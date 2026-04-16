மீண்டும் மோசமான வினோத் காம்ப்ளியின் உடல்நிலை; கை கொடுக்கும் கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்கள்

மூளை பாதிப்பு காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வரும் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் வினோத் காம்ப்ளிக்கு நிதியுதவி வழங்க முன்னாள் ஜாம்பவான்கள் சச்சின் டெண்டுல்கர், கபில் தேவ், சுனில் கவாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் முன் வந்துள்ளனர்.

வினோத் காம்ப்ளி (கோப்புப்படம்) (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 7:36 PM IST

மும்பை: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் வினோத் காம்ப்ளியின் உடல்நிலை மீண்டும் மோசமடைந்துள்ள தகவல் கிரிக்கெட் ரசிகர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இந்திய அணியின் முன்னாள் அதிரடி தொடக்க வீரரும், கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரின் மிக நெருங்கிய நண்பருமானவர் வினோத் காம்ப்ளி. இந்திய அணிக்காக 1991 முதல் 2000-ம் ஆண்டு வரை 17 டெஸ்ட் மற்றும் 104 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 6 சதங்கள், 17 அரை சதங்கள் உள்பட 3,500-க்கும் அதிகமான ரன்களையும் குவித்துள்ளார். அதன் பின் ஒழுங்கு நடவடிக்கை காரணமாக இந்திய அணியில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட வினோத் காம்ப்ளி, பின்னர் மது பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி தனது உடல்நிலையை மோசமாக்கி கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் அவர் கடும் நிதி நெருக்கடியை சந்தித்ததுடன், பிசிசிஐ வழங்கும் முன்னாள் வீரர்களுக்கான ஓய்வூதியத்தை வைத்து மட்டுமே தனது வாழ்க்கையை நடத்தி வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. மேலும், அவர் தீவிர உடல்நல குறைவையும் எதிர் கொண்டு மருத்துவ சிகிச்சைகளையும் மேற்கொண்டிருந்தார். இதனால் அவரால் சாதரணமாக நடக்கக் கூட முடியாத நிலையையும் சந்தித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், வினோத் காம்ப்ளி மூளை பாதிப்பு காரணமாக அவதிப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் அவருக்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் மூளை பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும் மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். மேலும், அவர் தற்போது உடல் அசைவுகளில் சிரமப்படுவதோடு, நிரந்தர நினைவாற்றல் இழப்பு போன்ற பிரச்சனைகளையும் சந்தித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

மேலும், அவரது நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் ஆதில் சக்லா தனது அறிக்கையில், கடந்த காலத்தில் அவர் மூளைக் கட்டியை அகற்ற உரிய சிகிச்சை பெறவில்லை. இதனால் அது மேலும் தீவிரமடைந்தது என்றும், அவரது தற்போதைய நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்தக் கட்டிகளை இப்போதைக்கு அகற்ற முடியாது என்றும் கூறியுள்ளார்.

எனவே, வினோத் காம்ப்ளியின் நிலை 'மூளை பக்கவாதத்தை' நோக்கியதாக உள்ளது என்றும், அவரது கால்களில் வலிமை குறைந்துள்ளதால், அவருக்கு ஒரு பிசியோதெரபிஸ்ட் மிகவும் அவசியமாகத் தேவைப்படுகிறார் என்று கூறியுள்ளார்.

அதே சமயம், வினோத் காம்ப்ளி இதற்கு முன்பு மும்பையில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். அங்கு, அவரது உடல்நிலை வெகுவாக மேம்பட்டது. இருப்பினும், மருத்துவமனையின் பெரும் செலவுகளை அவரால் ஏற்க முடியவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. தற்சமயம் நிதி நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வரும் வினோத் காம்ப்ளிக்கு உதவ, அவருடை நண்பரும், கிரிக்கெட் ஜாம்பவானுமான சச்சின் டெண்டுல்கர், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன்களான சுனில் கவாஸ்கர், கபில் தேவ் போன்றோரும் நிதியுதவி வழங்க முன்வந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

