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குராசோ அணியை துவம்சம் செய்த ஜெர்மனி; 7-1 என்ற கோல்கணக்கில் இமாலய வெற்றி

சுமார் 1.50 லட்சம் மக்கள் தொகையை கொண்ட தீவு நாடான குராசோ, முதல் முறையாக ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது

ஃபிஃபா 2026 ஜெர்மனி Vs குராசோ
ஃபிஃபா 2026 ஜெர்மனி Vs குராசோ (Xinhua via IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 10:15 AM IST

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ஹைதராபாத்: குராசோ அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் (FIFA 2026) ஜெர்மனி அணி 7-1 என்ற கோல் கணக்கில் இமாலய வெற்றி பெற்றுள்ளது.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து E பிரிவு லீக் போட்டி அமெரிக்காவின் ஹாஸ்டன் நகரில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் பலம் வாய்ந்த ஜெர்மனி அணி முதல் முறையாக உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கு தகுதி பெற்ற குராசோ அணியை எதிர்கொண்டது. போட்டி தொடங்கியது முதல் ஜெர்மனி அணி ஆதிக்கம் செலுத்த தொடங்கியது. 5வது நிமிடத்தில் ஜெர்மனி அணியின் ஃபிலிக்ஸ் மெச்சா முதல் கோலை அடித்தார். அதனைதொடர்ந்து குராசோ அணி பதிலடி கொடுத்தது.

அந்த அணியின் இளம் வீரர் லிவானோ கமனென்சியா அணிக்காக முதல் கோல் அடித்து வரலாறு படைத்தார். இதன்மூலம் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் குராசோ அணி முதல் கோல் அடித்து வரலாறு படைத்தது. தொடர்ந்து குராசோ அணிக்கு கிடைத்த ஃப்ரி கிக் வாய்ப்புகளை கோலாக மாற்ற தவறவிட்டனர். பின்னர் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க தீவிரம் காட்டிய நிலையில், ஜெர்மனி அணியின் நிகோ கிளாட்டெர்பிக் தலையால் அடித்து இரண்டாவது கோலை பதிவு செய்தார்.

பின்னர் ஆட்டத்தின் 49வது நிமிடத்தில் (extra time) ஜெர்மனி அணிக்கு கிடைத்த பெனால்டி கிக் வாய்ப்பை கோலாக மாற்றியது. பின்னர் அந்த அணியின் தற்காப்பு ஆட்டம் மூலம் ஆதிக்கம் தொடர்ந்தது. குராசோ அணியின் கோல் அடிக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியில் முடிந்தன. ஜெர்மனி அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஜமால் முசியலா அணிக்காக 4வது கோலை பதிவு செய்த நிலையில், 67வது நிமிடத்தில் நதனியல் பிரவுன் 5வது கோலை அடித்தார். மறுபக்கம் குராசோ அணி போட்டியில் மீள முடியாமல் திணறியது.

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இதனிடையே ஆட்டத்தின் 77வது நிமிடத்தில் ஜெர்மனி அணியின் டெனிஸ் உண்டவ் 6வது கோலும், கை ஹவெர்ட்ஸ் 7வது கோலையும் அடித்தனர். அடுத்து போட்டி முடியும் வரை குராசோ அணி மேலும் கோலை அடிக்காத நிலையில், ஜெர்மனி அணி 7-1 என்ற கோல் கணக்கில் எளிதாக வென்றது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் ஜெர்மனி அணி 3 புள்ளிகளை பெற்றது. 1.50 லட்சம் மக்கள் தொகையை கொண்ட குராசோ தீவு நாடு முதல் முறையாக உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கு தகுதி பெற்ற நிலையில், முதல் போட்டியிலேயே படுதோல்வியை தழுவியது.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
GERMANY BEAT CURACAO
FIFA 2026
உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி
FIFA 2026 GERMANY VS CURACAO

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