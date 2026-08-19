ETV Bharat / sports

கலே டெஸ்ட் | மானவ் சுதரின் சுழலில் சுருண்டது இலங்கை; 165 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா அபார வெற்றி!

இந்த போட்டியில் இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய சுழற்பந்துவீச்சாளர் மானவ் சுதர் முதல் இன்னிங்ஸில் 4 விக்கெட்டுகளையும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார்

இந்திய அணி
இந்திய அணி (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கலே: இலங்கை அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் 165 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி, 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

இலங்கை மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி, கலே சர்வதேச மைதானத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, தேவ்தத் படிக்கல்லின் அபாரமான சதத்தின் உதவியோடு தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 462 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக தேவ்தத் படிக்கல் 167 ரன்களைக் குவித்தார்.

அவரைத் தவிர்த்து பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கே.எல். ராகுல் 82 ரன்களையும், துருவ் ஜூரெல் 51 ரன்களையும் விளாசினர். இலங்கை அணி சார்பில் பிரபாத் ஜெயசூர்யா 4 விக்கெட்டுகளையும், அறிமுக வீரர் கேஷர நுவந்த 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து, தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இலங்கை அணியில் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் சோனல் தினுஷா சதம் விளாசி அசத்தினார்.

அதேபோல் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் நிரோஷன் டிக்வெல்லா 82 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் சோபிக்கத் தவறினர். இதன் காரணமாக இலங்கை அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 284 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் பந்துவீச்சில் அசத்திய மானவ் சுதர் 4 விக்கெட்டுகளையும், ரவீந்திர ஜடேஜா 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

அதன்பின், 178 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இந்திய அணியில், அதிகபட்சமாக ரிஷப் பந்த் 66 ரன்களையும், தேவ்தத் படிக்கல் 44 ரன்களையும், கே.எல். ராகுல் 35 ரன்களையும் சேர்த்தனர். மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்ததால், இந்திய அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 193 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் இலங்கை அணியின் வெற்றிக்கு 372 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

இலங்கை அணி தரப்பில் பந்துவீச்சில் அசத்திய அசிதா ஃபெர்னாண்டோ 4 விக்கெட்டுகளையும், பிரபாத் ஜெயசூர்யா 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். அதன்பின், 372 ரன்கள் என்ற சவாலான இலக்கை நோக்கித் தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை விளையாடிய இலங்கை அணியில், டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் மீண்டும் சோபிக்க தவறினர். இதனால் அந்த அணி 47 ரன்களுக்கே 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து கடும் தடுமாற்றத்தைச் சந்தித்தது.

அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் தனஞ்செயா டி சில்வா மற்றும் சோனல் தினுஷா இணை, பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் விக்கெட் சரிவைத் தடுத்து நிறுத்தியது. தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 5ஆவது விக்கெட்டிற்கு 95 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர்.

பின்னர் 59 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் தனஞ்செயா டி சில்வா ஆட்டமிழக்க, இந்த இன்னிங்ஸிலும் சதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட சோனல் தினுஷாவும் 8 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் உட்பட 84 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களாலும் இந்திய அணியின் பந்துவீச்சைச் சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இதையும் படிங்க:

இதன் காரணமாக இலங்கை அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 206 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய சுழற்பந்துவீச்சாளர் மானவ் சுதர் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 165 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றதுடன், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

TAGGED:

INDIA VS SRI LANKA
MANAV SUTHAR
SONAL DINUSHA
இலங்கை VS இந்தியா
INDIA VS SRI LANKA TEST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.