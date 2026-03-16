பிசிசிஐ நமன் விருதுகள் 2026: சிறந்த வீரர், வீராங்கனை, வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதுகளைத் தட்டிச் சென்றது யார்?

பிசிசிஐ முன்னாள் தலைவர் ரோஜர் பின்னி, முன்னாள் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ராகுல் டிராவிட் மற்றும் மகளிர் அணி முன்னாள் கேப்டன் மிதாலி ராஜ் ஆகியோருக்கு கர்னல் சி.கே.நாயுடு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட்டது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 16, 2026 at 12:12 PM IST

டெல்லி: பிசிசிஐ நமன் விருது வழங்கும் விழாவில் ஆண்டின் சிறந்த சர்வதேச வீரர் விருது ஷுப்மன் கில்லிற்கும், சிறந்த சர்வதேச வீராங்கனை விருது ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கும் வழங்கப்பட்டது.

இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் சார்பில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறந்த விளங்கும் வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு நமன் விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, 2026ஆம் ஆண்டிற்கான நமன் விருது வழங்கும் விழாவானது நேற்று டெல்லியில் நடைபெற்றது. இதில் ஆண்டின் சிறந்த வீரருக்கான பாலி உம்ரிகர் விருது இந்திய ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கிலுக்கு வழங்கப்பட்டது.

அதேசமயம் ஆண்டின் சிறந்த மகளிர் வீராங்கனை வீருதானது ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கு வழங்கப்பட்டது. இதுதவிர்த்து இந்திய கிரிக்கெட்டிற்கு சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கியதற்காக பிசிசிஐ முன்னாள் தலைவர் ரோஜர் பின்னி, இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரரும், தலைமை பயிற்சியாளரானா ராகுல் டிராவிட் மற்றும் மகளிர் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மிதாலி ராஜ் ஆகியோருக்கு கர்னல் சி.கே.நாயுடு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

இதுதவிர சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சிறந்த அறிமுக வீரருக்கான விருது ஹர்ஷித் ரானாவுக்கும், சிறந்த அறிமுக வீராங்கனைக்கான விருது ஸ்ரீ சாரணிக்கும், ரஞ்சி கோப்பை தொடரின் சிறந்த ஆல் ரவுண்டர் விருது ஹர்ஷ் தூபேவுக்கும், உள்ளூர் தொடரில் சிறந்த அணிக்கான விருது மும்பை அணிக்கும் வழங்கப்பட்டது. இதில் கூச் பெஹர் கோப்பையில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரர் விருதை தமிழ்நாடு யு19 அணியின் ஜெகநாதன் ஹேமசூதேசன் பெற்றார்.

பிசிசிஐ நமன் விருதுகள் முழு பட்டியல்

  • கர்னல் சி.கே. நாயுடு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது: ராகுல் டிராவிட்
  • கர்னல் சி.கே. நாயுடு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது: ரோஜர் பின்னி
  • பிசிசிஐ மகளிர் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது: மிதாலி ராஜ்
  • பாலி உம்ரிகர் விருது - சிறந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரர்: ஷுப்மான் கில்
  • சிறந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் வீராங்கனை: ஸ்மிருதி மந்தனா
  • சிறந்த சர்வதேச அறிமுக வீரர் (ஆடவர்): ஹர்ஷித் ராணா
  • சிறந்த சர்வதேச அறிமுகம் (மகளிர்): என் ஸ்ரீ சரணி
  • ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீராங்கனை என்ற பெருமையை ஸ்மிருதி மந்தனா பெற்றுள்ளார்.
  • ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய வீராங்கனை என்ற பெருமையை தீப்தி சர்மா பெற்றுள்ளார்.
  • பிசிசிஐ உள்நாட்டு போட்டிகளில் சிறந்த அணி: மும்பை கிரிக்கெட் சங்கம்
  • லாலா அமர்நாத் விருது - ரஞ்சி டிராபியில் சிறந்த ஆல்-ரவுண்டர்: ஹர்ஷ் துபே (விதர்பா)
  • லாலா அமர்நாத் விருது - உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் சிறந்த ஆல்ரவுண்டர்: ஆயுஷ் மாத்ரே (மும்பை)
  • மாதவ்ராவ் சிந்தியா விருது - ரஞ்சி கோப்பையில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் : ஸ்னேஹல் கவுதன்கர் (கோவா)
  • மாதவ்ராவ் சிந்தியா விருது - ரஞ்சி கோப்பையில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் (எலைட் குரூப்): யாஷ் ரத்தோர் (விதர்பா)
  • மாதவ்ராவ் சிந்தியா விருது - ரஞ்சி கோப்பையில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியவர்: சுசித் ஜே (நாகாலாந்து)
  • மாதவ்ராவ் சிந்தியா விருது - ரஞ்சி கோப்பையில் அதிக விக்கெட் வீழ்த்திய வீரர் (எலைட் குரூப்): ஹர்ஷ் துபே (விதர்பா)
  • எம்.ஏ. சிதம்பரம் கோப்பை: யு19 கூச் பெஹர் கோப்பை தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகள் (எலைட் குரூப்): ஜெகநாதன் ஹேமசூதேசன் (தமிழ்நாடு)
  • சிறந்த நடுவர் (உள்நாட்டு கிரிக்கெட்): உல்லாஸ் காந்தே (விதர்பா)

சிறப்பு கௌரவம்

  • 2025 ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை வென்ற இந்திய ஆடவர் அணி
  • 2026 ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை வென்ற இந்திய அணி
  • 2025 ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை வென்ற இந்திய அணி
  • 2026 ஐசிசி ஆடவர் யு19 உலகக் கோப்பை வென்ற இந்திய அணி
  • 2025 ஐசிசி மகளிர் யு19 உலகக் கோப்பை வென்ற இந்திய அணி

