ணா 2 விக்கெட்டுகளையும் எடுத்தனர். முகமது சிராஜ் ஒரு விக்கெட் எடுத்தார்.

இதுவரை விளையாடிய 2 போட்டிகளி்ல தோல்வியைக் கண்ட குஜராத் அணி, இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்று, தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

TAGGED:

IPL 2026
DC VS GT
ஐபிஎல் 2026
GT WON DC

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.