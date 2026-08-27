கிராண்ட் செஸ் டூர் 2026 | கிளாஸிக்கல் சுற்றில் காருவானா ஆதிக்கம்; மீண்டெழுவாரா பிரக்ஞானந்தா?
கிளாஸிக்கல் சுற்றுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இறுதிப் போட்டியின் வெற்றியாளர் இன்று நடைபெறும் ரேபிட் மற்றும் பிளிட்ஸ் சுற்றுகள் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட உள்ளார்.
Published : August 27, 2026 at 9:59 AM IST
ஹைதராபாத்: கிராண்ட் செஸ் டூர் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டியின் இரண்டாவது கிளாஸிக்கல் ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் இளம் கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா மற்றும் அமெரிக்காவின் ஃபேபியானோ காருவானா இடையேயான போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது.
உலகளாவிய செஸ் விளையாட்டின் மிக உயரிய மற்றும் மதிப்புமிக்க தொடர்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுவது கிராண்ட் செஸ் டூர் ஆகும். சர்வதேச அளவில் மிகச்சிறந்த ரேட்டிங் புள்ளிகளைக் கொண்ட டாப்-10 கிராண்ட்மாஸ்டர்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் தனித்துவமான தொடர் இதுவாகும். இந்நிலையில், நடப்பு ஆண்டிற்கான கிராண்ட் செஸ் டூர் சீசனும் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
இத்தொடரின் சாம்பியன் பட்டத்திற்கான இறுதிப் போட்டிக்கு இந்தியாவின் கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தாவும், அமெரிக்க கிராண்ட்மாஸ்டர் ஃபேபியானோ காருவானாவும் முன்னேறியுள்ளனர். இதையடுத்து இருவருக்கும் இடையிலான இறுதிப் போட்டி அமெரிக்காவின் செயின்ட் லூயிஸ் நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் கிளாஸிக்கல் பிரிவு ஆட்டத்தில் காருவானா வெற்றியைப் பதிவு செய்து முன்னிலை பெற்றார்
😱 ONE SECOND FROM DISASTER!— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 26, 2026
Talk about nerves of steel! In the second classical game against Fabiano Caruana, Praggnanandhaa made his move with just ONE SECOND left on the clock! ⏱️
The move was made just in time, giving him the 30-second increment and keeping the game alive.… pic.twitter.com/KHVlS5Ao7F
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது கிளாஸிகல் ஆட்டத்தில், பிரக்ஞானந்தா கருப்பு நிற காய்களுடன் விளையாடினார். இப்போட்டியில் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அவர், இறுதிவரை போராடி வெற்றிக்கான பிரகாசமான வாய்ப்புகளை உருவாக்கினார். ஆனால் மறுபக்கம், காருவானாவும் சற்றும் விட்டுக்கொடுக்காமல் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதால் போட்டியின் பரபரப்பு கூடியது.
இறுதியில் இந்த போட்டியின் 95ஆவது நகர்த்தலின் போது, இருவருக்குமான வெற்றி வாய்ப்பு குறைந்தது. இதனையடுத்து பிரக்ஞானந்தா - காருவானா இடையிலான இரண்டாவது கிளாஸிக்கல் ஆட்டம் டிராவில் முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த டிராவின் காரணமாக இரு வீரர்களுக்கும் தலா 3 புள்ளிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன.
இந்த இரண்டு கிளாஸிகல் போட்டிகளின் முடிவில் ஃபேபியானோ காருவானா 9 புள்ளிகளுடனும், ஆர். பிரக்ஞானந்தா 3 புள்ளிகளுடனும் உள்ளனர். இந்த டிராவின் மூலம் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு 3 புள்ளிகள் கிடைத்தாலும், முதல் ஆட்டத்தின் வெற்றி காரணமாக காருவானா தற்போது 6 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.
🏆 Final: Caruana 9–3 Pragg— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 26, 2026
Fabiano Caruana won the first classical game, earning 6 points. The second classical game ended in a draw, giving both players 3 points and leaving Fabi with a 9–3 lead heading into rapid and blitz.
With a six-point advantage, Caruana is in a strong… pic.twitter.com/yQT7nWC1Kr
கிளாஸிக்கல் சுற்றுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், அடுத்த கட்டமாக தலா 4 புள்ளிகள் மதிப்புடைய 2 ரேபிட் ஆட்டங்களும், தலா 2 புள்ளிகள் மதிப்புடைய 4 பிளிட்ஸ் ஆட்டங்கள் இன்று நடைபெறவிருக்கின்றன. இதன் மூலம் மீதமுள்ள ஆட்டங்களில் மொத்தம் 16 புள்ளிகள் வரை பெற வாய்ப்புள்ளது.
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காருவானா சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைக்க இன்னும் 6 புள்ளிகள் மட்டுமே தேவை என்ற நிலையில் உள்ளார். அதேநேரம், பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல வேண்டுமானால், இன்று நடக்கும் ரேபிட் மற்றும் பிளிட்ஸ் சுற்றுகள் அனைத்திலும் கட்டாயம் வெற்றியைப் பதிவு செய்ய வேண்டிய நெருக்கடிக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார்.