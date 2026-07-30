இந்திய ஹாக்கி அணியின் புதிய ஜெர்சி: விவாதப் பொருளாகும் 'ஆரஞ்சு' நிறம்
இந்திய ஹாக்கி அணியின் பாரம்பரியமிக்க நீல நிற ஜெர்சி மாற்றப்பட்டு, அதற்குப் பதிலாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள புதிய 'ஆரஞ்சு' நிற ஜெர்சி தற்போது நாடு முழுவதும் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.
Published : July 30, 2026 at 3:46 PM IST
ஹைதராபாத்: ஹாக்கி உலகக் கோப்பைக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய ஆரஞ்சு நிற ஜெர்சியானது, இந்திய ஹாக்கியின் பாரம்பரிய நீல நிற அடையாளத்திற்கு எதிரானது என்று முன்னாள் கேப்டன் வீரன் ரஸ்குயின்ஹா விமர்சித்துள்ளார்.
சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு சார்பில் நடத்தப்படும் 2026 ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடரானது நெதர்லாந்து மற்றும் பெல்ஜியத்தில் எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. இத்தொடருக்கான இந்திய அணி ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு, வீரர்கள் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகளின் புதிய ஜெர்சியை ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு சமீபத்தியில் அறிமுகப்படுத்தியது.
ஆனால், தற்சமயம் அந்த புதிய ஜெர்சி பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. ஏனெனில், புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஜெர்சியில், இந்திய அணியின் அடையாளமாகக் கருதப்படும் பாரம்பரிய நீல நிறத்திற்குப் பதிலாக, ஆரஞ்சு நிறம் பிரதானமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பின் இந்த அதிரடி முடிவுக்கு முன்னாள் வீரர்கள் மற்றும் ஹாக்கி ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்ப்புகள் கிளம்பியுள்ளன.
I’m seeing many unnecessary political comments on this. I don’t want to get into any of that. My simple & humble point is on pride, identity & legacy.— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) July 30, 2026
🇮🇳 is to 🏑 what Argentina is to Football. Will we ever see Argentina wearing Orange and White stripes as their 1st jersey? https://t.co/lAnu2gOR7y
அதிலும் குறிப்பாக, இந்திய ஹாக்கி அணியின் இந்த ஜெர்சி மாற்றத்திற்கு முன்னாள் கேப்டன் வீரன் ரஸ்குயின்ஹா தனது கடுமையான கண்டனத்தையும் அதிருப்தியையும் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஹாக்கி இந்தியா கூட்டமைப்பு பல நல்ல விஷயங்களைச் செய்துள்ளது.
ஆனால், இந்த ஜெர்சி மாற்றம் அதிருப்தியளிக்கிறது. இந்திய அணியின் பாரம்பரியமும் அடையாளமும் எப்போதும் நீல நிறமாகவே இருந்து வருகிறது. நான் பல ஆண்டுகளாக இந்த நீல நிற ஜெர்சியைப் பெருமையுடன் அணிந்து விளையாடினேன். ரசிகர்களும் இந்திய அணியை நீல நிறத்தில்தான் பார்க்க விரும்புகிறார்கள். இதில் திடீரென ஆரஞ்சு நிறத்தைக் கொண்டு வந்ததன் காரணம் என்ன?" என்று காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.
மத்திய அரசு விளையாட்டு ஆடைகளின் நிறத்தை மாற்றுவதும், புதிய கல்விக்கொள்கை மூலம் நாட்டின் வரலாற்றை மாற்றி எழுத முயல்வதும் ஒரே மாதிரியான உள்நோக்கம் கொண்டவை என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி குற்றம்சாட்டினார்.
Presenting the new India jersey! 🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 27, 2026
Every stitch tells a story. Every pattern, every colour carries India's pride.
