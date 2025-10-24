இந்தியாவிற்கு எதிரான டி20 தொடர்: ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு திரும்பிய கிளன் மேக்ஸ்வெல்!

ETV Bharat / sports

சிட்னி (ஆஸ்திரேலியா): பிரபல ஆஸ்திரேலியா ஆல்ரவுண்டர் கிளன் மேக்ஸ்வெல் இந்தியாவிற்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான அணியின் இடம்பிடித்துள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர், ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. ஒருநாள் தொடர் கடந்த 19ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், ஆஸ்திரேலியா அணி 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரை வென்றுள்ளது. கடைசி மற்றும் மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை (அக் 25) சிட்னியில் நடைபெறுகிறது.

இதனைத்தொடர்ந்து ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் வரும் அக்டோபர் 29ஆம் தேதி கான்பெராவில் தொடங்குகிறது. இந்த தொடருக்கான கடைசி மூன்று போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலியா அணியில் 37 வயதான மேக்ஸ்வெல் இடம்பெற்றுள்ளார். மேலும் பியர்ட்மேன் கடைசி மூன்று போட்டிகளிலும், ஹேசல்வுட் மற்றும் சீன் அபோட் முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும் இடம்பெற்றுள்ளனர். மேக்ஸ்வெலுக்கு கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நியூஸிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான வலைப் பயிற்சியின் போது மணிக்கட்டில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது.

இதன் காரணமாக ஓய்வில் இருந்த நிலையில், தற்போது அணியில் இடம்பெற்றுள்ளார். அதேபோல் 20 வயதான இளம் வீரர் பியர்ட்மேன் இந்தியாவிற்கு எதிரான தொடரில் ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு முக்கிய பங்களிப்பார் என தெரிகிறது. மேலும் இவர் 19 வயதிற்கு உட்பட்டோருக்கான உலகக் கோப்பை தொடரில் ஆஸ்திரேலியா அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றினார். அதேபோல் கடந்த வருடம் இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் சீனியர் அணியில் இடம்பெற்றிருந்தார்.

இதையும் படிங்க: சாதனை நாயகன் நீரஜ் சோப்ராவுக்கு ராணுவத்தில் உயர் பதவி!

இதனிடையே கடைசி ஒருநாள் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலியா அணியில் ஆல்ரவுண்டர் ஜாக் எட்வர்ட்ஸ், மற்றும் சுழற்பந்துவீச்சாளர் மாட் குனேமன் ஆகியோர் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். மார்னஸ் லபுஷேன் உள்ளூர் தொடரில் விளையாடுவதற்கு தேசிய அணியில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார். ஆஸ்திரேலியா ஆல்ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீன், உடல்நிலை பாதிப்பு காரணமாக ஒருநாள் தொடரில் இருந்து விலகிய நிலையில், முதல் இரண்டு போட்டிகளுக்கான அணியில் லபுஷேன் சேர்க்கப்பட்டார். இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை இழந்த நிலையில், டி20 தொடரில் பதிலடி கொடுக்கும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

