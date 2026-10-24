பிரெஞ்சு ஓபன் 2026 | ஹினா அகேச்சியை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தார் பி.வி.சிந்து!
ஜப்பானின் ஹினா அகேச்சிக்கு எதிரான இந்த விறுவிறுப்பான போட்டியில், 21-10, 20-22, 21-16 என்ற செட் கணக்கில் பி. வி. சிந்து அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
Published : October 24, 2026 at 6:54 PM IST
ஹைதராபாத்: பிரெஞ்சு ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இந்தியாவைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன் இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறியுள்ளார்.
பிரெஞ்சு ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் பாரீஸில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இன்றைய தினம் மகளிருக்கான ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இன்றைய ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனையும், ஒலிம்பிக்கில் இருமுறை பதக்கம் வென்றவருமான பி.வி. சிந்து, ஜப்பானின் முன்னணி வீராங்கனையான ஹினா அகேச்சியை எதிர்கொண்டார்.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த அரையிறுதிப் போட்டியில், தொடக்கம் முதலே இரு வீராங்கனைகளும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றினர். ஆனால், ஒரு கட்டத்தில் தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பி.வி. சிந்து 21-10 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டைக் கைப்பற்றி ஹினாவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாவது செட்டும் விறுவிறுப்புக்குப் பஞ்சமின்றி நடைபெற்றது.
#FrenchOpen2026 PV Sindhu into another Super 750 final! ✅ What a battling win that is. Against a up-and-coming talented lefty in Hina Akechi, I thought Sindhu was in trouble at the backend of the decider as she let go of a 14-9 lead on the back of some superb play by the youngster. But Sindhu somehow finds some reserve fuel and plays a couple of huge points towards the end, especially at the net. When her power seemed to be going down, she turned to her touch-play and it proves just enough. The winning point, however, was a signature Sindhu winner. Huge credit to Akechi for producing a fine see-saw contest that was great fun to watch for the most part. And now, Sindhu – who was drawn to face An Seyoung in the first round here in Paris – will face the Korean win machine in the final on Sunday.— Vinayakk (@vinayakkm) October 24, 2026
இதில் இரு வீராங்கனைகளும் மாறி மாறி புள்ளிகளைக் கைப்பற்றியதால், யார் வெற்றிபெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்தது. இருப்பினும், இறுதி நேரத்தில் 'கம்பேக்' கொடுத்த ஹினா அகேச்சி 22-20 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டைக் கைப்பற்றி ஆட்டத்தை சமநிலைக்குக் கொண்டு வந்தார். இதனால், வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியமான மூன்றாவது மற்றும் இறுதி செட்டில் ஆட்டம் மேலும் விறுவிறுப்படைந்தது.
இதில் நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பி.வி. சிந்து அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை வென்றார். இதன் மூலம் அவர் 21-16 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டைக் கைப்பற்றி ஹினா அகேச்சிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த இந்தப் போட்டியின் முடிவில் 21-10, 20-22, 21-16 என்ற செட் கணக்கில் ஹினா அகேச்சியை வீழ்த்தி, பிரெஞ்சு ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதிபெற்று பி.வி. சிந்து அசத்தியுள்ளார்.
STORMING INTO THE FINAL! 💥 PV Sindhu defeats Hina Akechi 21-10, 20-22, 21-16 in a 73-minute semi-final clash at the French Open 2026! 🇮🇳🔥 📸 Show your support in the comments below! 👇 https://t.co/KDbMHN12rf— BAI Media (@BAI_Media) October 24, 2026
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நடப்பு 2026 ஆம் ஆண்டில் ஏற்கனவே ஜப்பான் ஓபன் பட்டத்தை வென்றுள்ள சிந்து, தற்போது மற்றொரு சர்வதேச சூப்பர் 750 சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்புடன் இறுதிப்போட்டியில் களமிறங்க உள்ளார். அதற்கேற்ப, இறுதிப்போட்டியில் உலகின் முதல் நிலை வீராங்கனையும், ஒலிம்பிக் சாம்பியனுமான தென்கொரியாவின் ஆன் சே-யங்கை (An Se-young) அவர் எதிர்கொள்ள உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.