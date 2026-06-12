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'எதிரியாக தொடங்கி நண்பனாக..' வில்லியம்சன் ஓய்வு குறித்து விராட் கோலி உருக்கமான பதிவு

இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் பாதியிலேயே கேன் வில்லியம்சன் தனது ஓய்வு முடிவை அறிவித்திருப்பது, ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும் பெரும் அதிர்ச்சியிலும் சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

விராட் கோலி - கேன் வில்லியம்சன்
விராட் கோலி - கேன் வில்லியம்சன் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 9:01 PM IST

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ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து வீரர் கேன் வில்லியம்சன் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து தனது ஓய்வை அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் விராட் கோலி தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் தனது அசாத்திய பேட்டிங் திறமையாலும், அமைதியான குணத்தாலும் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் கேன் வில்லியம்சன், இன்று அனைத்து வடிவிலான சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் தனது ஓய்வை அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். சமகால கிரிக்கெட்டின் மிகச்சிறந்த நான்கு பேட்ஸ்மேன்களில் (ஃபேப்-4) ஒருவராகப் போற்றப்படும் அவர், இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் பாதியிலேயே இந்த திடீர் முடிவை எடுத்திருப்பது ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும் பெரும் அதிர்ச்சியிலும் சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

நியூசிலாந்து அணிக்காகக் கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான கேன் வில்லியம்சன், அந்த அணிக்காக 110 டெஸ்ட், 175 ஒருநாள் மற்றும் 93 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். சர்வதேச அரங்கில் 48 சதங்கள் மற்றும் 103 அரைசதங்களுடன் ஒட்டுமொத்தமாக 19,346 ரன்களை அவர் குவித்துள்ளார். இதனையடுத்து, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்திருக்கும் கேன் வில்லியம்சனுக்கு, இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் விராட் கோலி தனது நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

கேன் வில்லியம்சனின் ஓய்வு குறித்து விராட் கோலி தனது எக்ஸ் பதிவில், "இத்தனை ஆண்டுகளில் மைதானத்தில் ஒரு சிறந்த எதிரியாகத் தொடங்கி, இன்று ஒரு நல்ல நண்பனாக உயர்ந்திருக்கும் உன்னுடன் விளையாடியது பெருமையாக இருக்கிறது. இவ்வளவு காலம் நீ பேட்டிங் செய்வதைப் பார்த்ததும், உனக்கு எதிராக விளையாடியதும் எனக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. ஆனால், அதையெல்லாம் விட நம்முடைய நட்பையும், வாழ்க்கையைப் பற்றி நாம் பேசிக்கொண்ட விஷயங்களையும் நான் மிகவும் உயர்வாக மதிக்கிறேன்.

நாம் பேசிய மற்றும் சந்தித்த ஒவ்வொரு தருணத்தையும் நான் எப்போதும் மறக்க மாட்டேன். உனக்கு எப்போதும் நல்லது மட்டுமே நடக்க என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் சகோதரா. கிரிக்கெட்டில் நீ செய்ய வேண்டியதைச் சிறப்பாகச் செய்து முடித்துவிட்டாய். இனி ஓய்வெடுத்துக்கொண்டு, அந்த வெற்றிகளை முழுமையாக அனுபவிக்க நீ தகுதியானவன். வாழ்த்துகள் நண்பா, உன்னுடைய புதிய வாழ்க்கை இப்போதுதான் தொடங்கியிருக்கிறது" என்று பதிவிட்டுத் தனது வாழ்த்தைத் தெரிவித்துள்ளார்.

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இதனையடுத்து, விராட் கோலியின் இந்த எக்ஸ் பதிவு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. மேலும், ஐசிசி தலைவர் ஜெய் ஷா, ஐபிஎல் அணிகளான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் உள்ளிட்ட அணிகளும், முன்னாள் மற்றும் இந்நாள் வீரர்கள் எனப் பலரும் கேன் வில்லியம்சனுக்குத் தங்களின் வாழ்த்துச் செய்திகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

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VIRAT KOHLI
கேன் வில்லியம்சன்
VIRAT KOHLI KANE WILLIAMSON

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