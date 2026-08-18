கலே டெஸ்ட் | பவுண்டரியைத் தடுக்கப் பாய்ந்தபோது சண்டிமாலுக்குக் காயம்; மருத்துவமனையில் அனுமதி!
இலங்கை அணிக்காக இதுவரை 92 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள தினேஷ் சண்டிமால், 16 சதங்கள் மற்றும் 29 அரைசதங்களுடன் 6,530 ரன்களைக் குவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : August 18, 2026 at 1:47 PM IST
கலே: இந்திய அணிக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியின் போது, இலங்கை அணியின் அனுபவ வீரர் தினேஷ் சண்டிமால் பவுண்டரியைத் தடுக்க முயன்றபோது படுகாயமடைந்தார்; அவர் உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இலங்கை - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 462 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. அதன்பின் தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இலங்கை அணி 284 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.
இதன் காரணமாக, இந்திய அணி 178 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கி விளையாடி வருகிறது. இந்நிலையில், இப்போட்டியின் போது இலங்கை அணியின் நட்சத்திர வீரர் தினேஷ் சண்டிமால் காயமடைந்தார். இந்திய வீரர் கே.எல். ராகுல் அடித்த பந்தை, பவுண்டரி எல்லை அருகே டைவ் அடித்து தடுக்க முயன்றபோது தினேஷ் சண்டிமாலுக்கு இந்த காயம் ஏற்பட்டது.
Sri Lanka batter Dinesh Chandimal has been taken to the hospital for a precautionary scan after injuring his right shoulder and neck while diving to save a boundary on day four of the first Test against India at the Galle International Stadium on Tuesday.— IANS (@ians_india) August 18, 2026
"Dinesh Chandimal… pic.twitter.com/okFBumfgYM
அப்போது அவரது வலது தோள்பட்டை மற்றும் கழுத்துப் பகுதி தரையில் பலமாக மோதியது. இதனையடுத்து வலியால் துடித்த அவருக்கு, அணி மருத்துவர்கள் முதலுதவி அளித்தனர். அதன்பின் மேல் சிகிச்சைக்காக அவர் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு ஸ்கேன் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.
ஏற்கெனவே இலங்கை அணி பேட்டிங்கில் தடுமாறி வரும் நிலையில், தற்போது அணியின் மூத்த வீரரும் காயம் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பது அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் அவர் இந்த போட்டியில் மீண்டும் களமிறங்குவாரா என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Sri Lanka batter Dinesh Chandimal has been taken to the hospital for a precautionary scan after injuring his right shoulder and neck while diving to save a boundary on day four of the first Test against India at the Galle International Stadium on Tuesday.— IANS (@ians_india) August 18, 2026
" dinesh chandimal… pic.twitter.com/30cqMwPpcY
இலங்கை அணிக்காக இதுவரை 92 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள தினேஷ் சண்டிமால், 16 சதங்கள் மற்றும் 29 அரைசதங்களுடன் 6,530 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். மேலும், அவரது பேட்டிங் சராசரி 43.53 ஆகும். இத்தகைய அனுபவமிக்க வீரரின் காயம், இலங்கை அணிக்கு தற்போது பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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இந்திய அணி: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல், தேவ்தத் படிக்கல், ஷுப்மான் கில் (கேப்டன்), ரிஷப் பந்த் , ரவீந்திர ஜடேஜா, துருவ் ஜூரல், மானவ் சுதர், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா.
இலங்கை அணி: லஹிரு உதாரா, நிஷான் மதுஷ்கா, தினேஷ் சண்டிமால், கமிந்து மெண்டிஸ், தனஞ்சய டி சில்வா (கேப்டன்), சோனல் தினுஷா, நிரோஷன் டிக்வெல்லா , கேஷர நுவந்த, பிரபாத் ஜெயசூர்யா, லஹிரு குமார, அசித்த ஃபெர்னாண்டோ.