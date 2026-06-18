இங்கிலாந்து பந்துவீச்சை சிதறடித்த கிளென் பிலிப்ஸ்.. நியூசிலாந்து 391 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்
இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது போட்டியில் நியூசிலாந்து வீரர் கிளென் பிலிப்ஸ் சதம் விளாசியதன் மூலம், சர்வதேச டெஸ்டில் தனது முதல் சதத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.
Published : June 18, 2026 at 5:36 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்து அணி 391 ரன்களை சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணி 115 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் இங்கிலாந்து அணி முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இதையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி லண்டன் கென்னிங்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நேற்று கோலாகலமாகத் தொடங்கியது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார். குறிப்பாக, இந்த டெஸ்ட் போட்டியின் மூலம் இங்கிலாந்து அணியில் இளம் அறிமுக வீரர்களான சோனி பேக்கர் மற்றும் ஜோர்டான் காக்ஸ் ஆகிய இருவருக்கு பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
Glenn Phillips notches his first Test century and becomes the third New Zealander to score a hundred in all three formats 👏— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 18, 2026
A remarkable innings from a special player.#ENGvNZ | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/Bt0ge3RrPO
இதையடுத்துத் தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. தொடக்க வீரர்களான டெவோன் கான்வே 7 ரன்களுக்கும், கேப்டன் டாம் லேதம் 27 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினர். அடுத்து வந்த ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா மற்றும் டேரில் மிட்செல் ஆகியோரும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த டாம் பிளெண்டல் - கிளென் பிலிப்ஸ் இணை பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை மீட்டெடுத்தது.
நியூசிலாந்து அணியில் அரைசதம் கடந்து நம்பிக்கை அளித்த டாம் பிளெண்டல் 51 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதனால், முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 291 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து இன்று தொடங்கிய இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை கிளென் பிலிப்ஸ் 49 ரன்களுடனும், கைல் ஜேமிசன் 6 ரன்களுடனும் தொடர்ந்தனர். இந்த ஜோடி நிதானமாக விளையாடி நியூசிலாந்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது.
391 on the board with Glenn Phillips' maiden Test century the highlight of the first innings.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 18, 2026
Watch play LIVE in NZ on @skysportnz or audio commentary via the talkSPORT Cricket YouTube Channel 📺 LIVE scoring at https://t.co/3YsfR1Y3Sm 📲#ENGvNZ | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/h84J0TML8T
இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கைல் ஜேமிசன் 41 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுபக்கம் அபாரமாக விளையாடிய கிளென் பிலிப்ஸ் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதன்பின் 18 பவுண்டரிகளுடன் 100 ரன்களை எடுத்த கையோடு கிளென் பிலிப்ஸும் விக்கெட்டை இழக்க, நியூசிலாந்து அணியும் 391 ரன்களை சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது.
இதையும் படிங்க:
பந்துவீச்சில் அசத்திய இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் ஜேக்கப் பெத்தெல் அதிகபட்சமாக 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அவருக்கு பக்கபலமாகச் செயல்பட்ட ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், மேத்யூ ஃபிஷர் மற்றும் சோனி பேக்கர் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினர். இதனையடுத்து, தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு பென் டக்கெட் - எமிலியோ கே ஜோடி தொடக்க வீரர்களாக களமிறங்கியுள்ளனர்.