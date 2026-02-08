'கடவுள் என் விதியை மாற்றிவிட்டார்' உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவது குறித்து சிராஜ் ஓபன் டாக்
அமெரிக்காவுக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் இந்திய வீரர் முகமது சிராஜ் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
மும்பை: கடவுள் தனது விதியை மாற்றிவிட்டதாக டி20 உலகக் கோப்பை அணியில் இடம் பிடித்துள்ள இந்திய வீரர் முகமது சிராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற மூன்றாவது லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்க அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. மும்பையிலுள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 29 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அமெரிக்க அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. மேலும் இப்போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெறுவதற்கு அணியின் பந்துவீச்சு முக்கிய காரணமாக இருந்த நிலையில், அதில் முகமது சிராஜிக்கு பெரும் பங்கும் இருந்தது. ஏனெனில் முதலில் அறிவிக்கப்பட்ட டி20 உலகக் கோப்பை இந்திய அணியில் சிராஜ் இடம்பெறவில்லை. ஆனால், காயம் காரணமாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து ஹர்ஷித் ராணா விலகிய நிலையில் அவருக்கு பதிலாக முகமது சிராஜ் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டார்.
அதேபோல் அவருக்கு பிளேயிங் லெவனிலும் வாய்ப்பு கிடைக்குமா? என்ற சந்தேகங்கள் இருந்த நிலையில், ஜஸ்பிரித் பும்ரா உடல்நலக் குறைவு காரணமாக விளையாட முடியாத நிலை ஏற்படவே சிராஜுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது. தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்ட சிராஜ், அதில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தியதுடன் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார்.
இந்நிலையில் போட்டி முடிந்து செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய சிராஜ், "இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் என்னை தொடர்பு கொண்டு தயாராக இருக்கும் படி கூறினார். நான் அவரிடம் சூர்யா பாய் தயவு செஞ்சு விளையாடாதீங்க. இது நடக்காத காரியம் என்றேன். ஆனால் அவர் தான் உண்மையைத்தான் சொல்கிறேன், தயாராக இரு என்றார். அதனை தொடர்ந்து பிரக்யான் ஓஜாவிடம் இருந்த எனக்கு அழைப்பு வந்த போது தான் அது உண்மை என்று தோன்றியது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நான் விமானத்தில் ஏறும் வரை என்னால் இதனை நம்பவே முடியவில்லை. ஏனெனில் உலகக் கோப்பையில் விளையாடிய அனைத்து வீரர்களுக்கும் டி20 போட்டிகளில் விளையாட வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று நான் ஒரு வருடமாகத் திட்டமிட்டுக்கொண்டிருந்தேன். ஆனால், நான் டி20 போட்டிகளில் விளையாடாததன் காரணமாக இந்த ஆண்டு டி20 அணியில் நான் ஒரு பகுதியாக இருக்க மாட்டேன் என்பதைப் புரிந்துகொண்டேன். ஆனால் கடவுள் என் விதியை மாற்றிவிட்டார்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "நாட்டுக்காக உலகக் கோப்பையில் விளையாடுவது வீரர்களின் பெரிய கனவு. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக இந்தியாவுக்காக விளையாடி வருகிறேன். எனவே எந்த நேரத்திலும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் எப்படி தயாராக வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியும். ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் எவ்வாறு பந்து வீசினேனோ, அதையே தான் நான் இங்கேயும் செய்தேன். அது எனக்கு உதவியது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய அணிக்காக இதுவரை முகமது சிராஜ் இந்திய அணிக்காக 16 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி அதில் 14 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதுதவிர ஐபிஎல் தொடரில் அவர் 108 போட்டிகளில் விளையாடி 109 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.