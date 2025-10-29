ETV Bharat / sports

EXCLUSIVE: "ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வெல்வதே இலக்கு"; 'கண்ணகி நகர் எக்ஸ்பிரஸ்' கார்த்திகா பேட்டி!

கபடி என்றால் என்ன என்று தெரியாமல் பயணத்தை தொடங்கி, இந்திய கபடி அணியை துணைக்கேப்டனாக வழிநடத்தும் அளவுக்கு உயர்ந்து சாதனை படைத்திருக்கும் தமிழக வீராங்கனை கார்த்திகா குறித்து விவரிக்கிறது இந்த சிறப்பு தொகுப்பு.

'கண்ணகி நகர் எக்ஸ்பிரஸ்' கார்த்திகா
'கண்ணகி நகர் எக்ஸ்பிரஸ்' கார்த்திகா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 6:47 PM IST

- By செ. சிவக்குமார்

"சிறுவயதில் எனது சகோதரிகள் கபடி விளையாடுவதை கண்டு எனக்கும் கபடி ஆட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் வந்தது. எனது பள்ளி உடற்கல்வி ஆசிரியரின் உதவியால் கபடி போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. முதலில் கபடி என்றால் என்ன என்று தெரியாமல்தான் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டேன்" என்று கூறும் கார்த்திகா, இன்று தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு வீராங்கனைக்கும் முன்மாதிரியாக திகழ்வதுடன், பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் அவருக்கு வாழ்த்துகளுக்கும், பாராட்டுகளும் குவிந்து வருகின்றன.

யார் இந்த கார்த்திகா? என்று கடந்த சில தினங்களாக அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துவரும் சென்னையை சேர்ந்த இளம் கபடி வீராங்கனை சர்வதேச அளவில் சாதித்தது எப்படி?

யார் இந்த 'கண்ணகி நகர்' கார்த்திகா?

சென்னை கண்ணகி நகரிலுள்ள ஏழ்மைக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திகா, அப்பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளியில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பயின்று வருகிறார். அவரது தந்தை கூலி தொழிலும், தாய் சென்னை மாநகராட்சியில் துப்புரவுப் பணியாளர்களாக பணியாற்றி வருகின்றனர். பல்வேறு கபடி போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு ஏராளமான பதக்கங்களை குவித்துள்ள கார்த்திகா, தேசிய அளவிலான 'கேலோ இந்தியா' உள்ளிட்ட போட்டிகளில் தமிழக அணியில் 11 முறை விளையாடி, அதில் 8 பதக்கங்களை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.

'கண்ணகி நகர் எக்ஸ்பிரஸ்' கார்த்திகா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சாதனைகளுக்கெல்லாம் மகுடம் வைத்தாற்போல, சமீபத்தில் பஹ்ரைனில் நடைபெற்ற இளையோர் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான இந்திய கபடி அணியில் இடம்பெற்றிருந்த அவர், அணியின் துணைக் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டார். இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் கபடி அணி ஈரான் அணியை வீழ்த்தி தங்கப்பதகத்தை வென்று அசத்தியது. அதிலும் குறிப்பாக அணியின் துணைக்கேப்டனான கார்த்திகா, இந்திய அணி தங்கப்பதக்கம் வெல்வதற்கு முக்கிய காரணமாகவும் திகழ்ந்தார்.

தனது முதல் சர்வதேச பதக்கத்தை வென்றிருக்கும் கார்த்திகாவிற்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளன.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு சார்பில் நாமும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துவிட்டு, அவரிடம் பிரத்யேகமாக உரையாடினோம்.

கபடி-யில் ஆர்வம் வந்தது எப்படி?

