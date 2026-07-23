ETV Bharat / sports

காமன்வெல்த் விளையாட்டு திருவிழா: கிளாஸ்கோவில் களமிறங்கும் 125 பேர் கொண்ட இந்தியப் படை

ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் இன்று (ஜூலை 23) பிரம்மாண்டமாகத் தொடங்கவுள்ள 23ஆவது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்காக 125 பேர் கொண்ட வலுவான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காமன்வெல்த் விளையாட்டு திருவிழா
காமன்வெல்த் விளையாட்டு திருவிழா (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 7:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: உலகளாவிய விளையாட்டுத் திருவிழாக்களில் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு அடுத்தபடியாகப் பெருமையுடன் போற்றப்படுவது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஆகும். பிரிட்டிஷ் பேரரசின் கீழ் இருந்த நாடுகள் தங்களுக்குள் நட்புறவையும் ஒற்றுமையையும் வளர்க்கும் நோக்கில் இப்போட்டிகள் தொடங்கப்பட்டு, நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்தவகையில், இத்தொடரின் 23ஆவது சீசன் இன்று முதல் ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் கோலாகலமாகத் தொடங்கவுள்ளது.

கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு இங்கு வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, சுமார் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த விளையாட்டுத் திருவிழா மீண்டும் கிளாஸ்கோவிற்குத் திரும்புகிறது. மொத்தம் 11 நாட்கள் நடைபெறவுள்ள இந்தத் தொடரில், பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த முன்னணி வீரர்கள் பதக்கங்களை வெல்வதற்காகக் களம் காண்கின்றனர்.

இருப்பினும், செலவுக் குறைப்பு நடவடிக்கைகளின் காரணமாக இம்முறை காமன்வெல்த் போட்டிகளில் 10 விளையாட்டுகள் மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளன. கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு பர்மிங்காம் தொடரில் 19 விளையாட்டுகள் இடம்பெற்றிருந்த நிலையில், தற்சமயம் கிரிக்கெட், ஹாக்கி, மல்யுத்தம் உள்ளிட்ட 9 முக்கிய விளையாட்டுகள் இம்முறை நீக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், இம்முறை காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்காக 125 பேர் கொண்ட வலுவான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற நீரஜ் சோப்ரா, மீராபாய் சானு மற்றும் லவ்லினா போர்கோஹைன் ஆகியோர் இந்தியாவின் முதன்மை நட்சத்திரங்களாகக் களமிறங்குகின்றனர்.

இவர்களுடன், தேசிய சாதனையாளர்களான குரிந்தர்வீர் சிங், அனிமேஷ் குஜூர் மற்றும் முரளி ஸ்ரீசங்கர் உள்ளிட்ட பல முன்னணி வீரர்களும் இந்திய அணியில் இடம்பிடித்துள்ளனர். இக்குழுவில் மாற்றுத்திறனாளி பாரா-விளையாட்டு வீரர்களும் அடங்குவர். இதனால், இந்த காமன்வெல்த் தொடரில் இந்திய வீரர்கள் அதிக அளவிலான பதக்கங்களை வென்று, நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்ப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு விளையாட்டு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

காமன்வெல்த் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் இந்தியர்களின் முழுமையான பட்டியல்:

