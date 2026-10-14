பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை முன் இளவரசர் வில்லியமுடன் கிரிக்கெட் விளையாடிய கங்குலி, ரஹானே!
லண்டனில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் சௌரவ் கங்குலி, அஜிங்கியா ரஹானே ஆகியோருடன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் பிரையன் லாரா, இங்கிலாந்து வீரர்கள் ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர்.
Published : October 14, 2026 at 5:23 PM IST
ஹைதராபாத்: லண்டனில் உள்ள பக்கிங்ஹாம் அரண்மனைக்கு வெளியே, இளவரசர் வில்லியமின் அழைப்பை ஏற்று சௌரவ் கங்குலி மற்றும் அஜிங்கியா ரஹானே டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட் விளையாடிய காணொளி இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு மற்றும் கிரிக்கெட் விளையாட்டின் ஒற்றுமை உணர்வை ஒன்றிணைக்கும் ஒரு தனித்துவமான நிகழ்வு லண்டனில் நடைபெற்றது. பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியமின் அழைப்பை ஏற்று, தனியார் அமைப்பு ஏற்பாடு செய்திருந்த நட்புரீதியான டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன்கள் சௌரவ் கங்குலி, அஜிங்கியா ரஹானே மற்றும் சர்வதேச கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.
லண்டனில் உள்ள பக்கிங்ஹாம் அரண்மனைக்கு வெளியே, வழக்கமாக அரச குடும்பத்தின் பிரம்மாண்ட ஊர்வலங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் புகழ்பெற்ற 'தி மால்' (The Mall) சாலையில் இந்த போட்டி நடைபெற்றது. அடுத்த மாதம் மும்பையில் நடைபெறவிருக்கும் 'எர்த்ஷாட் பரிசு' (Earthshot Prize) விருது வழங்கும் விழாவிற்கான கவுண்ட்டவுனின் ஒரு பகுதியாக இந்த நிகழ்வு ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது.
Cricket on the Mall 🏏👑 Prince William joined sports stars for a special match in front of Buckingham Palace today, launching the countdown to @EarthshotPrize in Mumbai 🇮🇳 Celebrating Britain and India’s shared love of cricket and new ideas helping protect our planet. https://t.co/hRc97BxcGV— Cameron Walker (@CameronDLWalker) October 13, 2026
இதில் சௌரவ் கங்குலி, அஜிங்கியா ரஹானே ஆகியோருடன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் ஜாம்பவான் பிரையன் லாரா, இங்கிலாந்து நட்சத்திர வீரர்கள் ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டு விளையாடினர். இந்நிலையில், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் அஜிங்கியா ரஹானே, இந்த மறக்க முடியாத அனுபவம் குறித்து தனது லிங்க்டின் பக்கத்தில் நெகிழ்ச்சியான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "கிரிக்கெட் விளையாட்டு என்னை உலகெங்கிலும் உள்ள பல அற்புதமான மைதானங்களுக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளது. ஆனால், லண்டனில் உள்ள 'தி மால்' சாலையில், டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட் விளையாடியது என் நினைவில் நீண்ட காலத்திற்கு நிலைத்திருக்கும் ஒரு அரிய அனுபவமாகும். நேற்றைய தினம் இந்தியா மற்றும் பிரிட்டன் இடையே விளையாட்டு மீதான பகிர்ந்துகொள்ளப்பட்ட அன்பைக் கொண்டாடுவதாக அமைந்தது.
ஆனால், அதைவிட முக்கியமாக, எல்லையையும் தாண்டி நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு முக்கியமான சமூகக் காரணத்திற்காகவும் அமைந்தது. இளவரசர் வில்லியமுடன் நேரம் செலவிட்டதும், கிரிக்கெட் விளையாட்டின் மாபெரும் ஜாம்பவான்களான சௌரவ் கங்குலி, பிரையன் லாரா, ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக் மற்றும் களத்தில் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுவந்த மற்ற அனைவரையும் சந்தித்துப் பேசியதும் எனக்குக் கிடைத்த பெருமையாகும்.
Prince William playing Earthshot Prize ‘Cricket on The Mall’ outside Buckingham Palace with Sourav Ganguly, Brian Lara, Joe Root and Harry Brook https://t.co/TwaEibZbLY— Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) October 13, 2026
நாங்கள் கிரிக்கெட்டின் ஒற்றுமை உணர்வு குறித்தும், இங்கிலாந்திலும் எங்கள் சொந்த நாடான இந்தியாவிலும் விளையாடிய நினைவுகள் குறித்தும், எதிர்காலத்தை நோக்கி நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்புகள் குறித்தும் விரிவாகப் பேசினோம்," என்று அஜிங்கியா ரஹானே தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அவர் தனது பதிவில் இளவரசருடன் சேர்ந்து விளையாடிய புகைப்படங்களையும் இணைத்துள்ளார்.
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இதையடுத்து அஜிங்கியா ரஹானேவின் இந்தப் பதிவு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. சுற்றுச்சூழல் சவால்களுக்கு புதுமையான தீர்வுகளைக் கண்டறிந்து, அங்கீகரித்து, ஆதரவளிப்பதற்காக 2020-ஆம் ஆண்டில் இளவரசர் வில்லியமால் இந்த 'எர்த்ஷாட் பரிசு' விருது வழங்கும் விழா தொடங்கப்பட்டது. இதன் ஆறாவது பதிப்பானது, வரும் நவம்பர் 17ஆம் தேதி முதல் முறையாக இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.