பிரெஞ்ச் ஓபன் 2026: ஜோகோவிச்சை வீழ்த்தி டென்னிஸ் உலகை வியப்பில் ஆழ்த்திய பிரேசில் சிறுவன் ஃபொன்சேகா

நடப்பு பிரெஞ்ச் ஓபன் தொடரில் சின்னர், அல்காரஸ் மற்றும் ஜோகோவிச் உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்கள் அனைவரும் வெளியேறியுள்ளதால், இந்த முறை ஆடவர் பிரிவில் ஒரு புதிய கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன் உருவாவது உறுதியாகியுள்ளது.

நோவாக் ஜோகோவிச்- ஜோவோ ஃபொன்சேகா (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 30, 2026 at 9:31 AM IST

ஹைதராபாத்: பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் உலகின் முன்னணி வீரர்களில் ஒருவரான நோவக் ஜோகோவிச், பிரேசிலின் 19 வயது இளம் வீரர் ஜோவோ ஃபொன்சேகாவிடம் அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.

கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் போட்டிகளில் மிகவும் பிரபலமான பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் பாரிஸில் கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு மூன்றாம் சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் முன்னணி வீரர்களில் ஒருவரான செர்பியாவின் நோவாக் ஜோகோவிச், பிரேசிலின் 19 வயது இளம் வீரர் ஜோவோ ஃபொன்சேகாவை எதிர்கொண்டார்.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் தொடக்கத்திலிருந்தே ஆதிக்கம் செலுத்திய ஜோகோவிச் முதல் இரண்டு செட்களையும் 6-4, 6-4 என்ற கணக்கில் எளிதாகக் கைப்பற்றினார். இதனால் இந்த போட்டியில் ஜோகோவிச் எளிதில் வெற்றி பெறுவார் என்றே அனைவரும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், மூன்றாவது செட்டில் கம்பேக் கொடுத்த ஃபொன்சேகா அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தினார்.

குறிப்பாக இந்த போட்டியில் அபாரமாக செயல்பட்ட அடுத்தடுத்த செட்களைக் கைப்பற்றி டென்னிஸ் உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்தினார். அதன்படி மூன்றாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். பின்னர் நடைபெற்ற நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது செட்டில் ஜோகோவிச் கம்பேக் கொடுக்க கடுமையாக போராடிய நிலையிலும், 7-5, 7-5 என்ற கணக்கில் அதனை தவறவிட்டார்.

சுமார் 4 மணி நேரம் 53 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த போட்டியின் முடிவில் முடிவில், ஜோவோ ஃபொன்சேகா 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் நோவாக் ஜோகோவிச்சை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இதன் காரணமாக இந்த முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நோவாக் ஜோகோவிச் மூன்றாவது செட்டில் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவி தொடரிலிருந்தும் வெளியேறியுள்ளார்.

மறுபக்கம் இந்த வெற்றியின் மூலம் 19 வயதான ஜோவோ ஃபொன்சேகா, தனது டென்னிஸ் வாழ்க்கையில் முதன்முறையாக ஒரு கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரின் 4ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறியும் சாதனை படைத்துள்ளார். அதேசமயம் நடப்பு பிரெஞ்ச் ஓபன் தொடரில் ஜானிக் சின்னர், கார்லோஸ் அல்காரஸ் மற்றும் நோவக் ஜோகோவிச் உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்கள் அனைவரும் வெளியேறியுள்ளதால், இந்த ஆண்டு ஆடவர் பிரிவில் முதன்முறையாக ஒரு புதிய கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன் உருவாவது உறுதியாகியுள்ளது.

நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் உலகின் மூன்றாம் நிலை வீராங்கனையானது போலந்து நாட்டைச் சேர்ந்த இகா ஸ்வியாடெக், சக நாட்டவரான மக்டா லினெட்டை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியில் தொடக்கத்திலிருந்தே சிறப்பாக செயல்பட்ட ஸ்வியாடெக் 6-4, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் லினெட்டை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், நான்காவது சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

