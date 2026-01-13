WPL 2025: லாரன் பெல், கிரேஸ் ஹேரிஸ் அபாரம்; தொடர் வெற்றியை குவிக்கும் ஆர்சிபி
மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் அதிவேகமாக அரைசதம் கடந்த வீராங்கனை என்ற சாதனையை ஆர்சிபி அணியின் கிரேஸ் ஹாரிஸ் பெற்றுள்ளார்.
Published : January 13, 2026 at 9:58 AM IST
நவி மும்பை: யுபி வாரியர்ஸுக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 5ஆவது லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் யுபி வாரியர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. நவி மும்பையில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பெங்களூரு அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதனையடுத்து களமிறங்கிய யுபி வாரியர்ஸ் அணிக்கு கேப்டன் மெக் லெனிங் - ஹர்லீன் தியோல் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
Down the ground and over the ropes! 🔥— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 12, 2026
A valuable knock that from the experienced Deepti Sharma 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/U1cgf01ys0 #TATAWPL | #KhelEmotionKa | #RCBvUPW pic.twitter.com/WTSICiWkH1
இதில் ஹர்லீன் தியோல் 11 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மெக் லெனிங்கும் 14 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். அதன்பின் களமிறங்கிய கிரண் நவ்கிரே 5 ரன்களுக்கும், போப் லிட்ச்ஃபீல்ட் 20 ரன்களுக்கும், ஸ்வேதா ஷ்ரேவத் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இறுதியில் ஜோடி சேர்ந்த தீப்தி சர்மா மற்றும் டியாண்டிரா டோட்டின் ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தனர்.
இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த தீப்தி சர்மா 5 பாவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 45 ரன்களையும், டியாண்டிரா டோட்டின் 3 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 40 ரன்களையும் சேர்த்து ஃபினிஷிங் கொடுத்தனர். இதன் மூலம் யுபி வாரியர்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 143 ரன்களைச் சேர்த்தது. ஆர்சிபி தரப்பில் ஷ்ரெயங்கா பாட்டில், நதின் டி கிளார்க் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
Welcome to the 𝗚𝗿𝗮𝗰𝗲 𝗛𝗮𝗿𝗿𝗶𝘀 𝗦𝗵𝗼𝘄! 🌟— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 12, 2026
🎥 A couple of delightful hits for SIX in a 3⃣2⃣-run over 😮
Updates ▶️ https://t.co/U1cgf01ys0 #TATAWPL | #KhelEmotionKa | #RCBvUPW pic.twitter.com/P5DHOEydUf
பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆர்சிபி அணிக்கு கிரேஸ் ஹாரிஸ் மற்றும் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இருவரும் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கிரேஸ் ஹாரிஸ் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 137 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர்.
அதன்பின் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த கிரேஸ் ஹாரிஸ் 10 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 85 ரன்களைக் குவித்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். இருப்பினும் இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஸ்மிருதி மந்தனா 9 பவுண்டரிகளுடன் 45 ரன்களையும், ரிச்சா கோஷ் 4 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.
Some more Grace Harris SIXES 💥💥— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 12, 2026
What an outing for the @RCBTweets opener!
Updates ▶️ https://t.co/U1cgf01ys0#TATAWPL | #KhelEmotionKa | #RCBvUPW pic.twitter.com/VSBfPRUxk0
இதையும் படிங்க
இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 12.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் யுபி வாரியர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் நடப்பு மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் ஆர்சிபி அணி இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. இப்போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட கிரேஸ் ஹாரிஸ் ஆட்ட நாயகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.