Our teams are ready to once again do the country proud at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
🎥: Select 2 (SD+HD)+ Khel & JioHotstar
🗓️: August… pic.twitter.com/8GvwbByapq
இதுகுறித்து பேசிய அவர் "அவர்கள் சீருடைகளை மாற்றினாலும் அல்லது கல்வி மூலம் வரலாற்றை மாற்றியமைக்க முயன்றாலும், இந்த நாட்டின் இளைஞர்கள் இதைப்பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் ஜந்தர் மந்திரில் கூடியிருந்த இளைஞர்களின் குரல் மூலம் கேட்டிருக்கலாம். அதுதான் இந்த தேசத்தின் உண்மையான குரல்" என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஹாக்கி அணியின் ஜெர்சியில் வழக்கமான நீல நிறத்திற்கு பதிலாக ஆரஞ்சு நிறமாக மாற்றி, புதிய உலகக் கோப்பை ஜெர்சியை ஹாக்கி இந்தியா அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்ட சில நாள்களிலேயே இத்தகைய கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகின்றன. அதேசமயம், இந்திய ஹாக்கி அணியின் ஜெர்சி நிறம் மாற்றப்பட்டதற்கு அரசியல் காரணங்கள் எதுவும் இல்லை என்றும், தொழில்நுட்பக் காரணங்களுக்காகவே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது என்றும் ஹாக்கி இந்தியா தலைவர் திலிப் திர்கே விளக்கமளித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், "சர்வதேசப் போட்டிகள் அனைத்தும் நீல நிற ஹாக்கி ஆடுகளங்களில் நடத்தப்படுவதால், வீரர்கள் நீல நிற ஜெர்சி அணியும்போது சக வீரர்களைத் துல்லியமாக அடையாளம் காண்பதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே இந்த முறை, ஆரஞ்சு (காவி) நிறம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக இந்திய அணி நீல நிற ஆடையை அணிந்து விளையாடிய ஒரு பாரம்பரியம் இருந்தது என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன். நாங்கள் பல தொடர்களில், பல முக்கியமான ஆட்டங்களில் நீல நிற ஆடை அணிந்து விளையாடியிருக்கிறோம்.
VIDEO | Monsoon Session: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) says, " whether they change uniform, they try to change history in education policy, you would have seen what youths are thinking, what they were talking at jantar mantar, you would have seen, it is the… pic.twitter.com/IWVS3DId8P— Press Trust of India (@PTI_News) July 30, 2026
நான் கூட நீல நிறம் அணிந்துதான் விளையாடினேன். ஆனால் இந்த முறை செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றம் தொழில்நுட்பக் காரணங்களுக்காக மட்டும் தான். ஜெர்சி நிறத்தை மாற்றுவது இது ஒன்றும் முதல் முறை அல்ல. கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டிலும் கூட, இந்திய அணி மஞ்சள் நிற ஆடையை அணிந்திருந்தது. அதேபோல் 2018ஆம் ஆண்டிலும் வெளிர் நீல நிறம் பயன்படுத்தப்பட்டது. மேலும் இந்த ஜெர்சி மாற்றம் நேரடியாக நமது பயிற்சியாளர்கள், உதவிப் பணியாளர்கள், வீரர்கள் மற்றும் அணியின் கேப்டன்களிடம் இருந்து வந்த ஆலோசனையின் பேரில் தான் செய்யப்பட்டுள்ளது" என விளக்கமளித்துள்ளார்.
முன்னதாக இந்த புதிய ஜெர்சியின் வடிவமைப்பு மற்றும் அதற்குப் பின்னால் உள்ள குறியீடுகள் குறித்து ஹாக்கி இந்தியா கூட்டமைப்பு ஒரு விளக்கக் காணொளியையும் வெளியிட்டுள்ளது. அதில், இந்த ஆரஞ்சு நிறம் நாட்டின் தைரியம், தியாகம் மற்றும் வெற்றியைக் குறிக்கிறது என்றும், இந்திய தேசியக் கொடி மற்றும் உதிக்கும் சூரியனிடமிருந்து உத்வேகம் பெற்று இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: On Hockey India changed national team jerseys from blue to saffron, Hockey India President Dilip Kumar Tirkey says, " the world cup for both men and women is set to begin on august 15th in the netherlands and belgium. ahead of this, team india's… pic.twitter.com/1ym2HXSvVp— ANI (@ANI) July 30, 2026
மேலும், இந்தியாவின் கலாச்சார பாரம்பரியத்தைக் கொண்டாடும் மண்டலா வடிவங்கள் (Mandala patterns), முன்னேற்றம் மற்றும் அமைதியைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் அசோக சக்கரத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட அடர் நேவி ப்ளூ வண்ண சுதர்சன சக்கரத்தின் நவீன வடிவம் ஆகியவை ஜெர்சியின் மார்புப் பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளன என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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அதேபோல் தோள்பட்டை மற்றும் பக்கவாட்டுகளில் மூவண்ணக் கோடுகள், நவீன தேவநாகரி எழுத்தில் எழுதப்பட்ட இந்தியா என்ற பெயர் மற்றும் இந்திய ஹாக்கிக்கு நீண்டகாலமாக ஆதரவளித்து வரும் ஒடிசா அரசின் பிராண்டிங் ஆகியவையும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த ஜெர்சி "ஒரே இந்தியா, சிறந்த இந்தியா" (Ek Bharat, Shreshtha Bharat) என்ற உணர்வை வெளிப்படுத்துவதாக ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு விளக்கமளித்துள்ளது. இருப்பினும், இதுகுறித்த விமர்சனங்களும் சர்ச்சைகளும் தொடர்ந்து நீடித்த வண்ணமே உள்ளன.