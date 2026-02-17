ETV Bharat / sports

இம்ரான் கானுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்: பாகிஸ்தான் அரசுக்கு கவாஸ்கர், கபில் தேவ் கோரிக்கை

ஊழல் குற்றச்சாட்டு காரணமாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பாகிஸ்தானின் முன்னாள் கிரிக்கெட் கேப்டன் மற்றும் பிரதமர் இம்ரான் கான் போதிய மருத்துவ வசதிகள் இன்றி அவதிப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

இம்ரான் கான்
இம்ரான் கான் (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 3:45 PM IST

ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமருமான இம்ரான் கானுக்கு உரிய மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கக் கோரி கபில் தேவ், சுனில் கவாஸ்கர் உள்ளிட்ட 14 கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்கள் பாகிஸ்தான் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனாக இருந்தவர் இம்ரான் கான். இவரது தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. அதன்பின், கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வை அறிவித்த இம்ரான் கான் கடந்த 1996ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் தஹ்ரீக்-இ-இன்சாப் (பிடிஐ) என்ற சொந்த அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார்.

கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலின்போது இம்ரான் கானின் கட்சி அமோக வெற்றி பெற்றதுடன், பாகிஸ்தானின் 22ஆவது பிரதமராகவும் அவர் பதவியேற்றார். கிட்டத்திட்ட 4 ஆண்டு காலம் இம்ரான் கான் பாகிஸ்தான் பிரதமராக பதவி வகித்த நிலையில், 2022ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் விளைவாக அவர் பிரதமர் பதவியை இழந்தார்.

அதன்பின் இம்ரான் கான் மீது பல்வேறு ஊழல் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு இஸ்லாமாபாத் நீதிமன்ற வளாகத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டதுடன், சிறையிலும் அடைக்கப்பட்டார். இதனால் அச்சமயத்தில் பாகிஸ்தான் முழுவதும் வன்முறைகள் வெடித்தன. மேற்கொண்டு இம்ரான் கான் மீது 150க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டதுடன், நீண்டகாலமாக சிறையிலும் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இம்ரான் கான் பார்வை திறன் குறைபாடு காரணமாக அவதியுற்று வருவதாகவும், அவருக்கு போதிய மருத்துவ வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படவில்லை என்றும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இதனையடுத்து இம்ரான் கானுக்கு போதிய மருத்துவ உதவிகளை செய்து தர வேண்டும் என இந்தியாவின் முன்னாள் கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்கள் கபில் தேவ், சுனில் கவாஸ்கர், ஆஸ்திரேலியாவின் கிரேக் சேப்பல் உள்ளிட்ட 14 லெஜண்டுகள் பாகிஸ்தான் அரசிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

அவர்கள் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் "இம்ரான் கானின் உடல்நிலை குறித்த சமீபத்திய தகவல்கள் - குறிப்பாக சிறை காவலில் அவரது பார்வை கவலைக்கிடமாக மோசமடைந்துள்ளது. கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருப்பது எங்களுக்கு மிகுந்த கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இம்ரான் கான் ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த விளையாட்டு வீரர் மற்றும் பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமர். அவருக்கு உரிய மனிதநேயத்துடன் சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டும்.

இம்ரான் கானின் உடல்நலப் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க அவர் தேர்ந்தெடுக்கும் தகுதிவாய்ந்த நிபுணர்களிடமிருந்து உடனடி, போதுமான மற்றும் தொடர்ச்சியான மருத்துவ சிகிச்சையைப் பெறுவதை உறுதி செய்ய பாகிஸ்தான் அரசாங்கத்தை நாங்கள் மரியாதையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

மேலும் அந்த அறிக்கையில் இந்தியாவின் சுனில் கவாஸ்கர், கபில் தேவ் ஆகியோருடன் ஆஸ்திரேலியாவின் ஆலன் பார்டர், கிரெக் சேப்பல், ஸ்டீவ் வாக், இங்கிலாந்தின் மைக்கேல் அதர்டன், நாசர் உசேன் மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸின் கிளைவ் லாயிட் உள்ளிட்ட 14 ஜாம்பவான்கள் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

இதனையடுத்து இம்ரான் கானின் உடல்நிலை குறித்த செய்தியானது தற்போது உலகளவில் பேசுபொருளாக மாறி வருகிறது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

