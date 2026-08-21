மோசடி வழக்கில் முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஜேக்கப் மார்ட்டின் விடுதலை!
இந்த வழக்கில் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு ஜேக்கப் மார்ட்டின் டெல்லி விமான நிலைய காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு, பின்னர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் .
Published : August 21, 2026 at 6:36 PM IST
ஹைதராபாத்: மோசடி வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஜேக்கப் மார்ட்டினை அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்தும் விடுவித்து டெல்லி பாட்டியாலா ஹவுஸ் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
இந்திய அணியின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரான ஜேக்கப் மார்ட்டின், உள்நாட்டு முதல் தர கிரிக்கெட்டில் பல சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். மொத்தம் 138 முதல் தர போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 23 சதங்கள் மற்றும் 47 அரைசதங்களுடன் 9,192 ரன்களைக் குவித்து அசத்தியுள்ளார். இந்த அசாத்தியமான ஃபார்ம் காரணமாகவே, அவருக்கு சர்வதேச அரங்கில் இந்திய அணிக்காக விளையாடும் பொன்னான வாய்ப்பு கிடைத்தது.
இந்திய அணிக்காக 10 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடிய போதிலும், சர்வதேச அளவில் அவரால் பெரிதாக சோபிக்க முடியவில்லை. இதன் காரணமாக அவர் இந்திய அணியில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்டார். அதன்பின், கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் அவர் தனது ஓய்வை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார். கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, அவர் பயிற்சியாளராகவும், பரோடா கிரிக்கெட் சங்கத்தின் (BCA) தேர்வு குழுவிலும் சில காலம் முக்கியப் பதவிகளை வகித்து வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு ஜேக்கப் மார்ட்டின் மீது ஏமாற்று வேலை மற்றும் போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தியது உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் டெல்லி காவல்துறையினரால் எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டது. அந்த வழக்கின்படி, கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு ஜேக்கப் மார்ட்டின் தலைமையிலான கிரிக்கெட் அணி ஒன்று இங்கிலாந்திற்கு விளையாடச் சென்றிருந்தது. அந்த அணியைச் சேர்ந்த ஒரு வீரர், தனது 6 மாத விசா காலம் முடிந்த பிறகும் சட்டவிரோதமாக அங்கேயே தங்கியுள்ளார்.
அதன்பின், அங்குள்ள ஏஜென்ட் ஒருவரின் மூலம் போலி குடியேற்ற முத்திரையைப் பெற்று அவர் மீண்டும் இந்தியா திரும்பியுள்ளார். இதையடுத்து விமானம் மூலம் டெல்லி வந்தடைந்த அந்த நபர், இந்திராகாந்தி சர்வதேச விமான நிலைய பாதுகாப்பு அதிகாரிகளால் பிடிபட்டார். அப்போது அவர் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், ஜேக்கப் மார்ட்டின் மீது டெல்லி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
மேலும், இந்த விசா மோசடி வழக்கில் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு ஜேக்கப் மார்ட்டின் டெல்லி விமான நிலைய காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு, பின்னர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து, இந்த வழக்கு விசாரணையானது டெல்லி பாட்டியாலா ஹவுஸ் நீதிமன்றத்தில் நீண்ட காலமாக நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில், இந்த வழக்கின் இறுதி விசாரணையின் முடிவில், ஜேக்கப் மார்ட்டினுக்கு எதிராகச் சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்கக் காவல்துறை தரப்பில் போதிய மற்றும் நம்பகமான ஆதாரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை எனக்கூறி, அவரை அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்தும் முழுமையாக விடுவித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
நீதிமன்ற தீர்ப்பிற்குப் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜேக்கப் மார்ட்டின், "ஆரம்பத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப்.ஐ.ஆரில் எனது பெயர் இல்லை. ஆனால், விசாரணை தீவிரமடைந்தபோது நான் ஒரு சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரர், பிரபலமானவர் என்ற காரணத்திற்காகவே இந்த வழக்கில் தேவையின்றி என் பெயர் சேர்க்கப்பட்டது. இந்த 22 ஆண்டுகால போராட்டத்தில் நான் இழந்தவை ஏராளம். ரயில்வேயில் இருந்த எனது வேலையை இழந்தேன்.
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பிசிசிஐ அமைப்பிடமிருந்தும் எனக்கு எந்த பதிலும், ஆதரவும் கிடைக்கவில்லை. மிகுந்த மன அழுத்தத்தில் இருந்த எனக்கு, இந்த தீர்ப்பு வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய நிம்மதியையும் மறுவாழ்வையும் தந்துள்ளது" என்று தெரிவித்தார். கிட்டத்தட்ட 22 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த இந்த சட்டப் போராட்டத்தில், ஜேக்கப் மார்ட்டின் நிரபராதி என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் தற்போது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.