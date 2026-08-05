மாட்ரிட் காட்டுத்தீ: ஸ்பெயின் அரசுக்கு ரூ. 88 லட்சம் நிதியுதவி அளித்த லியோனல் மெஸ்ஸி
மாட்ரிட் காட்டுத்தீ பாதிப்புகளைச் சீரமைக்க நிதியுதவி வழங்கிய கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸிக்கு, மாட்ரிட் பிராந்தியத் தலைவர் இசபெல் தியாஸ் அயூசோ தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 5, 2026 at 1:35 PM IST
ஹைதராபாத்: ஸ்பெயின் தலைநகர் மாட்ரிட்டில் ஏற்பட்ட பயங்கர காட்டுத்தீயால் சேதமடைந்த பகுதிகளை புனரமைப்பதற்காக, அர்ஜென்டினா கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி 80,000 யூரோ (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 88 லட்சம்) நிதியுதவியாக வழங்கியுள்ளார்.
ஸ்பெயின் நாட்டின் மாட்ரிட்டில் உள்ள 'சியெரா ஓயெஸ்தே' (Sierra Oeste) வனப்பகுதியில் அண்மையில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீ, அப்பகுதியின் வரலாற்றில் மிக மோசமான இயற்கை பேரழிவுகளில் ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது. தீவிரமான வெப்ப அலை மற்றும் பலத்த காற்று காரணமாக, பல்லாயிரக்கணக்கான ஹெக்டேர் பரப்பளவிலான காடுகளும் இயற்கை நிலப்பரப்புகளும் முற்றிலும் எரிந்து சாம்பலாகின.
இந்தக் காட்டுத்தீ வனப்பகுதிகளோடு நின்றுவிடாமல், காற்றின் வேகத்தால் அருகிலிருந்த குடியிருப்புகளுக்கும் மிக வேகமாகப் பரவியது. இதனால் பல நூறு வீடுகள், பொது உள்கட்டமைப்புகள் மற்றும் உள்ளூர் வணிக நிறுவனங்கள் கடுமையான சேதத்திற்குள்ளாயின. மேலும், பெரும் உயிரிழப்புகளைத் தவிர்க்கும் நோக்கில், அவசரநிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு அப்பகுதியில் வசித்து வந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் போர்க்கால அடிப்படையில் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர்.
தீயை அணைக்கும் பணியில் நூற்றுக்கணக்கான தீயணைப்பு வீரர்களும், வான்வழிப் பிரிவினரும், அவசரக்கால மீட்புக் குழுவினரும் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தனர். சுமார் இரண்டு வார கால தொடர் போராட்டத்திற்குப் பிறகு, இந்தக் காட்டுத்தீ தற்போது ஓரளவுக்குக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், காட்டுத்தீயால் கடுமையாகச் சேதமடைந்த பகுதிகளைப் புனரமைப்பதற்காக, அர்ஜென்டினா கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி 80,000 யூரோ (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 88 லட்சம்) நிதியுதவியாக ஸ்பெயின் அரசாங்கத்திற்கு வழங்கியுள்ளார்.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Lionel Messi has donated €80,000 to help rebuild the Sierra Oeste region of Madrid.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 4, 2026
🗣️ Isabel Díaz Ayuso (President of the Community of Madrid):
I want to thank him and say that the people of Madrid hope to welcome him soon and give him the applause he deserves." pic.twitter.com/QHzWx0Vk6d
மெஸ்ஸியின் இந்த நிதியுதவி குறித்து மாட்ரிட் நகரின் தலைவர் இசபெல் தியாஸ் அயூசோ தனது சமூக வலைதளப்பதிவில், "இயற்கைப் பேரிடரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாட்ரிட் மக்களுக்கு ஆதரவளித்த லியோனல் மெஸ்ஸிக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள். மேலும் மாட்ரிட் மக்கள் அவருக்கு உரிய பாராட்டுக்களை நேரில் வழங்குவதற்காக, அவரை விரைவில் இங்கு வரவேற்க ஆவலுடன் காத்திருக்கிறோம்" என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
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கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸியின் இந்த நிதியுதவி தற்போது உலகளவில் பெரும் பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகிறது. பல ஆண்டுகள் ஸ்பெயினின் பார்சிலோனா கிளப் அணிக்காக விளையாடி, அந்நாட்டுடன் ஆழமான மற்றும் பிரிக்க முடியாத பிணைப்பைக் கொண்டுள்ள மெஸ்ஸியின் இந்த செயல், மாட்ரிட் மக்களையும் கால்பந்து ரசிகர்களையும் நெகிழ்ச்சியடையச் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.