இந்திய தடகள அணி

  • பாருல் சௌத்ரி: மகளிருக்கான 3000 மீட்டர் நடைப்போட்டி, 5000 மீட்டர்
  • குரிந்தர்வீர் சிங்: ஆடவருக்கான 100 மீட்டர்
  • நீரு பதக்: கலப்பு 4x400 மீட்டர் ரிலே
  • பிரியங்கா கோஸ்வாமி: மகளிருக்கான 10,000 மீட்டர் நடைப்போட்டி
  • ரவீனா: மகளிருக்கான 10000 மீட்டர் நடைப்போட்டி
  • பூஜா சிங்: மகளிருக்கான உயரந்தாண்டுதல்
  • மன்பிரீத் கவுர்: மகளிருக்கான குண்டு எறிதல்
  • சீமா கல்ராம்னா: மகளிருக்கான வட்டு எறிதல்
  • நிதி ராணி: மகளிருக்கான வட்டு எறிதல்
  • குல்வீர் சிங்: ஆடவருக்கான 5000 மீட்டர், 10000 மீட்டர்
  • யஷாஸ் பாலகிருஷ்ணா: ஆடவருக்கான 400 மீட்டர் தடை ஓட்டம்
  • தேவ் மீனா: ஆடவருக்கான போல் வால்ட் (pole vault)
  • லோகேஷ் சத்யநாதன்: ஆடவருக்கான நீளம் தாண்டுதல்
  • தாஜிந்தர்பால் சிங் தூர்: ஆடவருக்கான குண்டு எறிதல்
  • யஷ் வீர் சிங்: ஆடவருக்கான ஈட்டி எறிதல்
  • செல்வா பிரபு: ஆடவருக்கான மும்முறை தாண்டுதல் (triple jump)
  • குல்தீப் குமார்: ஆடவருக்கான போல் வால்ட்
  • சந்தோஷ் குமார் தமிழரசன்: ஆடவருக்கான 400 மீட்டர் தடை ஓட்டம்
  • நீரஜ் சோப்ரா: ஆடவருக்கான ஈட்டி எறிதல்
  • விஷால் டி.கே: ஆடவருக்கான 400 மீட்டர், கலப்பு 4x400 மீட்டர் ரிலே
  • ராஷ்தீப் கவுர்: கலப்பு 4x400 மீட்டர் ரிலே
  • அன்சா பாபு: கலப்பு 4x400 மீட்டர் ரிலே
  • அனிமேஷ் குஜூர்: ஆடவருக்கான 200 மீட்டர்
  • ராஜேஷ் ரமேஷ்: ஆடவருக்கான 400 மீட்டர், கலப்பு 4x400 மீட்டர் ரிலே
  • முரளி ஸ்ரீசங்கர்: ஆடவருக்கான நீளம் தாண்டுதல்
  • தேஜஸ் ஷிர்சே: ஆடவருக்கான 110 மீட்டர் தடை ஓட்டம்
  • சர்வேஷ் குஷாரே: ஆடவருக்கான உயரந்தாண்டுதல்
  • ஆதர்ஷ் ராம்: ஆடவருக்கான உயரந்தாண்டுதல்
  • பிரவீன் சித்ரவேல்: ஆடவருக்கான முப்பரிமாண தாண்டுதல் (triple jump)
  • சமர்தீப் சிங் கில்: ஆடவருக்கான குண்டு எறிதல்
  • ரோஹித் யாதவ்: ஆடவருக்கான ஈட்டி எறிதல்
  • தேஜஸ்வின் சங்கர்: ஆடவருக்கான டெக்கத்லான் (decathlon), உயரந்தாண்டுதல்

இந்திய ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் அணி

  • பிரணதி நாயக்: மகளிர் பிரிவு
  • தபன் மொஹந்தி: ஆடவர் பிரிவு
  • ப்ரோடிஸ்தா சமந்தா: மகளிர் பிரிவு
  • தபேஷ்வர்நாத் தாஸ்: ஆடவர் பிரிவு
  • சத்யஜித் மந்தள்: ஆடவர் பிரிவு
  • எஷிதா ரேவாலே: மகளிர் பிரிவு
  • நிஷ்கா அகர்வால்: மகளிர் பிரிவு
  • ஸ்வாதிஷ் கே.பி: ஆடவர் பிரிவு

