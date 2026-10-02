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ஆசிய விளையாட்டு 2026: பதக்கம் வென்ற தமிழக சாதனையாளர்களுக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு!

தமிழக அரசின் விளையாட்டுத் திட்டங்களும் நிதியுதவியுமே தங்களது வரலாற்றுச் சாதனைக்குக் காரணம் எனத் தாயகம் திரும்பிய வீரர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.

ஆசிய விளையாட்டில் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர்கள்
ஆசிய விளையாட்டில் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 10:03 AM IST

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சென்னை: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சாதனை படைத்துத் தாயகம் திரும்பிய தமிழக வீரர், வீராங்கனைகளுக்குச் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

ஜப்பானில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பல்வேறு பிரிவுகளில் பதக்கங்களை வென்று தாயகம் திரும்பிய தமிழக வீரர், வீராங்கனைகளுக்குச் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் நேரில் வருகை தந்து, சாதனையாளர்களுக்கு மகுடம் அணிவித்து தங்களது வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்தார்.

மேலும் இந்நிகழ்வில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (SDAT) சார்பில் 100-க்கும் மேற்பட்ட இளம் வீரர், வீராங்கனைகள் திரண்டு, பதாகைகளை ஏந்தியவாறும் உற்சாகக் குரல் எழுப்பியும் தங்களது சக வீரர்களை வரவேற்றனர்.

நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தமிழ்நாடு வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ், பி.டி. உஷாவின் சாதனையை முறியடித்துப் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். இதுதவிர, மகளிர் 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கப் பதக்கமும், கலப்பு அணி 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் வெள்ளிப் பதக்கமும், மகளிர் 400 மீட்டர் தடைதாண்டும் ஓட்டத்தில் வெண்கலப் பதக்கமும் என மொத்தம் 3 பதக்கங்களை வென்று அவர் அசத்தியுள்ளார்.

அதேபோல் விஷால், கலப்பு அணி 4x400 மீட்டர் மற்றும் ஆடவர் 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டம் ஆகிய இரு பிரிவுகளிலும் வெண்கலப் பதக்கங்களையும், அபிநயா 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் வெண்கலப் பதக்கத்தையும், ஜி. கமலினி இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியில் இடம் பிடித்து தங்கப்பதக்கத்தையும், போல்வால்ட் பிரிவில் பரணிகா வெண்கலப் பதக்கத்தையும், பேட்மிண்டனில் ஹரிகரன் அம்சர்கருணன் வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையடுத்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசிய அமைச்சர் மரிய வில்சன், "நான் இங்கு ஒரு அமைச்சராக மட்டும் வரவில்லை.நானும் ஒரு விளையாட்டு வீரன் என்ற முறையிலேயே ஆசிய விளையாட்டில் சாதித்த நமது வீரர்களை வரவேற்க வந்தேன். இவர்களின் வெற்றிப் பயணம் தொடர்ந்து நீடிக்க வாழ்த்துகள்" என்று குறிப்பிட்டார்.

அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ், "மற்ற நாட்டு வீரர்கள் எல்லாம் நம்மை விட மிகத் திறமையாக இருக்கிறார்கள். நமது திறமையை நிரூபிக்கத்தான் நாங்கள் அங்கு சென்றோம். மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாட்டில் வீரர்களை ஊக்குவிக்க நிறைய திட்டங்கள் உள்ளன. இது எங்களை போன்ற வீரர்களுக்கு மிகுந்த ஊக்கமாக அமைந்துள்ளது. அரசு ஆதரவு இல்லாமல் எங்களால் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்க முடியாது. அரசு தொடர்ந்து எங்களை ஊக்குவித்து வருகிறது. நான் 28 வயதில் பி.டி. உஷாவின் சாதனையை முறியடித்து தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளேன். என்னை பார்த்து அதிகமான விளையாட்டு வீரர்கள் உருவாவார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.

