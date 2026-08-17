பிரெஞ்ச் சூப்பர் கோப்பை | பிஎஸ்ஜி-யை வீழ்த்தி சாம்பியன் மகுடம் சூடியது ஆர்சி லென்ஸ்!
சில தினங்களுக்கு முன்னர்தான் யூ.இ.எஃப்.ஏ. சூப்பர் கோப்பை தொடரை வென்று சாதனை படைத்திருந்த பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் அணிக்கு, இந்தத் தோல்வி பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.
Published : August 17, 2026 at 4:48 PM IST
ஹைதராபாத்: பிரெஞ்ச் சூப்பர் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், பலம் வாய்ந்த பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் அணியை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ஆர்சி லென்ஸ் அணி முதன்முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிரெஞ்சு லீக் 1 சாம்பியன்களும், பிரெஞ்சு கோப்பை சாம்பியன்களும் நேருக்கு நேர் மோதும் 'பிரெஞ்ச் சூப்பர் கோப்பை' தொடரின் இறுதிப் போட்டி நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் ஐரோப்பிய கால்பந்து அரங்கில் பெரும் பலம் பொருந்திய அணியாகத் திகழும் பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் (பி.எஸ்.ஜி) அணியை எதிர்த்து, ஆர்சி லென்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே, இரு அணி வீரர்களும் கோலடிக்கக் கடுமையான முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர்.
இதில் ஆட்டத்தின் 32ஆவது நிமிடத்தில் லென்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் புளோரியன் தாவின் அபாரமாக கோலடித்து தனது அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். இருப்பினும், அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டது. ஆட்டத்தின் 39ஆவது நிமிடத்தில் லென்ஸ் அணியின் கிலியன் ஆண்டோனியோ ஆபத்தான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதன் காரணமாக, 'ரெட் கார்டு' வழங்கப்பட்டு மைதானத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.
𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆𝒔 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 🏆— Racing Club de Lens (@RCLens) August 16, 2026
En infériorité numérique pendant 50 minutes, mais solidaires de bout en bout, les Sang et Or dominent le champion d'Europe en titre et remportent le premier #TrophéeDesChampions de l'histoire du club. Bravo Messieurs ! 🤩 #RCLPSG pic.twitter.com/iwkhe8T7Sl
இதனால் அந்த அணி எஞ்சிய ஆட்டம் முழுவதும் 10 வீரர்களுடன் மட்டுமே விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது. இருப்பினும், அதைப் பொருட்படுத்தாமல் தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய லென்ஸ் அணி, எதிரணியின் கோல் அடிக்கும் அனைத்து முயற்சிகளையும் முறியடித்தது. இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் ஆர்சி லென்ஸ் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் லென்ஸ் அணி அபாரமான டிஃபென்ஸை வெளிப்படுத்தியது. இதனால் பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் அணியின் அனைத்து கோலடிக்கும் முயற்சிகளும் வீணடிக்கப்பட்டன. இதற்கிடையில், ஆட்டத்தின் 87ஆவது நிமிடத்தில், பிஎஸ்ஜி அணியின் மாற்று வீரர் நூனோ மென்டிஸ் எதிரணி வீரரைத் தாக்கியதால், அவருக்கும் களநடுவர் 'ரெட் கார்டு' வழங்கி மைதானத்திலிருந்து வெளியேற்றினார்.
Vous (re)prendriez bien une 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 ? 🏆#FiersDEtreLensois #RCLPSG pic.twitter.com/imTDSJeRL5— Racing Club de Lens (@RCLens) August 16, 2026
இதன் காரணமாக பி.எஸ்.ஜி அணியும் ஆட்டத்தின் இறுதி நிமிடங்களில் 10 வீரர்களுடன் மட்டுமே விளையாட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இதனால் இறுதிவரை போராடிய பிஎஸ்ஜி அணியால், லென்ஸ் அணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடியவில்லை. இறுதியில், ஆட்டநேர முடிவில் ஆர்சி லென்ஸ் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
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இந்த வரலாற்று வெற்றியின் மூலம், ஆர்சி லென்ஸ் அணி முதன்முறையாக 'பிரெஞ்ச் சூப்பர் கோப்பை' தொடரில் சாம்பியன் மகுடத்தைச் சூடி புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. அதேசமயம், சில தினங்களுக்கு முன்னர்தான் 'யூ.இ.எஃப்.ஏ சூப்பர் கோப்பை' (UEFA Super Cup) தொடரை வென்று சாதனை படைத்திருந்த பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் அணிக்கு, இந்தத் தோல்வி பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.