கபடி மீதான ஆர்வம் குறித்து பேசிய கார்த்திகா, "சிறுவயதில் எனது சகோதரிகள் கபடி விளையாடுவதை கண்டு தனக்கும் கபடி போட்டியில் விளையாட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் வந்தது. எனது பள்ளி உடற்கல்வி ஆசிரியரின் உதவியால் கபடி போட்டியில் விளையாடதற்கான வாய்ப்புகள் அமைந்தன. முதலில் கபடி என்றால் என்ன என்று தெரியாமல்தான் போட்டியில் பங்கேற்றேன். பின் பயிற்சியாளரின் உந்துதலாலும் கடின பயிற்சியாலும் சிறப்பாக விளையாடி இந்திய அளவில் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. தற்போது ஆசிய அளவில் நடைபெற்ற கபடி போட்டியில் வெற்றி பெற்று இந்தியாவிற்கு பெருமை தேடித்தந்தது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது" என்றார்.

மொழியால் ஏற்பட்ட தடை

தொடர்ந்து பேசிய கார்த்திகா, "ஆசிய அளவில் நடைபெற்ற கபடி போட்டியில் சக வீரர்களுடன் பழகுவதற்கு மொழி சற்று தடையாக இருந்தது. இருப்பினும் போட்டியில் பங்கேற்ற மற்ற வீரர்கள் தனக்கு நல்ல ஒத்துழைப்பை வழங்கினர். எங்கு விளையாடினாலும் அங்கே நான் ஹீரோவாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு எப்போதும் உண்டு. இந்த எண்ணத்தாலேயே கபடி போட்டியில் 'ரைடிங்'இல் சிறந்து விளங்க முடிந்தது. தமிழ்நாடு அளவில் நடைபெற்ற கபடி போட்டிகளில், நான் அணியின் கேப்டனாக விளையாடிய அனுபவம் உள்ளது. இதன் காரணமாக, இந்திய அளவில் நடைபெற்ற போட்டியில் எனக்கு துணைக் கேப்டன் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது" என்றார்.

தன்னுடைய அடுத்த இலக்கு

தனது இலக்கு குறித்து பேசிய அவர், "எதிவரும் வரும் 2036 ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் கபடி சேர்க்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு வந்துள்ளது. இதனால் ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியில் ஒரு கண்ணகி நகரின் கபடி வீராங்கனையாக பங்கேற்று பதக்கம் வெல்ல வேண்டும் வேண்டும் என்பதே எனது இலக்கு" என்று கூறியுள்ளார்.

பயிற்சியாளர் பெருமிதம்

கார்த்திகாவின் பயிற்சியாளர் ராஜ் கூறுகையில், "கண்ணகி நகர் பகுதியில் விளையாட்டு வீரர்களை மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இதுவரை சற்று குறைவாகவே இருந்தது. கார்த்திகா மூலம் கண்ணகி நகர் தற்போது கவனம் பெற்றுள்ளது. இதற்கு பின்னர் கண்ணகி நகர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் விளையாட்டுத்துறையில் கவனம் பெறும் என்று நம்புகிறேன். கபடி தவிர்த்து கிரிக்கெட், ஹாக்கி, வாலிபால் ஆகிய போட்டிகளிலும் கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த வீரர்கள் தேசிய அளவில் விளையாடி வெற்றி பெற்று வருகின்றனர்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.

தமிழக அரசு வழங்கிய கவுரவம்

இளையோர் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் தங்கப்பதக்கத்தை வென்று தாயகம் திரும்பிய கார்த்திகாவிற்கு, கண்ணகி நகர் மக்கள் மேளதாளங்கள் முழங்க உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். மேலும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின், அவரை நேரில் அழைத்து பாராட்டி ரூ.25 லட்சம் ஊக்கத்தொகைக்கான காசோலையை வழங்கி கவுரவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அணி தரப்பில் கார்த்திகாவிற்கு பாராட்டு விழாவும் நடத்தப்பட்டது

இளையோர் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்தியாவுக்காக தங்கம் வென்று சதித்துள்ள கார்த்திகா, இனிவரும் காலங்களில் சர்வதேச அளவில் பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்து தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமையைத் தேடித்தருவதுடன், எண்ணற்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கும் முன்மாதிரியாக திகழ்வார் என்று நாம் நிச்சயம் நம்பலாம்.