இந்திய குத்துச்சண்டை அணி

  • சாக்ஷி சௌத்ரி: மகளிருக்கான 51 கிலோ பிரிவு
  • பர்வீன் ஹூடா: மகளிருக்கான 65 கிலோ பிரிவு
  • லவ்லினா போர்கோஹைன்: மகளிருக்கான 75 கிலோ பிரிவு
  • சச்சின் சிவாச்: ஆடவருக்கான 60 கிலோ பிரிவு
  • ஆதித்யா பிரதாப் சிங்: ஆடவருக்கான 65 கிலோ பிரிவு
  • அருந்ததி சௌத்ரி: மகளிருக்கான 70 கிலோ பிரிவு
  • கபில் போகாரியா: ஆடவருக்கான 90 கிலோ பிரிவு
  • நரேந்தர் பெர்வால்: ஆடவருக்கான +90 கிலோ பிரிவு
  • ஜடுமணி சிங்: ஆடவருக்கான 55 கிலோ பிரிவு
  • பிரியா கங்காஸ்: மகளிருக்கான 60 கிலோ பிரிவு
  • பிரீத்தி பவார்: மகளிருக்கான 54 கிலோ பிரிவு
  • ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியா: மகளிருக்கான 57 கிலோ பிரிவு
  • சுமித் குந்து: ஆடவருக்கான 70 கிலோ பிரிவு
  • அங்குஷ்: ஆடவருக்கான 80 கிலோ பிரிவு

இந்திய ஜூடோ அணி

  • அஸ்மிதா டே: மகளிருக்கான 48 கிலோ பிரிவு
  • ஹர்ஷ் சிங்: ஆடவருக்கான 60 கிலோ பிரிவு
  • ஷ்ரத்தா கடுபால் சோபாடே: மகளிருக்கான 52 கிலோ பிரிவு
  • யஷ் கங்காஸ்: ஆடவருக்கான +100 கிலோ பிரிவு
  • கரஞ்சித் சிங் மான்: ஆடவருக்கான -90 கிலோ பிரிவு
  • அவதார் சிங்: ஆடவருக்கான -100 கிலோ பிரிவு
  • யாமினி மௌரியா: மகளிருக்கான -57 கிலோ பிரிவு
  • உன்னதி சர்மா: மகளிருக்கான -63 கிலோ பிரிவு
  • துலிகா மான்: மகளிருக்கான +78 கிலோ பிரிவு
  • இனுங்கன்பி தாகெல்லாம்பம்: மகளிருக்கான -70 கிலோ பிரிவு
  • இஷ்ரூப் நாரங்: மகளிருக்கான -78 கிலோ பிரிவு
  • ரோஹித் பசீர் மஜ்குல்: ஆடவருக்கான -66 கிலோ பிரிவு
  • அருண் குமார்: ஆடவருக்கான -73 கிலோ பிரிவு
  • ஹர்ஷ் தோகாஸ்: ஆடவருக்கான -81 கிலோ பிரிவு

இந்திய லான் பவுல்ஸ் (Lawn Bowls) அணி

  • நயன் மோனி சைகியா: மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு
  • நவ்நீத் சிங்: ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு
  • ரூபா ராணி டிர்கி: மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு
  • புதுல் சோனோவால்: ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு
  • தினேஷ் குமார்: ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு
  • பிங்கி: மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு

இந்திய நீச்சல் அணி

  • சாஜன் பிரகாஷ்: ஆடவருக்கான 50 மீட்டர் பட்டர்ஃபிளை, 200 மீட்டர் பட்டர்ஃபிளை, 200 மீட்டர் ஃப்ரீஸ்டைல்
  • அனீஷ் கவுடா: ஆடவருக்கான 200 மீட்டர் ஃப்ரீஸ்டைல், 4x200 மீட்டர் ஃப்ரீஸ்டைல் ரிலே
  • ஆர்யன் நெஹ்ரா: ஆடவருக்கான 400 மீட்டர் ஃப்ரீஸ்டைல், 800 மீட்டர் ஃப்ரீஸ்டைல், 1500 மீட்டர் ஃப்ரீஸ்டைல், 4x200 மீட்டர் ஃப்ரீஸ்டைல் ரிலே
  • தக்ஷியன் சசிகுமார்: ஆடவருக்கான 400 மீட்டர் ஃப்ரீஸ்டைல், 4x200 மீட்டர் ஃப்ரீஸ்டைல் ரிலே
  • ஸ்ரீஹரி நடராஜ்: ஆடவருக்கான 50 மீட்டர் பேக்ஸ்ட்ரோக், 100 மீட்டர் பேக்ஸ்ட்ரோக், 100 மீட்டர் ஃப்ரீஸ்டைல், 4x200 மீட்டர் ஃப்ரீஸ்டைல் ரிலே

