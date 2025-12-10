இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை: மகுடம் யாருக்கு? இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயின்-ஜெர்மனி இன்று மோதல்
சென்னை மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் நடைபெறும் வெண்கலப் பதக்கத்திற்கான ஆட்டத்தில் அர்ஜெண்டினா அணியை எதிர்த்து இந்தியா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
Published : December 10, 2025 at 1:05 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வரும் இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் ஜெர்மனி மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
14-வது ஆடவர் இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடரானது சென்னை மற்றும் மதுரையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 24 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரின் அரையிறுதி போட்டிக்கு இந்தியா, ஜெர்மனி, ஸ்பெயின் மற்றும் அர்ஜெண்டினா அணிகள் முன்னேறின.
இதில் இந்தியாவை வீழ்த்தி ஜெர்மனி அணியும், அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணியும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளன. அதே சமயம் 9 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் உலகக் கோப்பையை வெல்லும் இந்திய ஹாக்கி அணியின் கனவும் தகர்ந்துள்ளது.
வெண்கலப் பதக்கத்தை வெல்வது யார்?
இருபினும் தங்கப்பதக்கத்தை தவறவிட்ட இந்தியா அணி, வெண்கலப் பதக்கத்தை வெல்லும் வாய்ப்பை தக்க வைத்துள்ளது. அதன்படி, இன்று சென்னை மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் நடைபெறும் வெண்கல பதக்கத்திற்கான ஆட்டத்தில் அர்ஜெண்டினா அணியை எதிர்த்து இந்தியா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
இதுவரை இரண்டு முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ள அர்ஜெண்டினா அணியை வீழ்த்தி இந்திய அணி வெண்கலப் பதக்கத்தை தன் வசப்படுத்துமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. இதனால் இப்போட்டியின் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஸ்பெயின் vs ஜெர்மனி
அதேபோல், இன்று சென்னை மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் நடைபெறும் உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான ஜெர்மனி அணியை எதிர்த்து ஸ்பெயின் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
இதுவரை 7 முறை சாம்பியன் பட்டம் பெற்ற ஜெர்மனி அணி, காலிறுதியில் பிரன்ஸையும், அரையிறுதியில் இந்தியாவையும் வீழ்த்தி 10ஆவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது. மறுபக்கம் ஸ்பெயின் அணியை பொருத்தவரை கால் இறுதியில் நியூசிலாந்தையும், அரையிறுதியில் அர்ஜெண்டினாவையும் வீழ்த்தி முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டி முன்னேறியுள்ளது.
மேலும் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 10 முறை நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், அதில் 6 முறை ஜெர்மனியும், ஒரு முறை ஸ்பெயின் அணியும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.