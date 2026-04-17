ஐபிஎல் 2026: கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி குஜராத் டைட்டன்ஸ் த்ரில் வெற்றி
இந்த சீசனில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக தங்களின் 5ஆவது தோல்வியை தழுவியதுடன், பட்டியலின் கடைசி இடத்திலும் தொடர்கிறது.
Published : April 17, 2026 at 11:21 PM IST
அஹ்மதாபாத்: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 25ஆவது லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அஹ்மதாபாத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற கேகேஆர் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய கேகேஆர் அணியில் கேப்டன் அஜிங்கியா ரஹானே முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷியும் 8 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்.
பின்னர் அதிரடியாக விளையாடி வந்த டிம் செஃபெர்ட்டும் 19 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய கேமரூன் க்ரீன் - ரோவ்மன் பாவெல் இணை சிறப்பக விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டனர். இதில் பாவெல் 27 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய அனுகுல் ராய், ரிங்கு சிங், ரமந்தீப் சிங் மற்றும் சுனில் நரைன் என நட்சத்திர வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், இறுதிவரை களத்தில் இருந்த கேமரூன் க்ரீன் அரைசதத்தை பதிவு செய்தது மட்டுமின்றி, 7 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 79 ரன்களை சேர்த்து கடைசி பந்தில் ஆட்டமிழந்தார். இதன் காரணமாக கேகேஆர் அணி 20 ஓவர்களில் 180 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. குஜராத் அணி தரப்பில் ககிசோ ரபாடா 3 விக்கெட்டுகளையும், முகமது சிராஜ், அஷோக் சர்மா தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய குஜராத் அணிக்கு ஷுப்மன் கில் - சாய் சுதர்ஷன் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் இருவரும் இணைந்து 57 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், சாய் சுதர்ஷன் 22 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஜோஸ் பட்லர் 25 ரன்களுக்கும், வாஷிங்டன் சுந்தர் 13 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
மறுபக்கம் சிறப்பாக விளையாடிய ஷுப்மன் கில் சிறப்பாக விளையடி சதத்தை நெருங்கிய நிலையில், 8 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 86 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இறுதியில் கிளென் பிலீப்ஸ் 19 ரன்களையும், ராகுல் திவேத்தியா 7 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 19.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், புள்ளிப்பட்டியலிலும் 4ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக தங்களின் 5ஆவது தோல்வியை தழுவியதுடன், பட்டியலின் கடைசி இடத்திலும் தொடர்வது குறிப்பிடத்தக்கது.