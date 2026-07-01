எம்பாப்பே 2 கோல்கள் அடித்து அபாரம் - பிரான்ஸ், நார்வே அணிகள் ’ரவுண்ட் 16’ சுற்றுக்கு தகுதி
ஐவரி கோஸ்ட் அணிக்கு எதிரான ரவுண்ட் 32 சுற்று போட்டியில் 2-1 என்ற கோல்கணக்கில் நார்வே அணி வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது.
Published : July 1, 2026 at 7:29 AM IST
ஹைதராபாத்: எம்பாப்பே அசத்தலாக 2 கோல்கள் அடித்த நிலையில், பிரான்ஸ் அணி சுவீடன் அணியை 3-0 என்ற கோல்கணக்கில் எளிதாக வென்றது.
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் ’ரவுண்ட் 32’ எனப்படும் நாக் அவுட் சுற்று போட்டிகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சுற்றில் நேற்று நள்ளிரவு நியூயார்க்கில் நடைபெற்ற போட்டியில் பிரான்ஸ், சுவீடன் அணிகள் மோதின. இரு அணிகளும் ஆரம்பம் முதல் கோல் அடிக்கும் முயற்சியில் தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. ஆனால், முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கவில்லை. பின்னர் இரண்டாம் பாதி தொடங்கியவுடன் பிரான்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிளியன் எம்பாப்பே, டெம்பெலே உதவியுடன் முதல் கோல் அடித்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்க சுவீடன் அணி மேற்கொண்ட முயற்சிகள் வீணானது.
Kylian Mbappé becomes the top European goalscorer in #FIFAWorldCup history 🌟 pic.twitter.com/96wJcfhip1— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
எம்பாப்பே சாதனை
தொடர்ந்து 53வது நிமிடத்தில் பிரான்ஸ் அணியின் பிராட்லி பார்கொலா கோல் போஸ்டின் இடது பக்கத்தில் அடித்து 2வது கோலை பதிவு செய்தார். பின்னர் 74வது நிமிடத்தில் எம்பாப்பே மீண்டும் கோல் அடித்தார். இதன்மூலம் பிரானாஸ் அணி 3-0 என்ற கோல்கணக்கில் எளிதாக வென்று ’ரவுண்ட் 16’ சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது. இப்போட்டியில் 2 கோல்கள் அடித்த எம்பாப்பே பல்வேறு சாதனைகளை படைத்தார். உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் 18 கோல்களுடன் க்ளோஸ் என்பவரை பின்னுக்கு தள்ளி 2வது இடம் பிடித்தார்.
முதலிடத்தில் அர்ஜெண்டினா நட்சத்திர வீரர் மெஸ்ஸி 19 கோல்களுடன் இடம்பிடித்துள்ளார். 2018இல் தனது முதல் உலகக் கோப்பை விளையாடிய எம்பாப்பே, 4 கோல்கள் அடித்தார். அதனைட்த்தொடர்ந்து 2022 உலகக் கோப்பையில், எம்பாப்பே இறுதிப் போட்டியில் அடித்த ஹாட்ரிக் கோல்கள் சேர்த்து, 8 கோல்கள் அடித்தார். இந்த தொடரில் இதுவரை மட்டுமே 6 கோல்கள் அடித்துள்ளார். மேலும் உலகக் கோப்பை நாக் அவுட் சுற்று போட்டிகளில் 10 கோல்கள் அடித்து முன்னாள் பிரேசில் நட்சத்திர வீரர் ரொனால்டோ சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.
ஹாலண்ட் அபாரம்
அமெரிக்காவின் டெல்லாஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற மற்றொரு ரவுண்ட் 32 சுற்று போட்டியில், ஐவரி கோஸ்ட், நார்வே அணிகள் மோதின. கடந்த போட்டியில் அதிக மாற்றங்களை செய்த நார்வே அணி இந்த போட்டியிலும் 10க்கும் மேற்பட்ட மாற்றங்களை செய்தது. போட்டி தொடங்கி 39வது நிமிடத்தில் நார்வே அணியின் நுசா முதல் கோலை அடித்தார்.
🇳🇴 Norway have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
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பின்னர் ஐவரி கோஸ்ட் பதிலடி கொடுக்க போராடிய நிலையில், ஆட்டத்தின் 74வது நிமிடத்தில் அமட் டியாலோ கோல் அடித்து சமன் செய்தார். பின்னர் இறுதி கட்டத்தில் 86வது நிமிடத்தில் நார்வே நட்சத்திர வீரர் ஹாலண்ட் 2வது கோல் அடித்தார். இதன்மூலம் நார்வே அணி 2-1 என்ற கோல்கணக்கில் வென்று ரவுண்ட் 16 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது. மேலும் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் ஹாலண்ட் தனது 5வது கோலை பதிவு செய்தார்.