ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: கானா, கொலம்பியா அணிகள் அபார வெற்றி
முதல்முறையாக உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பங்கேற்ற உஸ்பெகிஸ்தான் அணி கொலம்பியா அணியிடம் 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வி அடைந்தது.
Published : June 18, 2026 at 11:23 AM IST
ஹைதராபாத்: பனாமா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் கானா அணி கடைசி நேரத்தில் கோல் அடித்து அபார வெற்றி பெற்றது.
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடர் கடந்த 23-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. 48 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் ’L’ பிரிவு போட்டியில் கானா, பனாமா அணிகள் மோதின. போட்டி தொடங்கியது முதல் இரு அணிகளும், கோல் அடிக்க எடுத்த முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தது.
இந்நிலையில், 15-ஆவது நிமிடத்தில் கானா வீரர் களேப் இரென்கியிக்கு எல்லோ கார்டு (yellow card) காண்பிக்கப்பட்டது. முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காத நிலையில், இரண்டாம் பாதியிலும் அதே நிலை தொடர்ந்தது.
A late winner for Ghana to secure all three points 🇬🇭#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
பின்னர் 71-ஆவது நிமிடத்தில் பனாமா வீரர் சீஸர் பிளாக்மேனுக்கு எல்லோ கார்டு காண்பிக்கப்பட்டது. பின்னர் 90 நிமிடங்கள் முடிவடைந்தும், இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கவில்லை. இந்நிலையில் போட்டி முடிந்து வழங்கப்பட்ட கூடுதல் 12 நிமிடங்களில், 4வது நிமிடத்தில் கானா வீரர் களேப் இரென்கியி, பிரண்டன் தாமஸ் அசண்டே உதவியுடன் முதல் கோல் அடித்தார்.
தொடர்ந்து பனாமா அணியால் குறுகிய நேரத்தில் கோல் அடிக்க முடியாததால் கானா அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் ’L’ பிரிவில் இங்கிலாந்துக்கு அடுத்தபடியாக பனாமா 3 புள்ளிகளுடன் 2-ஆவது இடம்பிடித்துள்ளது.
உஸ்பெகிஸ்தானை வீழ்த்திய கொலம்பியா
கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் கொலம்பியா அணி பங்கேற்காத நிலையில், இம்முறை களம் கண்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் உஸ்பெகிஸ்தான் அணி கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரில் முதல்முறை பங்கேற்கிறது.
இதனால் முதல் போட்டியில் வெற்றி பெறும் முனைப்பில் களமிறங்கியது. போட்டி தொடங்கியது முதல் உஸ்பெகிஸ்தான் அணி தாக்குதல் ஆட்டத்தை தொடர்ந்தது. ஆனால் அந்த அணியின் கோல் அடிக்கும் முயற்சிகள் தோல்வியின் முடிந்தது.
A Colombia win closes out the first set of group matches. 🫡#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
இந்நிலையில் போட்டியின் 40வது நிமிடத்தில் கொலம்பியா வீரர் டேனியல் முனோஸ் லூயிஸ் டியாஸ் கொடுத்த பாஸ் மூலம் முதல் கோல் அடித்தார். முதல் பாதியின் முடிவில் கொலம்பியா முன்னிலை பெற்ற நிலையில், 60-ஆவது நிமிடத்தில் உஸ்பெகிஸ்தான் அணி பதிலடி கொடுத்தது. அந்த அணியின் வீரர் அப்போஸ்பெக் ஃபைசுல்லேவ் முதல் கோலை அடித்தார்.
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பின்னர் சில நிமிடங்களில் கொலம்பியா அணியின் லூயிஸ் டியாஸ் இரண்டாவது கோலை பதிவு செய்தார். இதனால் ஆட்டம் சூடுபிடித்த நிலையில், கொலம்பியா மீண்டும் ஆதிக்கம் செலுத்தியது. கூடுதல் நேரத்தில் 98-ஆவது நிமிடத்தில் கொலம்பியா அணியின் ஜமிண்டன் கம்பாஸ், தலையால் அடித்து 3-ஆவது கோலை பதிவு செய்தார். இதன்மூலம் கொலம்பியா அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்று, புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது.