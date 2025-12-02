ETV Bharat / sports

சூடுபிடிக்கும் ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலம் - மேக்ஸ்வெல், ரஸல் விலகலால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடருக்கான மினி ஏலத்தில் பங்கேற்க 1,355 வீரர்கள் பதிவு செய்துள்ளதாக ஐபிஎல் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் 2025
ஐபிஎல் 2025 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: 2026ஆம் ஆண்டிற்கான ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் இருந்து ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிளென் மேக்ஸ்வெல் விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்னதாக வீரர்களுக்கான மினி ஏலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அபுதாபியில் நடைபெறவுள்ளது. இதன் காரணமாக ஐபிஎல் அணிகள் தாங்கள் தக்கவைத்த மற்றும் விடுவித்த வீரர்களின் பட்டியலை கடந்த நவம்பர் 15ஆம் தேதி வெளியிட்டனர்.

ஐபிஎல் மினி ஏலம்

குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் டிரேடிங் முறையில் வீரர்களை வாங்கியுள்ளனர். இதன் காரணமாக நடப்பு மினி ஏலத்தில் பங்கேற்கும் அணிகளில் அதிகபட்சமாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிடம் ரூ.64.30 கோடியும், குறைந்தபட்சமாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிடம் ரூ.2.75 கோடியும் கையிருப்பாக வைத்துள்ளனர்.

அதேசமயம், சிஎஸ்கே அணியிடம் ரூ.43.40 கோடியும், ஆர்சிபி அணியிடம் ரூ.16.40 கோடியும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியிடம் ரூ.25.50 கோடியும், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிடம் ரூ.12.90 கோடியும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸிடம் ரூ. 16.05 கோடியும், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸிடம் ரூ. 21.80 கோடியும், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸிடம் ரூ. 22.95 கோடியும், பஞ்சாப் கிங்ஸிடம் ரூ. 11.50 கோடியும் கையிருப்பாக வைத்துள்ளனர்.

வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்

இதன் காரணமாக இந்த மினி ஏலத்தில் எந்தெந்த வீரர்கள் அதிகபட்ச தொகைக்கு ஏலம் எடுக்கப்படுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. இந்நிலையில், எதிர்வரும் மினி ஏலத்தில் பங்கேற்க 1,355 வீரர்கள் தங்கள் பெயர்களை பதிவு செய்துள்ளதாக ஐபிஎல் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. மேலும் இந்த ஏலத்தில் 77 வீரர்கள் மட்டுமே தேர்வு செய்யப்படும் நிலையில், அதில் 31 இடங்கள் வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக, வெளிநாட்டு வீரர்களில் கேமரூன் கிரீன், ஜோஷ் இங்லிஸ், ஸ்டீவ் ஸ்மித், பென் டக்கெட், ஜானி பேர்ஸ்டோ, ஜேமி ஸ்மித், ரச்சின் ரவீந்திர, ஷாய் ஹோப், அகீல் ஹொசைன், அல்சாரி ஜோசப், டேவிட் மில்லர், லியாம் லிவிங்ஸ்டன் உள்ளிட்டோர் மீது ஐபிஎல் அணிகள் அதிகம் ஆர்வம் காட்ட வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

நட்சத்திர வீரர்கள் விலகல்

அதேசமயம், இந்த ஏலத்தின் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆல் ரவுண்டர் ஆண்ட்ரே ரஸல், கேகேஆரைத் தவிர்த்து வெறு அணிக்கு விளையாட விருப்பமில்லை என்று கூறி ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகியது ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அந்தவகையில் தற்சமயம் மற்றொரு நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டரும் எதிர்வரும் மின் ஏலத்தில் இருந்து விலகுவதாக தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தின் மூலம் அவர் அறிவித்துள்ளார். இது ஐபிஎல் ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இதையும் படிங்க:

  1. 2027 உலகக் கோப்பை கூடைப்பந்து தகுதிச்சுற்று: இந்திய அணியை 2-வது முறையாக வீழ்த்திய சவுதி அரேபியா
  2. தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டி: இந்திய அணி வெற்றி

கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு முதல் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி வரும் கிளென் மேக்ஸ்வெல், இதுநாள் வரையிலும் 141 போட்டிகளில் விளையாடி 18 அரைசதங்களுடன் 2,819 ரன்களையும், 41 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார். இதுதவிர, தென்னாப்பிரிக்காவின் ஃபாஃப் டூ பிளெஸிஸ், இங்கிலாந்தின் மொயின் அலி இருவரும் பாகிஸ்தான் பிரீமியர் லீக்கில் விளையாட பெயரைப் பதிவு செய்துள்ளதால், ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

GLENN MAXWELL IPL 2026 AUCTION
IPL AUCTION NEWS
ANDRE RUSSELL KKR COACH
க்ளென் மேக்ஸ்வெல்
IPL MINI AUCTION NEWS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.