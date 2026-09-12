குளோபல் செஸ் லீக் | விடித் குஜராத்திக்கு தனது 'ஆட்டநாயகன்' விருதை வழங்கி நெகிழவைத்த மேக்னஸ் கார்ல்சன்!
குளோபல் செஸ் லீக் தொடரின் 9ஆவது சுற்றின் முடிவில், கங்க்டேஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர்ஸ் அணி 18 மேட்ச் புள்ளிகள் மற்றும் 88 கேம் புள்ளிகளுடன் புள்ளிகள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது.
Published : September 12, 2026 at 1:18 PM IST
ஹைதராபாத்: குளோபல் செஸ் லீக் தொடரில், உலகின் நம்பர் 1 வீரரான மேக்னஸ் கார்ல்சன் தனக்கு வழங்கப்பட்ட ஆட்டநாயகன் விருதை இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் விடித் குஜ்ராத்திக்கு வழங்கி கௌரவித்துள்ளார்.
சர்வதேச செஸ் கூட்டமைப்பான FIDE மற்றும் டெக் மஹிந்திரா நிறுவனம் இணைந்து நடத்தும் ஃபிரான்சைஸ் செஸ் தொடரான 'குளோபல் செஸ் லீக்' (Global Chess League - GCL) போட்டியின் நான்காவது சீசன் தற்சமயம் பெங்களூருவில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. கிரிக்கெட்டின் ஐபிஎல் தொடரை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு, செஸ் விளையாட்டை உலகளவில் பிரபலப்படுத்தும் நோக்கில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு இந்தத் தொடர் தொடங்கப்பட்டது.
இத்தொடரின் பரபரப்பான 9ஆவது சுற்று போட்டிகள் நேற்று நடைபெற்றன. இந்தச் சுற்று தொடங்குவதற்கு முன்பாக இரு அணிகளும் சம புள்ளிகளுடன் இருந்ததால், இப்போட்டி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இதில், ஃபியர்ஸ் அமெரிக்கன் கேம்பிட்ஸ் அணியை 9-7 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வீழ்த்தி ஆல்பைன் ஏபிஎல் பைப்பர்ஸ் அணி அபார வெற்றி பெற்றது.
"I do not deserve this 'player of the match [trophy]' as much as the man who won us the match," says Magnus Carlsen as he gives his trophy to Vidit Gujrathi.#TechMGCL #BeyondTheMove pic.twitter.com/X5PwY2SQbQ— chess24 (@chess24com) September 11, 2026
இதில், 'ஐகான் போர்டில்' களம் கண்ட உலகின் நம்பர் 1 வீரர் மேக்னஸ் கார்ல்சன், எதிரணி வீரரான ஜவோகிர் சிந்தாரோவின் தொடர் வெற்றிப் பயணத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார். போட்டியின் ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய கார்ல்சன், வெறும் 36 கட்ட நகர்வுகளிலேயே சிந்தாரோவை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
மறுபுறம், 'சூப்பர்ஸ்டார் போர்டில்' இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் விடித் குஜராத்தி, ரஷ்யாவின் டேனில் டுபோவை எதிர்கொண்டார். இதில் இரு வீரர்களும் ஒருவருக்கொருவர் சளைக்காமல் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதால், யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது. கடும் நேர நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய விடித் குஜராத்தி, 96ஆவது நகர்வில் டுபோவை வீழ்த்தி தங்களது அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
இந்த த்ரில்லர் வெற்றிக்குப் பிறகு, மேக்னஸ் கார்ல்சனுக்கு ஆட்டநாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது. ஆனால், விருதைப் பெற்றவுடன் மேடையில் பேசிய கார்ல்சன், "இந்த ஆட்டத்தில் எனது வெற்றி மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இருப்பினும், இந்த ஆட்டநாயகன் விருதுக்கு என்னை விட, அணியின் வெற்றிக்குக் காரணமான விடித் குஜராத்தி தான் முழுத் தகுதியானவர். எனவே, இந்த விருதை அவருக்கு வழங்குகிறேன்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் கூறி கோப்பையை விடித்திடம் ஒப்படைத்தார்.
This one is special. Getting appreciation from the G.O.A.T himself!— Vidit Gujrathi (@viditchess) September 11, 2026
Thanks Magnus 🙌 https://t.co/5e8ci9ql0c
இதற்கு தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் நன்றி தெரிவித்துள்ள இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் விடித் குஜராத்தி, "இது மிகவும் சிறப்பானது. செஸ் உலகின் மிகச்சிறந்த வீரரான (G.O.A.T) கார்ல்சனிடமிருந்தே இந்த பாராட்டைப் பெறுவது பெருமையாக உள்ளது. நன்றி மேக்னஸ்" எனப் பதிவிட்டுள்ளார். கார்ல்சனின் இந்த செயல் தற்சமயம் இணையத்தில் வைரலாகி வருவதுடன், உலகெங்கிலும் உள்ள ரசிகர்களின் பாராட்டுகளையும் குவித்து வருகிறது.
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இந்தச் சுற்றின் முடிவில், கங்க்டேஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர்ஸ் அணி 18 மேட்ச் புள்ளிகள் மற்றும் 88 கேம் புள்ளிகளுடன் புள்ளிகள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. நடப்பு சாம்பியனான ஆல்பைன் ஏபிஎல் பைப்பர்ஸ் அணி 18 மேட்ச் புள்ளிகள் மற்றும் 82 கேம் புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. ஃபியர்ஸ் அமெரிக்கன் கேம்பிட்ஸ் அணி 15 மேட்ச் புள்ளிகள் மற்றும் 80 கேம் புள்ளிகளுடன் மூன்றாவது இடத்தில் நீடிக்கிறது.