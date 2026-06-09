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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையை வீரராகவும், பயிற்சியாளராகவும் இருமுறை முத்தமிட்ட வரலாற்று சாதனையாளர்கள்!

கால்பந்து உலகின் மிக உயரிய அங்கீகாரமாக கருதப்படும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையை, வீரராகவும் பின்னர் பயிற்சியாளராகவும் வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்த கால்பந்து ஜாம்பவான்கள் பற்றி இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 5:21 PM IST

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ஹைதராபாத்: உலகெங்கிலும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடர் நாளை மறுநாள் (ஜூன் 11) அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்ஸிகோவில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் முதல்முறையாக 48 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில், எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

ஏனெனில், ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரில் கோப்பையை வெல்வது என்பது ஒவ்வொரு கால்பந்து வீரரின் வாழ்நாள் கனவாகும். ஆனால், அந்த வரலாற்றுச் சாதனையை ஒரு வீரராக மைதானத்தில் போராடிப் பெற்றது மட்டுமன்றி, பயிற்சியாளராகவும் வியூகம் வகுத்து அதே உலகக் கோப்பையை மீண்டும் வெல்வது என்பது மிக அரிதான ஒரு சாதனை மட்டுமின்றி ஒரு வரலாறாகவும் போற்றப்படுகிறது.

இதுநாள் வரையிலும் இந்த அசாத்தியமான இரட்டைச் சாதனையை வெறும் மூன்று ஜாம்பவான்கள் மட்டுமே நிகழ்த்தி உலகக் கால்பந்து ரசிகர்களின் நெஞ்சங்களில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளனர். அவ்வாறு தங்களின் ஆளுமையால் கால்பந்து உலகை வியக்க வைத்த அந்த மூன்று சாதனையாளர்கள் யார் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் விரிவாகக் காண்போம்.

மரியோ ஜகல்லோ
மரியோ ஜகல்லோ (AFP)

மரியோ ஜகல்லோ (பிரேசில்)

இந்த அரிய சாதனையை உலக அளவில் முதன்முதலில் நிகழ்த்தியவர் பிரேசில் நாட்டைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர் மரியோ ஜகல்லோ (Mário Zagallo) ஆவார். கடந்த 1958 மற்றும் 1962ஆம் ஆண்டுகளில் பிரேசில் அணிக்காக விளையாடி, இரண்டு உலகக் கோப்பைகளை வென்று சாதனை படைத்தார். அதன்பின்னர், 1970-ஆம் ஆண்டு பிரேசில் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்ட அவர், அந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரிலும் பிரேசில் அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல மிக முக்கியக் காரணமாக அமைந்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பிரான்ஸ் பெக்கன்பேவர் (ஜெர்மனி)

இந்தப் பட்டியலில் அடுத்த இடத்தைப் பிடிப்பவர் ஜெர்மனியின் முன்னாள் கேப்டன் பிரான்ஸ் பெக்கன்பேவர் (Franz Beckenbauer) ஆவார். கடந்த 1974ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கால்பந்து உலகக் கோப்பைத் தொடரில், மேற்கு ஜெர்மனி அணியைக் கேப்டனாக வழிநடத்திச் சாம்பியன் ஆக்கினார். அதனைத் தொடர்ந்து, 1990ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பைத் தொடரின் போது ஜெர்மனி அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டு, அணிக்குச் சாம்பியன் பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தார்.

பிரான்ஸ் பெக்கன்பேவர்
பிரான்ஸ் பெக்கன்பேவர் (AFP)

இதன் மூலம், கால்பந்து உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இந்த அரிய சாதனையைப் படைத்த இரண்டாவது நபர் என்ற பெருமையைப் பெக்கன்பேவர் பெற்றார். இதுதவிர, ஒரு அணியைக் கேப்டனாக வழிநடத்தியும், பின்னர் அதே அணிக்குத் தலைமைப் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டும் உலகக் கோப்பையை வென்ற உலகின் முதல் நபர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை ஜெர்மனியின் பிரான்ஸ் பெக்கன்பேவர் படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

டிடியர் டெஷாம்ப்ஸ் (பிரான்ஸ்)

இந்தப் பட்டியலில் அடுத்த இடத்தைப் பிடிப்பவரும் பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஜாம்பவான் தான். அவர்தான் தற்போதும் பிரான்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக இருக்கும் டிடியர் டெஷாம்ப்ஸ் (Didier Deschamps). இவர் எதிர்வரும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரிலும் பிரான்ஸ் அணியை பயிற்சியாளராக வழிநடத்தவுள்ளார். முன்னதாக, கடந்த 1998ஆம் ஆண்டு சொந்த மண்ணில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பிரான்ஸ் அணியைக் கேப்டனாக வழிநடத்திய டிடியர் டெஷாம்ப்ஸ், சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

டிடியர் டெஷாம்ப்ஸ்
டிடியர் டெஷாம்ப்ஸ் (AFP)

அதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு ரஷ்யாவில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பைத் தொடரின் போது பிரான்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக டிடியர் டெஷாம்ப்ஸ் செயல்பட்டார். அந்தத் தொடரிலும் தனது அசாத்திய ஆளுமையை வெளிப்படுத்திய அவர், பிரான்ஸ் அணியைச் சாம்பியன் மகுடம் சூட வைத்தார். இதன் மூலம், உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் ஒரு அணியின் கேப்டனாகவும் பயிற்சியாளராகவும் கோப்பையை வென்ற இரண்டாவது நபர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.

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இவ்வாறு, மரியோ ஜகல்லோ, பிரான்ஸ் பெக்கன்பாயர் மற்றும் டிடியர் டெஷாம்ப்ஸ் ஆகிய இந்த மூன்று ஜாம்பவான்களும், களத்தில் வீரர்களாகவும் களத்திற்கு வெளியே பயிற்சியாளர்களாகவும் தங்களின் ஆளுமையை வெளிப்படுத்தி, கால்பந்து வரலாற்றின் மிகச்சிறந்த வெற்றியாளர்களாகத் தங்களை நிலைநிறுத்தியுள்ளனர். தலைமுறைகள் கடந்தும் கால்பந்து உலகிற்கு உத்வேகம் அளிக்கும் இவர்களின் இந்த அரிய சாதனை, உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் எப்போதும் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
MARIO ZAGALLO
FRANZ BECKENBAUER
DIDIER DESCHAMPS
FIFA 2026

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