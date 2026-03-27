உலகக் கோப்பை டிக்கெட்டுகளை 'பிளாக்கில்' விற்ற முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்: 6 பேர் அதிரடி கைது
உலகக் கோப்பை போட்டி டிக்கெட்டுகளை கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்ததாக முன்னாள் அண்டர்19 வீரர் உள்பட 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் கிரிக்கெட் அரங்களில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது
Published : March 27, 2026 at 11:24 AM IST
மும்பை: இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதிப் போட்டிக்கான டிக்கெட்டுகளை கள்ளச்சந்தையில் விற்றதாக 6 பேரை மும்பை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று முடிந்தது. இதில் அஹ்மதாபாத்தில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபாரமான வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது. இதன் மூலம் இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் தங்களுடைய 3ஆவது கோப்பையையும் வென்று சாதனை படைத்தது.
இதுதவிர சொந்த மண்ணில் டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற முதல் அணி என்ற பெருமையையும் இந்தியா பெற்றது. மேற்கொண்டு இப்போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆட்ட நாயகன் விருதையும், தொடர் முழுவதும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சஞ்சு சாம்சன் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து இந்திய அணி வீரர்கள் எதிர்வரும் ஐபிஎல் 19ஆவது சீசனுக்கான பயிற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மறுபக்கம் ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கான டிக்கெட் விற்பனையும் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. ஆனால் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பே டிக்கெட் விற்பனையில் முறைகேடுகள் மற்றும் கள்ளச்சந்தையில் டிக்கெட்டுகள் விற்கப்படுவது குறித்த புகார்கள் எழுத்தொடங்கியுள்ளன. அந்தவகையில், வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி டி20 உலகக்கோப்பை அரையிறுதிப் போட்டிக்கான டிக்கெட்டுகளை கள்ளச்சந்தையில் விற்றதாக 6 பேரை மும்பை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
இந்த வழக்கில் முக்கியக் குற்றவாளியாகக் கருதப்படும் பல்வந்த் சிங் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் முன்னாள் மும்பை அண்டர்19 கிரிக்கெட் வீரரும், தற்போது கிரிக்கெட் பயிற்சியாளராகப் பணியாற்றி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் ஒரு கல்லூரியின் விளையாட்டு ஆசிரியர், ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர் மற்றும் சிலர் உட்பட மொத்தம் ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
Mumbai’s D.B. Marg Police arrested six accused for black marketing tickets for the India–England ICC Men’s T20 World Cup 2026 semi-final at Wankhede Stadium. The case was registered under BNS and Maharashtra Police Act sections. Police said complimentary and subsidised tickets… pic.twitter.com/bzLtoDLN9Q— IANS (@ians_india) March 26, 2026
இதுகுறித்து காவல்துறை கூறுகையில், "இந்தியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தின் போது, இலவசம் மற்றும் மானிய விலையில் வழங்கப்பட்ட டிக்கெட்டுகளைச் சேகரித்து, அவற்றை மிக அதிக விலைக்கு இவர்கள் விற்பனை செய்துள்ளனர். இது குறித்து கிடைத்த ரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில் 6 பேரை மும்பை டி.பி.மார்க் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
மேலும் அவர்கள் மீது பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (பிஎன்எஸ்) மற்றும் மகாராஷ்டிரா காவல்துறைச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியாகக் கருதப்படும் முன்னாள் மும்பை அண்டர்19 கிரிக்கெட் வீரர் பல்வந்த் சிங், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தப்பட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் அவர்களிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகள் மற்றும் பணம் குறித்து காவல்துறை விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகக் கோப்பை போட்டி டிக்கெட்டுகளை கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்ததாக முன்னாள் அண்டர்19 வீரர் உள்பட 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் கிரிக்கெட் அரங்களில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இது போன்ற முறைகேடுகளைத் தடுக்க காவல்துறையினர் பல்வேறு பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.