இங்கிலாந்து அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக ஸ்டீபன் பிளெமிங் நியமனம்: கேப்டனாக திரும்பும் ஜோ ரூட்!
பென் ஸ்டோக்ஸ் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றதைத் தொடர்ந்து, இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் புதிய கேப்டனாக ஜோ ரூட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : July 30, 2026 at 4:44 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் தலைமை பயிற்சியாளருமான ஸ்டீபன் பிளெமிங், இங்கிலாந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இங்கிலாந்து அணி சமீபத்தில் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடியது. இந்தத் தொடரின் முதல் போட்டியில் வெற்றிபெற்ற இங்கிலாந்து அணி, அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் தோல்வியைச் சந்தித்துத் தொடரையும் இழந்தது. இதற்கிடையில், இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் தனது ஓய்வை அறிவித்தார்.
இந்தத் தொடர் தோல்விகளைத் தொடர்ந்து, இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக இருந்த பிரண்டன் மெக்கல்லமும் தனது பதவியிலிருந்து விலகினார். இதனால், அடுத்த ஆஷஸ் தொடருக்கு முன்னதாக டெஸ்ட் அணியில் பெரிய அளவிலான மாற்றங்களைச் செய்ய இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் திட்டமிட்டு வந்ததுடன், புதிய பயிற்சியாளரை நியமிக்கும் முனைப்பிலும் தீவிரம் காட்டியது.
இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் அடுத்த தலைமைப் பயிற்சியாளர் பதவிக்கான பந்தயத்தில் உலக கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்கள் பலரின் பெயர்கள் அடிபட்டன. இந்த நிலையில், இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக நியூசிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஸ்டீபன் பிளெமிங் அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
A word from our new Men's Test Head Coach 💬 pic.twitter.com/bNHZO7plFv— England Cricket (@englandcricket) July 30, 2026
கடந்த 17 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக செயல்பட்டு வந்த பிளெமிங், சமீபத்தில் அந்தப் பதவியிலிருந்து விலகியது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்தச் சூழ்நிலையில், அவர் தற்போது இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியுடன் 4 ஆண்டு கால ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளார். சர்வதேச கிரிக்கெட் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக அவர் செயல்படவுள்ளது இதுவே முதல் முறையாகும்.
நியூசிலாந்து அணிக்காக கடந்த 1994ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான ஸ்டீபன் பிளெமிங், 2008ஆம் ஆண்டு தனது ஓய்வை அறிவித்தார். இந்த காலகட்டத்தில் அவர் 111 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 9 சதங்கள், 46 அரைசதங்கள் உட்பட 7,172 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். அதேபோல், 280 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள பிளெமிங் 8 சதங்கள், 49 அரைசதங்களுடன் 8,037 ரன்களை விளாசியுள்ளார்.
தனது சர்வதேச கிரிக்கெட் ஓய்வுக்குப் பிறகு, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக ஸ்டீபன் பிளெமிங் பொறுப்பேற்றார். அவர்து தலைமையின் கீழ் சென்னை அணி 5 முறை ஐபிஎல் கோப்பைகளையும், 2 முறை சாம்பியன்ஸ் லீக் பட்டங்களையும் வென்று சாதனை படைத்தது. மேலும், சிஎஸ்கே அணி 10 முறை ஐபிஎல் இறுதிப் போட்டிக்கும், 12 முறை பிளே-ஆஃப் சுற்றுகளுக்கும் முன்னேறியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அதேசமயம், அணியின் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றதைத் தொடர்ந்து, இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் புதிய கேப்டனாக ஜோ ரூட் அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கு முன், கடந்த 2017 முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு வரை இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியை வழிநடத்திய ஜோ ரூட், அவரது தலைமையின் கீழ் 65 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 27 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
Welcome back, Captain Rooty! 🫡 pic.twitter.com/4ON5pFmKnu— England Cricket (@englandcricket) July 30, 2026
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இந்த நியமனத்தின் மூலம், எதிர்வரும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து ஜோ ரூட் இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்கவுள்ளார். அதேசமயம், பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியின் தற்காலிகப் பயிற்சியாளராக மார்கஸ் ட்ரெஸ்கோதிக் செயல்படுவார் என இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது. இதனால், வரும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து ஸ்டீபன் பிளெமிங் இங்கிலாந்து அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக செயல்படவுள்ளார்.