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இலங்கை vs இந்தியா: முதல் சதத்தை பதிவு செய்த தேவ்தத் படிக்கல்; வலுவான நிலையில் இந்திய அணி!

கலே டெஸ்டில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய வீரர் தேவ்தத் படிக்கல், சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது கன்னிச் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார்.

முதல் சதத்தை பதிவு செய்து தேவ்தத் படிக்கல்
முதல் சதத்தை பதிவு செய்து தேவ்தத் படிக்கல் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 7:04 PM IST

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கலே: இலங்கை அணிக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 288 ரன்கள் எடுத்து வலுவான நிலையில் உள்ளது.

இலங்கை - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி இன்று (ஆகஸ்ட் 15) கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தார். இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் சர்ஃபராஸ் கான் மற்றும் அறிமுக வீரர்கள் சரான்ஷ் ஜெயின், ஆகிப் நபி ஆகியோருக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை.

அதேசமயம் இலங்கை அணியின் பிளேயிங் லெவனில் நிரோஷன் டிக்வெல்லா, நிஷான் மதுஷ்கா ஆகியோருடன் அறிமுக வீரர் லஹிரு உதாராவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இதையடுத்து பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் - கே.எல். ராகுல் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் அதிரடியாக தொடங்கிய ஜெய்ஸ்வால் 32 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் எதிர்பாராத விதமாக ரன் அவுட்டானார்.

அதன்பின் கேஎல் ராகுலுடன் ஜோடி சேர்ந்த தேவ்தத் படிக்கல் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 150 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். பின்னர் 77 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த நிலையில் கேஎல் ராகுல் காயம் காரணமாக ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் பெவிலியன் திரும்பினார்.

அதேசமயம் மறுபக்கம் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்ததேவ்தத் படிக்கல் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். ஆனால் மறுபக்கம் களமிறங்கிய கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 16 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் நாளின் இறுதி நேரத்தில் மழை பெய்ததன் காரணமாக, முதல் நாள் போட்டி முன் கூட்டியே முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.

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இதன் மூலம் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 288 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது. இந்திய அணி தரப்பில் தேவ்தத் படிக்கல் 131 ரன்களுடனும், ரிஷப் பந்த் 27 ரன்களுடனும் விக்கெட் இழக்காமல் களத்தில் உள்ளனர். இலங்கை அணி தரப்பில் பிரபாத் ஜெயசூர்யா ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். இதனையடுத்து இந்திய அணி வலுவான நிலையில் நாளை இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடரவுள்ளது

TAGGED:

IND VS SL GALLE TEST
DEVDUTT PADIKKAL CENTURY
KL RAHUL RETIRED HURT
இலங்கை VS இந்தியா
INDIA VS SRI LANKA 1ST TEST DAY 1

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