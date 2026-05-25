பிரெஞ்சு ஓபன் 2026: புதிய வரலாறு படைத்த ஜோகோவிச்; ஸ்வியாடெக் அபார தொடக்கம்
ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் அதிக கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடர்களில் பங்கேற்ற வீரர் என்ற ஃபெடரரின் சாதனையை நோவாக் ஜோகோவிச் முறியடித்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.
Published : May 25, 2026 at 5:18 PM IST
ஹைதராபாத்: பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் முதல் சுற்று ஆட்டங்களில், செர்பிய ஜாம்பவான் நோவக் ஜோகோவிச் மற்றும் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் ஆகியோர் முதல் சுற்றில் வெற்றிபெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் போட்டிகளில் மிகவும் பிரபலமான பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் பாரிஸில் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆட்டவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் செர்பியாவின் நட்சத்திர வீரர் நோவாக் ஜோகோவிச், பிரான்ஸின் ஜியோவானி எம்பெட்ஷி பெரிகார்டை எதிர்கொண்டார்.
ஜோகோவிச் அபாரம்
இந்த போட்டியின் முதல் செட்டில் ஜோகோவிச் தடுமாற, 7-5 என்ற கணக்கில் செட்டை இழந்தார். பின்னர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜோகோவிச் இரண்டாவது செட்டை 7-5 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியதுடன், மூன்றாவது செட்டை 6-1 என்ற கணக்கிலும், நான்காவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
இதன் மூலம் ஆட்டமுடிவில் நோவாக் ஜோகோவிசி 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் பெரிகார்டை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இரண்டாவது சுற்றுக்கும் முன்னேறிய நோவாக் ஜோகோவிச், இந்த போட்டியின் மூலம் வரலாற்று சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.
ஜோகோவிச் சாதனை
அந்தவகையில், இப்போட்டியில் ஜோகோவிச் விளையாடியதன் மூலம், தன்னுடைய 82ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடரில் பங்கேற்றார். இதன் முலம், ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் அதிக கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடர்களில் பங்கேற்ற வீரர் என்ற ஃபெடரரின் சாதனையை நோவாக் ஜோகோவிச் முறியடித்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.
இதற்கு முன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் சுவிட்சர்லாந்தின் முன்னாள் ஜாம்பவான் ரோஜர் ஃபெடரர் மற்றும் ஸ்பெயினின் ஃபெலிசியானோ லோபஸ் ஆகியோர் தலா 81 கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடர்களில் பங்கேற்றதே இதுநாள் வரையிலும் சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது ஜோகோவிச் 82 தொடர்களில் விளையாடி புதிய வரலாறை படைத்துள்ளார்.
ஸ்வியாடெக் அசத்தல்
இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் போலந்தைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீராங்கனை இகா ஸ்வியாடெக், ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த எமர்சன் ஜோன்ஸை எதிர்கொண்டார். இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட ஸ்வியாடெக் முதல் செட்டை 6-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டிலும் ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்த் ஸ்வியாடெக் 6-2 என்ற கணக்கில் வெற்றிபெற்றார். இதன் மூலம் இகா ஸ்வியாடெக் 6-1, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் எமர்சன் ஜோன்ஸை வீழ்த்தி அபாரமான வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இரண்டாவது செட்டிற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.