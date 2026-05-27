பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ்: ஜானிக் சின்னர் அபார வெற்றி; ஜெசிகா பெகுலா அதிர்ச்சித் தோல்வி
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் முன்னணி வீராங்கனைகளில் ஒருவரான ஜெசிகா பெகுலா அதிர்ச்ச்சி தோல்வியை தழுவி பிரெஞ்சு ஓபன் தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார்.
Published : May 27, 2026 at 3:30 PM IST
ஹைதராபாத்: பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் முதல்நிலை வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் வெற்றிபெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் போட்டிகளில் மிகவும் பிரபலமான பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் பாரிஸில் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆட்டவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் உலகின் முதல்நிலை வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், பிரான்ஸைச் சேர்ந்த கிளெமென்ட் டபூரை எதிர்கொண்டார். தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய சின்னர் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
இதன் மூலம் முதல் செட்டை 6-1 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கிலும், மூன்றாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் ஜானிக் சின்னர், சர்வதேச டென்னிஸ் அரங்கில் தனது 30ஆவது தொடர் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார். இதற்கு முன் ரோஜர் ஃபெடரர், ரஃபேல் நடால் மற்றும் நோவாக் ஜோகோவிச் ஆகியோர் மட்டுமே இந்த சாதனையை படைத்துள்ளனர்.
Sinner's first win at Roland-Garros 2026 against Tabur is our highlights of the day by @emirates ✈️#RolandGarros | #Emirates #FlyBetter pic.twitter.com/hRICp6Bh4m— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2026
இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த உலகின் ஐந்தாம் நிலை வீராங்கனையான ஜெசிகா பெகுலா, தனது முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியாவின் கிம்பர்லி பிரெலை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியில் தொடக்கத்திலேயே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜெசிகா பெகுலா 6-1 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை எளிதாக கைப்பற்றி அசத்தினார்.
அதன்பின் கம்பேக் கொடுத்த கிம்பர்லி பிரேல் இரண்டாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பெகுலாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதனையடுத்து போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி சென்றது. முன்றாவது செட்டை கைப்பற்ற இரு வீராங்கனைகளும் கடுமையாக போராடிய நிலையில், இறுதியில் கிம்பர்லி 6-3 என்ற கணக்கில் பெகுலாவை வீழ்த்தி அதிர்ச்சியளித்தார்.
WHAT A WIN 🙌🇦🇺#RolandGarros pic.twitter.com/eJ5529DOGF— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2026
இதையும் படிக்கவும்
இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் கிம்பர்லி 1-6, 6-3, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் ஜெசிகா பெகுலாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தினார். இதன் காரணமாக சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜெசிகா பெகுலா, முதல் சுற்றிலேயே அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவி தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார். மேலும் நடப்பு பிரெஞ்சு ஓபன் தொடரின் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சித் தோல்வியாகவும் இது பார்க்கப்படுகிறது.