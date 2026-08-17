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கலே டெஸ்ட் | சோனல் தினுஷா அபார சதம்; இலங்கையை 284 ரன்களில் சுருட்டியது இந்தியா!

இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில், இலங்கை அணியின் இளம் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் சோனல் தினுஷா, சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்து அணியைச் சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தார்.

சோனல் தினுஷா
சோனல் தினுஷா (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 5:30 PM IST

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ஹைதராபாத்: கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இந்திய அணிக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில், இலங்கை அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 284 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது.

இலங்கை - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி, காலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, தேவ்தத் படிக்கல்லின் அபாரமான சதத்தின் உதவியோடு தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 462 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக தேவ்தத் படிக்கல் 167 ரன்களைக் குவித்தார்.

அவரைத் தவிர்த்து பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கே.எல். ராகுல் 82 ரன்களையும், துருவ் ஜூரெல் 51 ரன்களையும் விளாசினர். இலங்கை அணி சார்பில் பிரபாத் ஜெயசூர்யா 4 விக்கெட்டுகளையும், கேஷர நுவந்த 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து, தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இலங்கை அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. அணியின் தொடக்க வீரர் நிஷான் ஃபெர்னாண்டோ ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய அனுபவ வீரர் தினேஷ் சண்டிமால் 4 ரன்களுக்கும், மற்றொரு தொடக்க வீரர் லஹிரு உதார 27 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றினர். அடுத்து வந்த நட்சத்திர வீரர் கமிந்து மெண்டிஸ் மற்றும் கேப்டன் தனஞ்செயா டி சில்வா ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழக்க, இலங்கை அணி 90 ரன்களுக்கே 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் ஜோடி சேர்ந்த சோனல் தினுஷா - நிரோஷன் டிக்வெல்லா கூட்டணி, நிதானமாக விளையாடி அணியைச் சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தனர்,

தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இருவரும் தங்களது அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 6ஆவது விக்கெட்டிற்கு 146 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்அமைத்து வலுவான அடித்தளம் அமைத்தனர். அதன்பின், சதமடிப்பார் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிரோஷன் டிக்வெல்லா 80 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். இருப்பினும், மறுமுனையில் அபாரமாக விளையாடிய சோனல் தினுஷா, சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.

அதன்பின், 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் உட்பட 100 ரன்களை எடுத்த கையோடு சோனல் தினுஷா தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து வந்த கீழ்வரிசை வீரர்களும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, இலங்கை அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 284 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய இளம் சுழற்பந்துவீச்சாளர் மானவ் சுதர் 4 விக்கெட்டுகளையும், அனுபவ வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தினர்.

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இதன் மூலம் 178 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இந்திய அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்க இருந்த நிலையில், மழை குறுக்கிட்டது. மழை தொடர்ந்து நீடித்ததன் காரணமாக, மூன்றாம் நாள் ஆட்டம் முன்கூட்டியே முடிவுக்கு வந்ததாக நடுவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, இந்திய அணி நாளை (4ஆம் நாள்) தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் பேட்டிங்கைத் தொடங்கவுள்ளது.

TAGGED:

SONAL DINUSHA
NIROSHAN DICKWELLA
INDIA VS SRI LANKA
சோனல் தினுஷா
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