கிராண்ட் செஸ் டூர் 2026 | வின்சென்ட் கெய்மரை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தார் பிரக்ஞானந்தா!
இன்று நடைபெறும் கிராண்ட் செஸ் டூர் இறுதிப் போட்டியில் அமெரிக்காவின் முன்னணி கிராண்ட்மாஸ்டர் ஃபேபியானோ கருவானாவை எதிர்த்து இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.
Published : August 25, 2026 at 1:24 PM IST
ஹைதராபாத்: கிராண்ட் செஸ் டூர் தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டியில், ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கெய்மரை 19-9 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி, இந்தியாவின் இளம் கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
உலகளாவிய செஸ் விளையாட்டின் மிக உயரிய மற்றும் மதிப்புமிக்க தொடர்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுவது கிராண்ட் செஸ் டூர் ஆகும். சர்வதேச அளவில் மிகச்சிறந்த ரேட்டிங் புள்ளிகளைக் கொண்ட டாப்-10 கிராண்ட்மாஸ்டர்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் தனித்துவமான தொடர் இதுவாகும். இந்நிலையில், நடப்பு ஆண்டிற்கான கிராண்ட் செஸ் டூர் சீசனும் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
அந்த வகையில், இத்தொடருக்கான அரையிறுதிப் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளன. இதில் நடைபெற்ற முதலாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா, ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த கிராண்ட்மாஸ்டர் வின்சென்ட் கெய்மரை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் விதிமுறைகளின்படி, கிளாசிக்கல், ரேபிட் மற்றும் பிளிட்ஸ் ஆகிய மூன்று பிரிவுகளின் புள்ளிகள் அடிப்படையில் வெற்றியாளர் தீர்மானிக்கப்பட்டார்.
🎉 PRAGG IS THE FIRST FINALIST!— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 24, 2026
Praggnanandhaa wins both rapid games against Vincent Keymer and secures his spot in the 2026 Grand Chess Tour Final! 🔥
With four blitz games still to play, Pragg has already built an unwatchable lead in the semifinal match and becomes the first… pic.twitter.com/TbxpuE55ev
இதில் முதலாவதாக நடைபெற்ற கிளாசிக்கல் பிரிவில், கருப்பு நிற காய்களுடன் விளையாடிய பிரக்ஞானந்தா முதல் போட்டியை டிராவில் முடித்தார். அதன்பின், வெள்ளை நிற காய்களுடன் களம் கண்ட இரண்டாவது போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அவர், கெய்மரை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்று அசத்தினார். இதன் மூலம் கிளாசிக்கல் சுற்றின் முடிவில் 9-3 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் பிரக்ஞானந்தா வலுவான முன்னிலை பெற்றார்.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற ரேபிட் சுற்றிலும் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்த பிரக்ஞானந்தா, அடுத்தடுத்து அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் அவர் மேலும் 8 புள்ளிகளை வென்றதுடன், 17-3 என்ற கணக்கில் இமாலய முன்னிலையையும் பெற்றார். இதன் காரணமாக, பிளிட்ஸ் சுற்று முடிவடைவதற்கு முன்னரே பிரக்ஞானந்தா இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்று அசத்தியிருந்தார்.
அதன்பின் நடைபெற்ற பிளிட்ஸ் பிரிவில், வின்சென்ட் கெய்மர் சில போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றபோதிலும், அவரால் போதிய புள்ளிகளைப் பெற முடியவில்லை. இதன் காரணமாக ஆட்ட முடிவில் பிரக்ஞானந்தா 19-9 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வின்சென்ட் கெய்மரை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் கிராண்ட் செஸ் டூர் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி பிரக்ஞானந்தா அசத்தியுள்ளார்.
🏆 FABIANO CARUANA IS IN THE FINAL! 🇺🇸🔥— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 24, 2026
Fabiano Caruana defeats Wesley So in their semifinal match and secures his place in the 2026 Grand Chess Tour Final!
The final is set: Fabiano Caruana vs Praggnanandhaa! ⚔️♟️
Congratulations, Fabi! 👏#GrandChessTour #GCTFinals… pic.twitter.com/tdhybu5ZSq
அதேசமயம், மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவின் முன்னணி வீரர்களான ஃபேபியானோ கருவானா மற்றும் வெஸ்லி சோ ஆகியோர் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஃபேபியானோ கருவானா, 18-12 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வெஸ்லி சோவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன் இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறியுள்ளார்.
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இதையடுத்து இன்று நடைபெறும் கிராண்ட் செஸ் டூர் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில், அமெரிக்காவின் முன்னணி கிராண்ட்மாஸ்டர் ஃபேபியானோ கருவானாவை பிரக்ஞானந்தா எதிர்கொள்கிறார். உலகத்தரம் வாய்ந்த இரு வீரர்கள் இந்த இறுதிப்போட்டியில் மோதவுள்ளதால், இதில் யார் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.