ஐபிஎல் போட்டிகளை நேரலையில் காண திண்டுக்கல்லில் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடு - அனுமதி இலவசம்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 24, 2026 at 8:46 PM IST

திண்டுக்கல்: ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகளை நேரடியாக கண்டு களிக்கும் வகையில் திண்டுக்கல்லில் இரண்டு நாட்களுக்கு ரசிகர்கள் பூங்கா அமைக்கும் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

கிரிக்கெட் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகள் நாடு முழுவதும் 50 நகரங்களில் ஒலி - ஒளி அமைப்புடன் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஐபிஎல் நேரடி ஒளிபரப்பு முதன் முறையாக செய்யப்பட உள்ளது. அதற்காக திண்டுக்கல்லில் தனியார் பள்ளியில் பெரிய எல்ஈடி திரை, சவுண்ட் சிஸ்டம், கூடாரங்கள், தரை விரிப்புகள், அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இங்கு 4 போட்டிகள் ஒளிபரப்பு செய்யப்படவுள்ளன.

நாளை (ஏப்ரல் 25) மற்றும் நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல் 26) மதியம் மற்றும் இரவு நடைபெறுகிற ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகளை ஒளிபரப்பு செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

இதையும் படிங்க: ஸ்வாதி கொலை வழக்கு: ராம்குமார் சிறை மரணம் குறித்து மறுவிசாரணை கோரிய மனு தள்ளுபடி

அனுமதி இலவசம்!

இந்தப் போட்டிகளை கண்டுகளிக்க பார்வையாளர்களுக்கு அனுமதி இலவசம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே நேரத்தில் சுமார் 15,000 பேர் தாராளமான அமர்ந்து போட்டிகளை காணும் வகையில் அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

சிறுவர் சிறுமியர்களுக்கு விளையாட்டு அரங்குகள், ரசிகர்களுக்கு ஆறு விதமான விளையாட்டு திடல்கள், கர்ப்பிணிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் முதியவர்கள் அமர்ந்து பார்க்கும் வகையில் தனிப்பகுதி, ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு தனித்தனி பகுதி என பிரித்து போட்டிகளை காணும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இங்கு நடத்தப்படும் போட்டியில் வெற்றி பெறும் நபர்களுக்கு ஜெர்சிகள் பரிசுகளாக வழங்கப்படும்.

இந்த திடலில் நவீன ஒலி - ஒளி அமைப்புடன் ஐபிஎல் போட்டிகளை பார்க்கும் போது நேரடியாக மைதானத்தில் இருந்து கண்டு ரசிப்பது போன்றதொரு அனுபவத்தையே தரும்.

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் ஒளிபரப்பை காண வருகிற ரசிகர்களுக்கு குடிநீர், கழிவறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தும் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், தீயணைப்பு வாகனம், உயிர் காக்கும் ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் போன்ற பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும், காவல் துறையினர், தனியார் செக்யூரிட்டிகள் மற்றும் பவுன்சர்கள் போன்ற பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாக நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

