கையில் இருந்த வெற்றியை பறிகொடுத்த மில்லர் - பல்வேறு மைல்கற்களை எட்டிய குஜராத் டைட்டன்ஸ்
குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 200க்கும் அதிகமான ரன்களை 18 முறைக்கு மேல் எடுத்து பல்வேறு மைல்கற்களை எட்டியது
Published : April 9, 2026 at 8:20 AM IST
டெல்லி: டெல்லி வீரர் டேவிட் மில்லர் செய்த தவறால் குஜராத் டைட்டன்ஸ் நூலிழையில் வெற்றி பெற்று, பல்வேறு சாதனைகளை படைத்தது. டெல்லியில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் தொடரின் 14வது லீக் போட்டியில் டெல்லி கேபிடல்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது. குஜராத் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மென்கள் இதுவரை நடைபெற்ற போட்டிகளில் பெரியளவில் சோபிக்காத நிலையில், நேற்றைய போட்டியில் பழைய ஃபார்மை மீட்டனர். வந்த வேகத்தில் இரண்டு பவுண்டரிகள் அடித்த சாய் சுதர்சன் (12), ரன்களுக்கு அவுட்டானார்.
பின்னர் குஜராத் கேப்டன் சுப்மன் கில், ஜாஸ் பட்லர் அதிரடியாக ஆடினர். அக்சர் படேல், முகேஷ் குமார் ஓவர்களில் ஜாஸ் பட்லர் சிக்சர்களாக அடித்து வாண வேடிக்கை காட்டினார். அரைசதம் அடித்த பட்லர் 52 ரன்களுக்கு (3 பவுண்டரி, 5 சிக்சர்கள்) குல்தீப் யாதவ் பந்துவீச்சில் போல்டானார். மறுபக்கம் நிலையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கில் 70 ரன்களுக்கு (4 பவுண்டரி, 5 சிக்சர்கள்) நிகிடி பந்துவீச்சில் அவுட்டானார். பின்னர் வந்த வாஷிங்டன் சுந்தர் தன்பங்கிற்கு அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் அடித்தார். இறுதியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 210 ரன்கள் எடுத்தது.
பின்னர் கடினமான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய டெல்லி அணிக்கு கே.எல்.ராகுல், நிசங்கா ஜோடி வலுவான தொடக்கத்தை அளித்தது. 8 ஓவர்களில் டெல்லி அணி 76 ரன்கள் குவித்த நிலையில், நிசங்கா 41 ரன்களில் அவுட்டானார். பின்னர் வந்த நிதிஷ் ராணா (5) ரன்களுக்கு அவுட்டான நிலையில், இந்த சீசனில் உறுதியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ரிஸ்வி டக் அவுட்டாகி அதிர்ச்சி அளித்தார். பின்னர் வந்த மில்லருக்கு கையில் காயம் காரணமாக வெளியேறினார்.
தொடர்ந்து வந்த கேப்டன் அக்சர் படேல் (2), ஸ்டப்ஸ் (7) அடுத்தடுத்து வெளியேறிய நிலையில், மீண்டும் மில்லர் களமிறங்கினார். அப்போது 92 ரன்கள் எடுத்து அணிக்கு நம்பிக்கை அளித்த கே.எல்.ராகுல் 92 ரன்களுக்கு அவுட்டானதால் டெல்லி அணி தடுமாறியது. ஆனால் மில்லர் அதிரடியாக விளையாடி ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றினார். இறுதியில் டெல்லி அணி 8 விக்கெட்களை இழந்த நிலையில், வெற்றிக்கு 2 பந்துகளில் 2 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. அந்த பந்தை எதிர்கொண்ட மில்லர் ஒரு ரன் ஓட மறுத்து கடைசி பந்தை எதிர்கொண்டார்.
பிரசித் கிருஷ்ணா கடைசி பந்தை ஸ்லோ பாலாக வீச அதனை தவறவிட்ட மில்லர், ரன் ஓட முயன்றார். அப்போது ஒரு ரன் மட்டுமே எடுக்கப்பட்ட நிலையில், டெல்லி அணி 1 ரன்னில் தோல்வி அடைந்தது. மில்லர் (41*) கடைசி நேரத்தில் செய்த தவறால் குஜராத் டைட்டன்ஸ் நூலிழையில் வெற்றி பெற்றது. குஜராத் அணி இந்த சீசனில் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்து, பல்வேறு சாதனைகளை படைத்தது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் சாதனைகள்
- நேற்றைய போட்டியில் 5 சிக்சர்கள் அடித்த ஜாஸ் பட்லர் டி20 வரலாற்றில் 600 சிக்சர்கள் அடித்து சாதனை படைத்தார். இந்த சாதனை பட்டியலில் கெயில் 1,056 சிக்சர்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார்.
- மேலும் ஜாஸ் பட்லர் பவர்பிளே (powerplay) ஓவர்களில் 5 சிக்சர்கள் விளாசினார். இதன்மூலம் சுரேஷ் ரெய்னாவுக்கு பிறகு 3வது வீரராக களமிறங்கி பவர்பிளே ஓவர்களில் அதிக சிசர்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனை படைத்துள்ளார்.
- குஜராத் பேட்ஸ்மென்கள் சுப்மன் கில், பட்லர், வாஷிங்டன் சுந்தர் அரைசதம் எடுத்தனர். ஒரே இன்னிங்ஸில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் வீரர்கள் 3 பேர் அரைசதம் அடித்தது இதுவே முதல் முறையாகும்
- டெல்லிக்கு எதிராக குஜராத் 200 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம், ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுவரை 18 முறை 200க்கும் அதிகமான ரன்கள் எடுத்து சாதனை படைத்துள்ளது.