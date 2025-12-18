ETV Bharat / sports

கைவிடப்பட்ட இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி - காரணம் என்ன?

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் 5ஆவது மற்றும் கடைசி போட்டி நாளை (டிசம்பர் 19) அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

கைவிடப்பட்ட இந்திய-தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி
கைவிடப்பட்ட இந்திய-தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 18, 2025 at 9:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

லக்னோ: பாரத ரத்னா ஸ்ரீ அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருந்த இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி கடும் பனி காரணமாக டாஸ் வீசப்படாமல் கைவிடப்பட்டது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்சமயம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் 3 போட்டிகளின் முடிவில் இந்திய அணி இரண்டிலும், தென்னாப்பிரிக்க அணி ஒரு போட்டியிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதன் காரணமாக இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

இந்த நிலையில், இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி நேற்று (டிசம்பர் 17) லக்னோவிலுள்ள பாரத ரத்னா ஸ்ரீ அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருந்தது. இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றால் தொடரை வெல்லும் என்ற நிலையும், தென்னாப்பிரிக்கா வெற்றி பெற்றால் தொடரை சமன் செய்யும் என்ற நிலையும் இருந்தது.

இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரசிகர்கள் காத்திருந்தனர். ஆனால் லக்னோவில் வழக்கத்தை விட பனியின் தாக்கம் அதிகம் இருந்ததால், போட்டியின் டாஸ் நிகழ்வில் தாமதம் ஏற்பட்டது. பின்னர் கடும் பனி மூட்டம் காரணமாக கிட்டத்திட்ட ஒவ்வொரு அரை மணி நேரத்திற்கும் நடுவர்கள், பிட்சிற்கு சென்று சோதனையை மேற்கொண்டனர்.

அதேபோல் 6 முறை நடுவர்கள் சோதனை மேற்கொண்ட நிலையிலும், பனியின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டதால், இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டியானது கைவிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஏற்கெனவே இந்திய அணி 2 - 1 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கும் நிலையில், இன்றைய ஆட்டம் கைவிடப்பட்டுள்ளதான் மூலம், இறுதி ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்றாலோ அல்லது போட்டி நடைபெறாமல் போனால் மட்டுமே தொடரை வெல்ல முடியும் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் 5ஆவது மற்றும் கடைசி போட்டி நாளை (டிசம்பர் 19) அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன.

இதையும் படிங்க:

  1. Daddys Army to Gen Z Squad: ஐபிஎல் 2026-ல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் சம்பவம் உறுதி
  2. 2025 ரீவைண்ட்: இந்திய கிரிக்கெட்டின் பொற்காலமாக மாறிய 2025 - சாதனை தொகுப்பு இதோ!

அணிகள்

இந்திய டி20 அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, ஷபாஸ் அஹ்மத், ஜிதேஷ் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, வாஷிங்டன் சுந்தர்.

தென்னாப்பிரிக்க டி20 அணி: ஐடன் மார்க்ரம், ஒட்னீல் பார்ட்மேன், கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரெவிஸ், குயின்டன் டி காக், டொனோவன் ஃபெரீரா, ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகராஜ், ஜார்ஜ் லிண்டே, லூதோ சிபம்லா, டேவிட் மில்லர், லுங்கி இங்கிடி, அன்ரிச் நோர்ட்ஜே, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ்.

TAGGED:

INDIA VS SOUTH AFRICA 4TH T20I
INDIA SOUTH AFRICA MATCH ABANDONED
FOG FOILS CRICKET
இந்தியா VS தென்னாப்பிரிக்கா
FOG FOILS CRICKET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.