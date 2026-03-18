மைதானத்தில் மட்டுமல்ல, நிஜத்திலும் 'ஃபிளையிங் கிவி' தான் - வைராலகும் 'பைலட்' பிலிப்ஸின் வீடியோ

நியூசிலாந்து வீரர் கிளென் பிலிப்ஸ் ஒரு சிறிய ரக விமானத்தை வெற்றிகரமாக இயக்கும் காணொளியை கண்டு ரசிகர்கள் வியப்பில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

கிளென் பிலிப்ஸ்
கிளென் பிலிப்ஸ் (IANS)
Published : March 18, 2026 at 3:05 PM IST

ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்தில் ஆல் ரவுண்டரான கிளென் பிலிப்ஸ் விமானத்தை இயக்கும் காணொளி தற்சமயம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

நியூசிலாந்து அணி தற்சமயம் சொந்த மண்ணில் தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிராக 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. அதேசமயம் சமீபத்தில் தான் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் முடிந்தது என்பதால், அணியின் முன்னணி நட்சத்திர வீரர்களுக்கு நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் இத்தொடரில் இருந்து ஓய்வளித்துள்ளது.

இந்த நிலையில் தான், தென்னாப்பிரிக்க தொடரில் ஓய்வளிக்கப்பட்டிருக்கும் நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் கிளென் பிலிப்ஸ், விமானத்தை இயாக்கும் காணொளி ஒன்று வெளியாகி ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. வழக்காமாக கிளென் பிலிப்ஸ் நியூசிலாந்து அணியில் மிகச்சிறந்த ஆல்ரவுண்டராக கருத்தப்படுபவர்.

ஏனெனில் முதலில் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டராக தனது கேரியரைத் தொடங்கிய பிலிப்ஸ், அதன்பின் கீப்பிங் செய்வதை தவிர்த்து சுழற்பந்து வீச்சு ஆல் ரவுண்டராக மாறினார். மேற்கொண்டு அவர் ஃபீல்டிங்கிலும் அபாரமாக செயல்பட்டு வருவதன் காரணமாக, நவீன கால கிரிக்கெட்டின் 'ஜான்டி ரோட்ஸ்' என்றும் செல்லமாக அழைக்கப்பட்டு வருகிறார்.

அதனால் அணிக்கு தேவைப்படும் நேரத்தில் பேட்டராகவும், பவுலராகவும், ஃபீல்டராகவும் மற்றும் விக்கெட் கீப்பராகவும் கிளென் பிலிப்ஸ் செயல்பட்டு வருவதன் காரணமாக இவருக்கு என தனி ரசிகர் பட்டாளமும் உள்ளது. இந்த நிலையில் தான், தன்னால் கிரிக்கெட் மட்டுமல்ல விமானத்தை சிறப்பாக இயக்க முடியும் என்ற வகையில் அவர் வெளியிட்டிருக்கும் காணொளி ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

இதுகுறித்து கிளென் பிலிப்ஸ் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், "ஆர்ட்மோர் விமான பயிற்சி பள்ளியில் உள்ள மாணவர்கள், பயிற்றுநர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் மத்தியில் உரையாற்றவும் அவர்களை சந்திக்கவும் முடிந்ததை ஒரு பாக்கியமாகக் கருதுகிறேன். அங்குள்ள ஏ320 சிமுலேட்டரை இயக்கிப் பார்த்ததும், அவர்களது விமானக் கூட்டமைப்பு வசதிகளைப் பார்வையிட்டதும் ஒரு அற்புதமான அனுபவமாக அமைந்தது" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

கிளென் பிலிப்ஸ் விமானத்தை இயக்கும் காணொளியை கண்ட ரசிகர்கள் இவரால் செய்ய முடியாதது ஏதாவது இருக்கிறதா? என்று ஆச்சரியத்தில் திகைத்துள்ளனர். ஆனால் ரசிகர்களுக்கு தெரியாத விஷயம் என்னவென்றால், அவர் ஒரு சான்றிதழ் பெற்ற விமானி ஆவார். மேலும் தற்சமயம் வணிக ரீதியிலான விமானி உரிமம் பெறுவதற்கான முயற்சியிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

நியூசிலாந்து அணிக்காக கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான பிலிப்ஸ், இதுவரையிலும் 17 டெஸ்ட், 47 ஒருநாள் மற்றும் 97 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 4 சதங்கள், 22 அரைசதங்களுடன் 4ஆயிரம் ரன்களையும், 58 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். இதுதவிர எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரிலும் அவர் குஜராஜ் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

