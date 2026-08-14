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வெற்றி தராத 11 ஆண்டு மருத்துவப் போராட்டம் - தோல்வியே காணாத வீரரை வீழ்த்திய மரணம்

தொழில்முறை குத்துச்சண்டை வாழ்க்கையில் விளையாடிய 16 தொழில்முறை போட்டிகளில், 13 போட்டிகளை நாக்-அவுட் முறையில் வென்று சாதனை படைத்த பிரிச்சர்ட் கோலனின் இறப்புச் செய்தி, உலக குத்துச்சண்டை ரசிகர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குத்துச்சண்டை வீரர் பிரிச்சர்ட் கோலன்
குத்துச்சண்டை வீரர் பிரிச்சர்ட் கோலன் (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 4:31 PM IST

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ஹைதராபாத்: கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற போட்டியின் போது ஏற்பட்ட மூளைக் காயம் காரணமாக, கடந்த 11 ஆண்டுகளாக படுக்கையிலேயே சிகிச்சை பெற்று வந்த புவேர்ட்டோ ரிகோவின் புகழ்பெற்ற முன்னாள் குத்துச்சண்டை வீரர் பிரிச்சர்ட் கோலன் காலமானார்.

புவேர்ட்டோ ரிகோவைச் சேர்ந்த தொழில்முறை குத்துச்சண்டை வீரர் பிரிச்சர்ட் கோலன், குத்துச்சண்டை விளையாட்டில் தோல்வியே காணாத நட்சத்திர வீரராக வலம் வந்தார். கடந்த 2015 அக்டோபரில் அமெரிக்காவின் வர்ஜீனியாவில் நடைபெற்ற போட்டியில் அவர் டெரெல் வில்லியம்ஸை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டிக்கு முன்புவரை கோலன் தான் விளையாடிய 16 போட்டிகளிலும் தொடர்ந்து வெற்றி பதிவுசெய்து சாதனை படைத்திருந்தார்.

அந்தப் போட்டியின் போது வில்லியம்ஸ், விதிகளுக்குப் புறம்பாக கோலனின் தலைப் பின்புறத்தில் பலமுறை பலமாகத் தாக்கினார் . நடுவர் எச்சரித்தும் இந்த சட்டவிரோத தாக்குதல் தொடர்ந்தது. இதனால் கோலனுக்கு கடுமையான தலைவலியும் மயக்கமும் ஏற்பட்டது. ஒன்பதாவது சுற்றுக்கு பின், போட்டி முடிந்துவிட்டது என்ற தவறான புரிதலால் கோலனின் உதவியாளர்கள் அவரது கையுறைகளைக் கழற்றினர்.

இதனால் அவர் போட்டியிலிருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார். போட்டி முடிந்த சில நிமிடங்களிலேயே ஆடை மாற்றும் அறைக்கு சென்ற பிரிச்சர்ட் கோலன், அங்கு வாந்தி எடுத்துவிட்டு திடீரென மயங்கி விழுந்தார். உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு மூளையில் ஏற்பட்ட கடுமையான ரத்தக்கசிவு காரணமாக அவசர அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின், பிரிச்சர்ட் கோலன் தொடர்ந்து 221 நாட்கள் கோமா நிலையில் உயிருக்குப் போராடினார்.

நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு 2016ஆம் ஆண்டு மே மாதம் அவர் கோமாவில் இருந்து மீண்டு வந்தார். இருப்பினும், காயம் காரணமாக அவரால் பேசவோ, சுயமாக இயங்கவோ முடியாமல் போனது. கணினித் திரையின் உதவியோடு மட்டுமே சைகை மூலம் தொடர்பு கொள்ள முடிந்த இவருக்கு, கடந்த 11 ஆண்டுகளாக அவரது குடும்பத்தினர் முழுநேர மருத்துவப் பராமரிப்புகளை வழங்கி வந்தனர். இந்நிலையில் தான், படுக்கையிலேயே சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர் சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார் என்ற சோகமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இதனை அவரது தந்தை ரிச்சர்ட் சமூக வலைதளப் பதிவின் மூலம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்துள்ளார்.

இதுகுறித்து, அவர் தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "என் மகன் பிரிச்சர்ட் கோலன் நம்மை விட்டுப் பிரிந்துவிட்டார் என்ற வருத்தமான செய்தியை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அவன் இப்போது இதைவிட ஒரு சிறந்த, அமைதியான உலகிற்குச் சென்றுவிட்டான். அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தமான புவேர்ட்டோ ரிகோ தீவிற்கு அவனை விடுமுறைக்காக அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்ற அவனது நீண்ட நாள் கனவை, நிறைவேற்ற என்னால் இயன்றவரை அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்தேன். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக என் முயற்சி பலிக்காமல் போய்விட்டது. இத்தனை ஆண்டுகால உங்கள் அன்பு மற்றும் பிரார்த்தனைகளுக்கு நன்றி" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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தன்னுடைய தொழில்முறை குத்துச்சண்டை வாழ்க்கையில் விளையாடிய 16 தொழில்முறை போட்டிகளில், 13 போட்டிகளை நாக்-அவுட் முறையில் வென்று சாதனை படைத்த பிரிச்சர்ட் கோலனின் இறப்புச் செய்தி, உலக குத்துச்சண்டை ரசிகர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவரது மறைவிற்கு விளையாட்டு உலகைச் சேர்ந்த பல முக்கிய பிரமுகர்கள் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

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