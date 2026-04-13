ஐபிஎல் சென்னை - குஜராத் அணிகள் மோதும் போட்டிகள் இடமாற்றம்- பிசிசிஐ அறிவிப்பு
குஜராத் மாநிலம், அகமதாபாத் மற்றும் சுற்றியுள்ள நகரங்களில் ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. இதனால் ஏற்படும் குழப்பங்களை தவிர்க்க, போட்டிகளை இடமாற்றம் செய்வதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
Published : April 13, 2026 at 11:21 PM IST
மும்பை: ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதும் போட்டிகள் நடைபெறும் இடம் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) அறிவித்துள்ளது.
19வது ஐபிஎல் தொடர், மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கி, மே மாதம் 31ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதில், ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி மதியம் 3.30 மணிக்கு, குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதும் போட்டி, குஜராத் மாநிலம், அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி விளையாட்டரங்கில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதேபோல், மே மாதம் 21ஆம் தேதி இரவு 7.30 மணிக்கு, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி மோதும் போட்டி, சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதற்கிடையே, குஜராத் மாநிலம், அகமதாபாத் மற்றும் சுற்றியுள்ள நகரங்களில் ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. இதனால் ஏற்படும் குழப்பங்களை தவிர்க்க, போட்டிகளை இடமாற்றம் செய்வதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி, அகமதாபாத்தில் நடைபெற இருந்த போட்டி, சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்றும், இதேபோல், மே 21ஆம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற இருந்த போட்டி, அகமதாபாத்தில் நடைபெறும் என்று பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.