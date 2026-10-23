பிரெஞ்சு ஓபன் 2026 |அரையிறுதிக்கு முன்னேறி பி.வி.சிந்து அசத்தல்; அஸ்மிதா சலிஹா போராடித் தோல்வி!
பிரெஞ்சு ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ள சிந்து, அடுத்த சுற்றில் ஜப்பானின் முன்னணி வீராங்கனையான ஹினா அகேச்சியை எதிர்கொள்ள உள்ளார்.
Published : October 23, 2026 at 7:01 PM IST
ஹைதராபாத்: பிரெஞ்சு ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிச் சுற்றில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி.சிந்து வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
பிரெஞ்சு ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் பாரீஸில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இன்றைய தினம் மகளிருக்கான ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இன்றைய காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனையும், ஒலிம்பிக்கில் இருமுறை பதக்கம் வென்றவருமான பி.வி. சிந்து, சீன தைபேவைச் சேர்ந்த சியு பின்-சியானை (Chiu Pin-chian) எதிர்கொண்டார்.
அரையிறுதியில் சிந்து
இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சிந்து, முதல் செட்டை 21-13 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் செட் ஆட்டத்திலும் பி.வி. சிந்து தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்தார். மறுபக்கம் சீன தைபே வீராங்கனை தோல்வியைத் தவிர்க்கக் கடுமையாகப் போராடினார். இருப்பினும், அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சிந்து இரண்டாவது செட்டையும் 21-14 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
🔥 INTO THE SEMIS! 🇮🇳💜 PV Sindhu storms into the semifinals of the YONEX French Open 2026! 🏸✨ Drop 💪 in the comments if you are backing her to go all the way! https://t.co/8tZGJKI5gg— BAI Media (@BAI_Media) October 23, 2026
இதன் மூலம் வெறும் 39 நிமிடங்கள் மட்டுமே நீடித்த இப்போட்டியில், பி.வி.சிந்து 21-13, 21-14 என்ற நேர் செட் கணக்கில் சீன தைபே வீராங்கனையை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு பிரெஞ்சு ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ள சிந்து, அடுத்த சுற்றில் ஜப்பானின் முன்னணி வீராங்கனையான ஹினா அகேச்சியை எதிர்கொள்ள உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
போராடி வீழ்ந்த அஸ்மிதா சலிஹா
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு பரபரப்பான காலிறுதி ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனை அஸ்மிதா சலிஹா, ஜப்பானின் அனுபவமிக்க வீராங்கனையும் ஒலிம்பிக் பதக்க வெற்றியாளருமான நோசோமி ஒகுஹாராவை (Nozomi Okuhara) எதிர்கொண்டார். முந்தைய சுற்றில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான அகானே யமகுச்சியை வீழ்த்தி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்திருந்ததால், அஸ்மிதா மீது இன்று பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.
ஆனால், ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை ஒகுஹாரா 21-10 எனக் கைப்பற்றி அஸ்மிதாவுக்கு ஆரம்ப அதிர்ச்சி கொடுத்தார். எனினும், ஆட்டத்தில் வலுவான கம்பேக் கொடுத்த அஸ்மிதா, இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் அபாரமாகச் செயல்பட்டு அதை 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதனால் போட்டியின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க ஆட்டம் மூன்றாவது செட்டிற்குச் சென்றது. இதனால் இதில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்தது.
🏸 Well Fought, Ashmita! Ashmita Chaliha went down fighting in three game QF vs Nozimi Okuhara at Super 750 French Open 10-21, 21-17, 16-21 https://t.co/abBmpxmsrQ— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 23, 2026
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வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இறுதி செட்டில் இரு வீராங்கனைகளும் மாறி மாறி புள்ளிகளைக் குவிக்க, போட்டி மீதான பரபரப்பும் கூடியது. ஆனால், இறுதி நேரத்தில் தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஒகுஹாரா 21-16 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டைக் கைப்பற்றினார். சுமார் 1 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த இப்போட்டியில் ஒகுஹாரா 21-10, 17-21, 21-16 என்ற கணக்கில் அஸ்மிதா சலிஹாவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். இதனால் அஸ்மிதா காலிறுதிச் சுற்றுடன் வெளியேறி, பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டார்.