இங்கிலாந்து அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராவதே எனது லட்சியம்: மனம் திறந்த பென் ஸ்டோக்ஸ்
இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியை நான்கு ஆண்டுகள் கேப்டனாக வழிநடத்திய பயணம் என்னை மிகவும் சோர்வடையச் செய்துவிட்டதாகவும், அதனால் மீண்டும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிற்குத் திரும்பும் எண்ணம் இல்லை என்றும் பென் ஸ்டோக்ஸ் கூறியுள்ளார்.
Published : August 4, 2026 at 10:14 PM IST
ஹைதராபாத்: எதிர்காலத்தில் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக வழிநடத்துவதே தனது நீண்டகால இலக்கு என்று அந்த அணியின் முன்னாள் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த ஜூன் மாதம் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருடன், இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டனும் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டருமான பென் ஸ்டோக்ஸ் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து தனது ஓய்வை அறிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, டெஸ்ட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்த பிரெண்டன் மெக்கலமும் தனது பதவியிலிருந்து விலகினார். இதையடுத்து, இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் புதிய பயிற்சியாளராக ஸ்டீபன் பிளெமிங்கும், புதிய கேப்டனாக ஜோ ரூட்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ள பென் ஸ்டோக்ஸ், தற்போது தனது உள்ளூர் கிளப்பான டர்ஹாம் அணிக்காக கவுன்டி கிரிக்கெட்டில் விளையாடி வருகிறார். இந்நிலையின், சமீபத்தில் ஸ்டூவர்ட் பிராட் மற்றும் ஜோஸ் பட்லருடன் இணைந்து பங்கேற்ற 'ஃபார் தி லவ் ஆஃப் கிரிக்கெட்' என்ற பாட்காஸ்ட் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பென் ஸ்டோக்ஸ், எதிர்காலத்தில் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராகச் செயல்பட வேண்டும் என்பதே தனது நீண்ட கால இலக்கு என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், "இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியை நான்கு ஆண்டுகள் கேப்டனாக வழிநடத்திய பயணம் என்னை மிகவும் சோர்வடையச் செய்துவிட்டது. இனி சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடுவதற்கான உத்வேகம் எனக்குள் இல்லை. எனவே, நான் மீண்டும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிற்குத் திரும்புவதற்கான வாய்ப்புகளே இல்லை. அது முற்றிலும் முடிந்துபோன ஒன்று.
🚨WANT TO BE COACH OF ENGLAND CRICKET TEAM - BEN STOKES🤯— Akshat (@Cricketmythos) August 4, 2026
Ben Stokes said :🗣️
"I want to be a coach. I know what I want to do interms of staying within the game which is to be a coach and would I love to be coach of England cricket team one day. I would love to be able to do… pic.twitter.com/WwDpO7UK03
இருப்பினும், எனக்கு கிரிக்கெட்டை விட்டுப் பிரிய மனமில்லை. அதன் காரணமாகவே, தற்போது கவுன்டி கிரிக்கெட்டில் விளையாடிக்கொண்டே 'லெவல் 3' கிரிக்கெட் பயிற்சியாளர் படிப்பையும் மேற்கொண்டு வருகிறேன். எதிர்காலத்தில் இங்கிலாந்து தேசிய கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக வழிநடத்துவதே எனது வாழ்நாள் இலக்காக கொண்டுள்ளேன்" என்று கூறியுள்ளார்.
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இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வரலாற்றின் மிகச்சிறந்த ஆல்-ரவுண்டர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படும் பென் ஸ்டோக்ஸ், இதுவரை 122 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 7,273 ரன்களும், 252 விக்கெட்டுகளும் வீழ்த்தியுள்ளார். மேலும், 114 ஒருநாள் போட்டிகளில் 3,463 ரன்களும், 43 டி20 போட்டிகளில் 585 ரன்களும் எடுத்துள்ளார். குறிப்பாக, இங்கிலாந்து அணி 2019ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பை மற்றும் 2022ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்ல பென் ஸ்டோக்ஸின் ஆட்டமே முக்கியக் காரணமாக இருந்தது.