இந்திய டிராக் சைக்கிள் ஓட்டுதல் அணி

  • டேவிட் பெக்காம்
  • ஜெம்ஷ் சிங் கெய்தெல்லாக்ரம்
  • ரோஜித் சிங் யாங்லெம்
  • தினேஷ் குமார்
  • ரொனால்டோ சிங் லைடோன்ஜம்
  • ஹர்ஷ்வீர் செகோன்

இந்திய பழுதூக்குதல் அணி

  • மீராபாய் சானு: மகளிருக்கான 48 கிலோ பிரிவு
  • ரிஷிகாந்தா சிங்: ஆடவருக்கான 60 கிலோ பிரிவு
  • சேரம் நிருபமா தேவி: மகளிருக்கான 86 கிலோ பிரிவு
  • சஞ்சனா: மகளிருக்கான 77 கிலோ பிரிவு
  • அஜய பாபு: ஆடவருக்கான 79 கிலோ பிரிவு
  • ஞானேஸ்வரி யாதவ்: மகளிருக்கான 53 கிலோ பிரிவு
  • ஹர்ஜிந்தர் கவுர்: மகளிருக்கான 69 கிலோ பிரிவு
  • பிந்த்யாராணி தேவி: மகளிருக்கான 58 கிலோ பிரிவு
  • எம். ராஜா: ஆடவருக்கான 65 கிலோ பிரிவு
  • தில்பாக் சிங்: ஆடவருக்கான 94 கிலோ பிரிவு
  • மார்டினா தேவி: மகளிருக்கான +86 கிலோ பிரிவு
  • லவ்பிரீத் சிங்: ஆடவருக்கான +110 கிலோ பிரிவு

இந்திய பாரா-தடகள அணி

  • ஷர்மிளா: மகளிர் பிரிவு
  • திலீப் காவித்: ஆடவர் பிரிவு
  • சோமன் ரானா: ஆடவர் பிரிவு
  • சுபம் ஜூயல்: ஆடவர் பிரிவு
  • ராகேஷ்பாய் பட்: ஆடவர் பிரிவு
  • ஷில்பா கஞ்சுகாரகொப்பலு ஷைலா: மகளிர் பிரிவு
  • தேவேந்தர் குமார்: ஆடவர் பிரிவு
  • சாகர் தயாத்: ஆடவர் பிரிவு
  • ரமேஷ் சண்முகம்: ஆடவர் பிரிவு
  • ஷ்ரேயான்ஷ் திரிவேதி: ஆடவர் பிரிவு

இந்திய பாரா பவர்பிஃப்டிங் அணி

  • ஜஸ்பிரீத் கவுர்: மகளிர் பிரிவு
  • அசோக்: ஆடவர் பிரிவு
  • சுதீர்: ஆடவர் பிரிவு
  • பரம்ஜீத் குமார்: ஆடவர் பிரிவு
  • கஸ்தூரி ராஜாமணி: மகளிர் பிரிவு
  • ஜந்து குமார்: ஆடவர் பிரிவு

இதையும் படிங்க

இந்திய பாரா நீச்சல் அணி

  • அலி இமாம்: ஆடவர் பிரிவு
  • சைதன்யா விஸ்வாஸ் குல்கர்னி: ஆடவர் பிரிவு
  • ஸ்வாதிக் பாட்டீல்: ஆண்கள் பிரிவு ஜாதவ்: ஆடவர் பிரிவு
  • இந்திய பாரா டிராக் சைக்கிள் ஓட்டுதல் அணி
  • லிஷா தாஸ்: மகளிர் பிரிவு

இந்திய வீல்சேர் கூடைப்பந்து (3x3) அணி

  • ரீனா ரமேஷ்சந்திர குப்தா
  • மீனாக்ஷி ஹரிச்சந்திர ஜாதவ்
  • லக்ஷ்மி ராயப்பா ராயன்னவர்
  • இரங்பம் ரிது சானு

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026
INDIA AT COMMONWEALTH GAMES
23RD EDTIION CWG GAMES
காமன்வெல்த் 2026
COMMONWEALTH GAMES 2026 SCHEDULE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.