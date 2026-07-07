அரிய வகை நோயுடன் போராடி வந்த ஆப்கன் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஷபூர் சத்ரான் காலமானார்
ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் ஆரம்பகால வளர்ச்சிக்கு பங்காற்றிய வீரர்களில் ஷபூர் சத்ரானுக்கு என தனி இடம் உண்டு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : July 7, 2026 at 5:48 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆப்கானிஸ்தான் தேசிய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷபூர் சத்ரான் (38), உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், இன்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷபூர் சத்ரான், கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார். இவர் அந்த அணிக்காக 44 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 43 விக்கெட்டுகளையும், 36 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 37 விக்கெட்டுகளையும் என ஒட்டுமொத்தமாக 80 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியுள்ளார். ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் ஆரம்பகால வளர்ச்சிக்கு பங்காற்றிய வீரர்களில் இவருக்கு என்று தனி இடம் உண்டு.
ஏனெனில் மைதானத்தில் நீண்ட தலைமுடியுடன், 6 அடி 2 அங்குல உயரத்தோடு ஆக்ரோஷமாக பந்துவீசும் ஷபூர் சத்ரான், அந்த அணியின் பல வரலாற்று வெற்றிகளுக்கு முக்கியக் காரணியாகத் திகழ்ந்துள்ளார். அதற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக, கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில், இந்திய அணியின் முன்னணி பேட்டர்களான வீரேந்தர் சேவாக் மற்றும் கௌதம் கம்பீர் ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி சர்வதேச அளவில் இவர் கவனம் ஈர்த்தார்
இதுதவிர, கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில், ஸ்காட்லாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் கடைசி ஓவரில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி வெற்றி பெறுவதற்கான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வின்னிங் ரன்னை அடித்து, உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் தனது நாட்டின் முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஷபூர் சத்ரான் அசத்தியிருந்தார். கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆஃப்கானிஸ்தான் தேசிய அணிக்காக விளையாடிய அவர், கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு தனது கடைசி சர்வதேச போட்டியில் விளையாடினார்.
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) July 7, 2026
With profound grief and deep sorrow, the Afghanistan Cricket Board mourns the passing of former Afghanistan fast bowler Shapoor Zadran.
Shapoor Zadran was one of the foundation-laying figures of Afghanistan cricket, whose dedication,… pic.twitter.com/iPIAJ6HLkq
இந்த நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாக 'ஹீமோபாகோசைடிக் லிம்போஹிஸ்டியோசைட்டோசிஸ்' (Hemophagocytic Lymphohistiocytosis - HLH) எனப்படும் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தைத் தாக்கும் அரிய வகை நோயால் ஷபூர் சத்ரான் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். இதற்காக டெல்லியில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அவர் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்தார்
இந்நிலையில் தான், தனது 39ஆவது பிறந்தநாளுக்கு ஒரு நாள் முன்னதாக, இன்று அவர் சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார். இத்தகவலை ஆஃப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியமும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. ஷபூர் சத்ரானின் மறைவுக்கு ஆஃப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம், சக கிரிக்கெட் வீரர்கள் மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் பிரபலங்கள் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து ஏசிபி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ஆப்கானிஸ்தான் தேசிய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷபூர் சத்ரானின் மறைவுக்கு ஆஃப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது. நாட்டின் கிரிக்கெட் வளர்ச்சிக்கான அடித்தளத்தை அமைத்து, சர்வதேச அரங்கில் ஆஃப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட்டை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு சென்றதில் அவரது அர்ப்பணிப்பும், ஆக்ரோஷமான பந்துவீச்சும் மிக முக்கியமானதாகும்.
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குறிப்பாக, 2015 உலகக் கோப்பையில் அவர் அடித்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வின்னிங் ரன் உள்ளிட்ட சாதனைகள் ஆப்கன் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் என்றும் அழியாதவை. மைதானத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் பல இளம் வீரர்களுக்கு சிறந்த உத்வேகமாகத் திகழ்ந்த அவரது போராடும் குணத்தை நாடு எப்போதும் மறக்காது. இந்த ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பால் தவிக்கும் அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுக்கு எங்கள் ஆறுதலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" என்று பதிவு செய்துள்ளது.