உலகக்கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கி: மதுரை வந்த வெளிநாட்டு அணி வீரர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு!
14 -வது உலகக்கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கி தொடர் மதுரையில் வரும் நவம்பர் 28ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 10ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
Published : November 24, 2025 at 7:36 PM IST
மதுரை: 14வது உலகக் கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கி தொடரில் பங்கேற்பதற்காக மதுரை விமான நிலையம் வந்த இங்கிலாந்து, நெதர்லாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, நமீபியா அணிகளுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
மதுரை ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்தில் வரும் நவம்பர் 28ஆம் தேதி தொடங்க உள்ள 14வது ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக்கோப்பை போட்டியில் பங்கேற்பதற்காக சென்னையில் இருந்து இங்கிலாந்து, நெதர்லாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, நமீபியா, உள்ளிட்ட ஹாக்கி அணியின் வீரர்கள் மதுரை விமான நிலையம் வருகை தந்தனர்.
மதுரை விமான நிலையத்திற்கு வந்த நெதர்லாந்து ஹாக்கி வீரர்களை மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் முதல்வர் அருள் சுந்தரேஸ் குமார் மாலை அணிவித்து வரவேற்றார். அதேபோல் இங்கிலாந்து அணியை மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் லோகநாதன் வரவேற்றார். அதனைத்தொடர்ந்து நமீபியா ஹாக்கி வீரர்களை மதுரை மாவட்ட ஊரக வளர்சி முகமை இயக்குனரும், தென்னாப்பிரிக்கா அணியினரை உசிலம்பட்டி துணை ஆட்சியரும் வரவேற்றனர். ஒரே நேரத்தில் மதுரை விமான நிலையத்தில் 4 நாட்டு ஹாக்கி அணியினருக்கு பறை இசைத்து தமிழ்நாடு பாரம்பரிய முறைப்படி உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
முன்னதாக மதுரை விமான நிலையம் வந்த நெதர்லாந்து அணியினர் பறை இசைக்கு தாங்களும் இணைந்து ஆடி மகிழ்ந்தனர். மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் விளையாட்டு அரங்க வளாகத்தில் வரும் நவம்பர் 28ஆம் தேதி முதல் முதல் டிசம்பர் 10ஆம் தேதி வரை 14வது ஹாக்கி ஜூனியர் உலகப்கோப்பை ஹாக்கி விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. இதனிடையே ஹாக்கி உலகக் கோப்பைக்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட சிறப்பு மைதானத்தை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த நவம்பர் 22ஆம் தேதி திறந்து வைத்தார்.
30 கோடி செலவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஹாக்கி மைதானம், நீள டர்ஃப் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பயன்படுத்தக் கூடிய ஒன்று. அந்த டர்ஃப் தான் இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் இரவு நேரங்களில் கூட ஹாக்கி விளையாடுவது சிறப்பாக இருக்கும் என மதுரை சேர்ந்த ஹாக்கி விளையாட்டு வீரர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த ஆடவர் ஹாக்கி ஜூனியர் உலக கோப்பை போட்டியில், மொத்தம் 24 அணிகள் 6 பிரிவுகளில் மோதவுள்ளன. மதுரை மற்றும் சென்னை என இரண்டு நகரங்களில் மொத்தம் 72 போட்டிகள் நடைபெறுகிறது.