இலங்கை டி20 தொடருக்கான இந்திய மகளிர் அணி அறிவிப்பு: அறிமுக வீராங்கனைகளுக்கு வாய்ப்பு
இந்திய மகளிர் அணி இந்த மாத இறுதியில் இலங்கை அணியுடன் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது.
Published : December 10, 2025 at 10:16 AM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் விளையாடும் இந்திய மகளிர் அணி நேற்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழக வீராங்கனை ஜி கமலினிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய அணி, முதல் முறையாக கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, தற்சமயம் இந்திய மகளிர் அணி வீராங்கனைகள் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் மீது தங்கள் பார்வையை திருப்பியுள்ளனர்.
அந்தவகையில் இந்திய மகளிர் அணி இந்த மாத இறுதியில் இலங்கை அணியுடன் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான தொடரின் முதல் போட்டில் டிசம்பர் 20ஆம் தேதி தொடங்கும் நிலையில், டிசம்பர் 30ஆம் தேதியுடன் முடிவடையவுள்ளது. மேலும் தொடரின் முதலிரண்டு போட்டிகள் விசாகப்பட்டினத்திலும், கடைசி மூன்று போட்டிகள் திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.
🚨 News 🚨#TeamIndia’s squad for the 5⃣-match T20I series against Sri Lanka Women announced.— BCCI Women (@BCCIWomen) December 9, 2025
More details - https://t.co/CS41IPCECP#INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/uqavBNZpEL
இந்த நிலையில், இலங்கை டி20 தொடரில் விளையாடும் இந்திய மகளிர் அணி நேற்றைய தினம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்த அணியின் துணைக்கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா தொடர்கிறார். இதுதவிர மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் அபாரமாக செயல்பட்ட தமிழக வீராங்கனை கமலினி மற்றும் வைஷ்னவி ஆகியோருக்கு முதல் முறையாக இந்திய மகளிர் டி20 அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் கமலினி இதுவரையிலும் 25 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி அதில் இரண்டு அரைசதங்களுடன் 505 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் இந்த டி20 அணியில், ஷஃபாலி வர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, ரேனுகா சிங் மற்றும் ஸ்ரீசாரணி உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீராங்கனைகளும் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
Kamalini G has been named in India’s squad for the upcoming Sri Lanka Tour of India, featuring a 5-match T20I series. This marks her maiden call-up to the senior India team. Wishing her the very best of luck. 🇮🇳🏏#TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket pic.twitter.com/6oKCuX5j1t— TNCA (@TNCACricket) December 9, 2025
இந்திய மகளிர் டி20 அணி: ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா, தீப்தி ஷர்மா, சினே ராணா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஷஃபாலி வர்மா, ஹர்லீன் தியோல், அமன்ஜோத் கவுர், அருந்ததி ரெட்டி, கிராந்தி கவுட், ரேணுகா சிங் தாக்கூர், ரிச்சா கோஷ், ஜி கமலினி, ஸ்ரீ சரணி, வைஷ்ணவி ஷர்மா
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் தலா 24 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளனர். இதில் இந்திய மகளிர் அணி 19 போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் இலங்கை அணியும் 5 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதனால் இந்த டி20 தொடரை எந்த அணி வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
She dreamed, she worked, she achieved. G Kamalini is now the first from #SuperKingsAcademy to be selected for the Indian senior Team! Proud of you, Kamalini! 💛🌟#TrainLikeASuperKing #TeamIndia #INDvSL pic.twitter.com/TaqPQTFeob— Super Kings Academy (@SuperKingsAcad) December 9, 2025
இதையும் படிங்க:
போட்டி அட்டவணை
- முதல் டி20 - டிசம்பர் 21 - விசாகப்பட்டினம்
- இரண்டாவது டி20 - டிசம்பர் 23 - விசாகப்பட்டினம்
- மூன்றாவது டி20 - டிசம்பர் 26 - திருவனந்தபுரம்
- நான்காவது டி20- டிசம்பர் 28 - திருவனந்தபுரம்
- ஐந்தாவது டி20 - டிசம்பர் 30 - திருவனந்தபுரம்