தடகள வீரர் விஷால் கூறுகையில், "நானும் ஒரு காலத்தில் இங்கு எங்களை வரவேற்க வந்திருக்கும் SDAT விடுதி வீரர்கள் போலத்தான் நிறைய முறை வந்திருக்கிறேன். இப்போது நானே பதக்கம் வென்று வந்திருக்கும் போது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அனைவருக்கும் நன்றி. ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பதக்கம் என்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. நான் சிறுவயதில் இருந்தே விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் மூலம் வளர்ந்து, வளர்த்தெடுக்கப்பட்டுள்ளேன். தொடர்ந்து அரசு இதே ஊக்கம் அளித்தால் சர்வதேச அளவில் பதக்கங்களை தொடர்ந்து வெல்வேன். இளைஞர்கள் அதிகமாக தடகள விளையாட்டுகளில் ஈடுபட வேண்டும்" என்றார்.

தடகள வீராங்கனை அபிநயா கூறுகையில், "மற்ற மாநிலங்களை சேர்ந்த வீரர்கள் பொறாமைப்படும் அளவிற்கு தமிழ்நாட்டில் வீரர்களை ஊக்குவிப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. 19 வயதில் என்னை நம்பி தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் எனக்கு உதவி ஊக்கமும் அளித்தனர். கடந்த ஆறு வருடங்களாக நான் பயிற்சி பெற்று வருகிறேன். நான் ஒரு கிராமத்தில் இருந்து வந்ததால் 'ஒரு பெண் எப்படி இவ்வளவு தூரம் செல்ல முடியும்?' என்று அனைவரும் விமர்சனம் செய்தனர். இப்போது எனது கிராமத்தில் எல்லோரும் என்னை பெருமையாக சொல்கிறார்கள். எனக்காக அவர்கள் அனைவரும் காத்திருக்கின்றனர்" என தெரிவித்தார்.

போல்வால்ட் வீராங்கனை பரணிக்கா பேசுகையில், "போல்வால்ட் போட்டியில் இந்தியாவிற்காக முதல் பதக்கத்தை வென்று, முதன்முதலாகத் தடம் பதித்து வரலாற்றில் இடம் பிடித்தது மிகுந்த சந்தோஷமளிக்கிறது. இந்த விளையாட்டில் இதற்கு முன்பு இந்தியா பதக்கம் வென்றதில்லை; முதன்முறையாக நான் வென்றிருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. தமிழக அரசின் நிதியுதவி மற்றும் ஆதரவினாலேயே இந்த வெற்றி சாத்தியமாகியுள்ளது. எனது பயிற்சியாளர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று கூறினார்.

பேட்மிண்டன் வீரர் ஹரிகரன் கூறுகையில், "ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து சென்று முதல் முறையாக பேட்மிட்டன் போட்டியில் பதக்கம் வென்றுள்ளோம். மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. எனக்கு உதவியும் ஊக்கமும் அளித்த தமிழ்நாடு அரசுக்கும் பயிற்சியாளருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய சர்வதேச போட்டிகளிலும் நான் பல்வேறு சாதனைகளை படைக்க தொடர்ந்து பயிற்சி மேற்கொள்வேன்" என்றார்.

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கிரிக்கெட் வீராங்கனை கமலினி பேசுகையில், "ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. தொடர்ந்து எனக்கு ஊக்கமளித்து வரும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் முதல்வருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மகளிர் ஐபிஎல் போட்டிகளில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் விரைவில் பங்கேற்கும் என எதிர்பார்க்கிறேன். பெற்றோர்கள் ஆதரவுடன் தொடர்ந்து கடின உழைப்பு மேற்கொண்டால் அனைத்து போட்டியிலும் அனைவராலும் வெல்ல முடியும், வயது ஒரு தடையாக இருக்காது" என்று தெரிவித்தார்.

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ASIAN GAMES MEDAL WINNERS
ஆசிய விளையாட்டு 2026
அமைச்சர் மரிய வில்சன்
தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ்
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