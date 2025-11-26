ETV Bharat / sports

பயிற்சியாளர் பதவி ராஜினாமாவா? - தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான தோல்விக்கு பின் மனம் திறந்த கம்பீர்

இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான 2வது டெஸ்ட் போட்டியில் 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி படுதோல்வி அடைந்து தொடரை முழுமையாக இழந்தது.

கவுதம் கம்பீர்
கவுதம் கம்பீர் (IANS)
கவுகாத்தி: இந்திய அணியின் பயிற்சியாளராக எனது எதிர்காலம் குறித்து இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (BCCI) முடிவெடுக்கும் என கவுதம் கம்பீர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான 2வது டெஸ்ட் போட்டியின் கடைசி நாளான இன்று தென் னாப்பிரிக்க அணி 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று முழு தொடரையும் கைப்பற்றியது. இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்கா 489 ரன்கள் எடுத்தது.

பின்னர் களமிறங்கிய இந்திய அணி, 201 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டான நிலையில், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் தென்னாப்பிரிக்கா 260 ரன்கள் விளாசியது. 548 என்ற கடினமான இலக்கை விரட்டிய இந்திய அணி 140 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டாகி 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடைந்தது. இதன்மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி இந்திய மண்ணில் முழு தொடரையும் கைப்பற்றியது.

ரிஷப் பண்ட் தலைமையிலான இந்திய அணி கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்டில் தோல்வி அடைந்த நிலையில், தற்போது 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. கவுதம் கம்பீர் பயிற்சியின் கீழ் இரண்டாவது முறையாக இந்தியா முழு தொடரை இழந்துள்ளது. முன்னதாக கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நியூஸிலாந்து அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் முழு தொடரை இழந்துள்ளது. தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இந்த தோல்வியின் மூலம் கவுதம் கம்பீர் பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கு ஆளாகியுள்ளார்.

அவரது பயிற்சியின்கீழ் இந்திய அணி விளையாடிய 18 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 10 போட்டிகளில் தோல்வி அடைந்துள்ளது. இந்த தோல்விக்கு பின் பயிற்சியாளர் பதவி குறித்து கவுதம் கம்பீர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசுகையில், "பயிற்சியாளராக எனது எதிர்காலம் குறித்து பிசிசிஐ தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: இந்திய அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்த தென்னாப்பிரிக்கா: 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இமாலய வெற்றி

ஆனால் எனது பயிற்சியின்கீழ் தான் இங்கிலாந்து மண்ணில் வெற்றியும், சாம்பியன்ஸ் கோப்பையையும் இந்தியா கைப்பற்றியது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.

மேலும் தென்னாப்பிபிக்கா அணிக்கு எதிரான தோல்வி குறித்து பேசுகையில், “தோல்விக்கான பழி அனைவரிடமும் உள்ளது, என்னிடமிருந்து தொடங்குகிறது” என்றார்.

