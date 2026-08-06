'எந்தவொரு சவாலையும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருங்கள்': இந்திய அணிக்கு கௌதம் கம்பீர் அறிவுரை
இந்தியா- இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி காலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
Published : August 6, 2026 at 3:36 PM IST
ஹைதரபாத்: இலங்கை டெஸ்ட் தொடரில் வீரர்கள் எந்தவொரு சவாலையும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் வீரர்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இந்திய அணி இந்த மாதம் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி காலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்பிலுள்ள சிங்களீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தொடருக்கான ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியதை அடுத்து, அவர்களுக்கு மாற்றாக அறிமுக வீரர்களான சரான்ஷ் ஜெயின் மற்றும் ஆகிப் நபி ஆகியோருக்கு இந்திய டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், இலங்கை சென்றுள்ள இந்திய அணி வீரர்கள் தற்போது தீவிரப் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
August 5, 2026
மேலும், ஆகஸ்ட் 7 முதல் 9 வரை கொழும்பில் மூன்று நாள் பயிற்சிப் போட்டியிலும் இந்திய அணி விளையாட திட்டமிட்டுள்ளது. இந்நிலையில், டெஸ்ட் தொடரில் வீரர்கள் எந்தவொரு சவாலையும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் வீரர்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் பேசிய கௌதம் கம்பீர், "நமக்கு முன்னால் இருக்கும் சவால் என்ன என்பதும், நாம் எதற்காக விளையாடுகிறோம் என்பதும் நமக்குத் தெரியும். நாம் அனைத்துப் பயிற்சிகளையும் சரியாகச் செய்துள்ளோம். ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி காலை, நாம் முதலில் பேட்டிங் செய்தாலும் சரி, பந்துவீசினாலும் சரி, எதிரணியின் எந்தவொரு சவாலையும் எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, இத்தொடரின் மூலம் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் புதிதாக இணைந்துள்ள ஆல்-ரவுண்டர் சரான்ஷ் ஜெயின் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகிப் நபி ஆகியோரை கம்பீர் வரவேற்றார். குறிப்பாக, ஜம்மு - காஷ்மீர் அணி வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக ரஞ்சி கோப்பையை வெல்ல முக்கியக் காரணமாக இருந்த ஆகிப் நபியின் சிறப்பான ஆட்டத்தை அவர் பாராட்டினார். இவர்களுடன், புதிய ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள சுப்தீப் கோஷையும் கம்பீர் வரவேற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
The focus shifts to Test Cricket 🏏— BCCI (@BCCI) August 6, 2026
Welcoming new additions to the squad as #TeamIndia begin the preparations in Colombo 🏟️
WATCH 🎥🔽 #SLvIND https://t.co/Q2IvHhneDA
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உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தரவரிசைப் பட்டியலில், இந்திய அணி 48.15 சதவீத புள்ளிகளுடன் ஐந்தாவது இடத்திலும், இலங்கை அணி 41.67 சதவீத புள்ளிகளுடன் ஆறாவது இடத்திலும் உள்ளன. இதனால் இந்தத் தொடர் இரு அணிகளுக்கும் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பில் மிக முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இத்தொடரை வெல்லும் அணி தரவரிசையில் முன்னேற்றம் காணும் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.